Moncloa también arremete contra la Audiencia Provincial por llevar a Begoña Gómez a juicio por "una causa política"

La resolución mantiene el procesamiento de Cristina Álvarez, asistente de Gómez, únicamente por presunta malversación relacionada con el uso particular de un programa informático.

El tribunal descarta que existan indicios suficientes para juzgar a Gómez por corrupción en los negocios y apropiación indebida, delitos que también le atribuía el juez instructor.

Moncloa defiende la inocencia de Begoña Gómez y denuncia que la investigación responde a una "causa política" surgida de una denuncia falsa y alimentada por noticias falsas.

La Audiencia Provincial de Madrid avala que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, sea juzgada por un jurado por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias.

La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de avalar el envío a juicio de Begoña Gómez ha abierto un nuevo frente entre el Gobierno y los tribunales.

La Moncloa sostiene que la esposa del presidente es "inocente" y denuncia que la investigación responde a una "causa política" nacida de una "denuncia falsa" y alimentada por "noticias falsas".

"Begoña Gómez es inocente. Todo el que conozca la instrucción sabe que se trata de una causa política, que tiene su origen en una denuncia falsa, basada en noticias falsas, y cuya única motivación es el acoso y la persecución a la mujer del presidente del Gobierno", afirman fuentes de La Moncloa.

La Sección 23 de la Audiencia Provincial ha respaldado este jueves, en lo esencial, la decisión del juez Juan Carlos Peinado de continuar el procedimiento por los cauces del Tribunal del Jurado.

La resolución deja a Gómez a las puertas del juicio por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

Los magistrados, sin embargo, corrigen parcialmente a Peinado y descartan que existan indicios suficientes para que Begoña Gómez sea juzgada también por corrupción en los negocios y apropiación indebida, dos de los cuatro delitos que el magistrado le atribuía.

El auto también mantiene el procesamiento de Cristina Álvarez, asistente de Gómez en La Moncloa, aunque únicamente por un presunto delito de malversación relacionado con el supuesto uso particular de ese programa informático.

La Audiencia desestima en lo esencial los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por las defensas contra la resolución dictada por Peinado el pasado marzo, aunque recuerda que el instructor ya tuvo que rehacer esa decisión después de que el propio tribunal le reprochara la falta de concreción sobre los hechos y los indicios que atribuía a los investigados.