Sánchez suma tres delincuentes en su entorno y es ya el primer líder de la UE con un hermano condenado por corrupción

El entorno de Sánchez suma 127 imputados en 15 causas de corrupción, incluyendo cargos y familiares directos, una situación sin precedentes en la UE.

El Gobierno y dirigentes del PSOE defienden la inocencia de los condenados y denuncian una supuesta persecución política contra el Ejecutivo.

Las condenas afectan al fiscal general Álvaro García Ortiz, al exministro José Luis Ábalos y a David Sánchez, hermano del presidente, por delitos como prevaricación, cohecho y malversación.

Pedro Sánchez se convierte en el primer líder de la UE con un hermano condenado por corrupción, sumando ya tres condenas a personas de su entorno cercano.

Van tres condenas a personas del entorno más cercano de Pedro Sánchez: al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos; al exministro y ex “número dos” del PSOE, José Luis Ábalos, por pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación; y a David Sánchez, “el hermanísimo”, por prevaricación administrativa.

Un cargo de designación política directa; otro de doble máxima confianza personal y política; y un familiar en primer grado, por corrupción.

El presidente del Gobierno de España es ya el primer jefe de un Ejecutivo de la Unión Europea con ese récord en tan poco tiempo.

Pero su reacción no es asumir una responsabilidad política por el (de momento) triple escándalo. Sino, por boca de sus subordinados en el Consejo de Ministros y en el PSOE, es presentarse como víctima de una "persecución política".

Su exjefe de Gabinete y hoy miembro del Gobierno, Óscar López, sentenció: “Nuestra democracia merece más respeto. No hay ningún motivo para condenar a David Sánchez”.

Nuestra democracia merece más respeto. No hay ningún motivo para condenar a David Sánchez.



Pero es que la mera tramitación ante la jurisdicción penal de un asunto que solo cabría haberse tramitado ante la jurisdicción contencioso-administrativa rompe con todo el pasado…



🧵👇 — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) July 14, 2026

Por su parte, Óscar Puente espetó: "Y luego quieren que no hablemos de lawfare".

La secretaria de Organización, Rebeca Torró, concluyó: "David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y los técnicos son inocentes [...] Este caso forma parte de una estrategia para desgastar a un Gobierno progresista por cualquier medio".

Torrente de casos

No han pasado ni dos años y medio desde que, por sorpresa, un 21 de febrero de 2024, la UCO detuvo a Koldo García, entonces citado como "un asesor" del exministro Ábalos. El propio dirigente socialista valenciano se mostró "sorprendido" y "consternado" por la noticia en el pasillo del Congreso.

Hoy ambos comparten barrotes en la prisión de Soto del Real (Madrid) por el primero de los juicios que afrontarán por las comisiones ilegales en la compraventa de mascarillas, por los amaños en obra pública, el mal uso de fondos públicos… y tal vez, esa pieza secreta que la Audiencia Nacional instruye sobre una posible financiación irregular del PSOE.

Desde entonces, como un torrente imparable, se han acumulado 127 imputados en 15 causas que tocan a todos los resortes del poder en torno a Pedro Sánchez, incluso el de su "faro moral" y predecesor socialista en Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero incluso, también, a su entorno personal.

Por un lado, su esposa está a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid dictamine si se abre juicio contra ella por cuatro delitos de corrupción. Y si a Begoña Gómez la deberá juzgar o no un tribunal popular.

Y por otro, su hermano ha sido condenado, este martes, a nueve años de inhabilitación para cargo público por ser cooperador necesario en un delito de prevaricación administrativa.

Son hechos probados que los responsables de la Diputación de Badajoz crearon el puesto de coordinador de los conservatorios "con el objetivo de que el mismo fuera ocupado" por David Sánchez.

Y que, la misma mañana en que se fijaron los criterios, "el hermanísimo" buscaba alojamiento en Badajoz manifestando que iba a trasladarse allí para trabajar. Cuando todavía no se habían celebrado las entrevistas.

Antecedentes

En toda Europa, el único caso comparable que se ha podido documentar no está en una democracia plena, sino en la Hungría de Viktor Orbán.

Su yerno, István Tiborcz, se convirtió en el gran beneficiario de un sistema de contratos públicos de iluminación financiados con fondos de la UE, concentrados en la empresa Elios Zrt.

Las investigaciones de la Oficina de la UE contra el Fraude (OLAF) señalaron "serias irregularidades" y posibles conflictos de intereses en licitaciones diseñadas a medida, mientras la prensa húngara describía un enriquecimiento familiar ligado al poder del primer ministro.

Orbán reivindicó abiertamente su proyecto como una "democracia iliberal", con medios de comunicación capturados, opositores acosados y jueces sometidos a presiones políticas.

Esa deriva autoritaria hizo que la UE considerara al líder húngaro como un autócrata, y congelara miles de millones en fondos europeos por retroceso democrático y riesgos de corrupción sistémica.

La clave de la comparación está en que, pese a la evidencia de la captura del Estado por su círculo íntimo, Tiborcz nunca acabó condenado por corrupción.

Las autoridades húngaras cerraron las investigaciones penales, mientras Bruselas optaba por la vía administrativa: bloquear dinero, exigir reformas y supervisar cada movimiento de Budapest.

Hoy ese legado pesa sobre el nuevo primer ministro, Péter Magyar, hasta hace poco aliado de Orbán y ahora su sucesor. Su prioridad es negociar a marchas forzadas con la Comisión Europea levantar las sanciones y conseguir que los fondos regresen, lo que pasa por deshacer parte del entramado que enriqueció a la familia política del viejo líder.

"Debería caer el Gobierno"

La falta de antecedentes es utilizada por la oposición como justificación para hablar de que España sufre una "podredumbre inédita".

El PP sostiene que "sólo este fallo debería hacer caer al Gobierno", pero recuerda que "ya van tres condenas en el entorno de Sánchez", en referencia al fiscal, el exministro y ahora al propio hermano del presidente.

Los populares han fijado un marco claro: el de un Ejecutivo rodeado por condenados o investigadas por corrupción, tráfico de influencias y malversación, sin que Moncloa admita responsabilidad política alguna.

Desde Génova se insiste en que no se trata de montajes judiciales, sino "jueces haciendo su trabajo", instrucciones abiertas y "periodistas investigando libremente los tejemanejes" del poder socialista.

Y es que fuera de España, los repertorios de corrupción en la UE se parecen poco al modelo que se está dibujando alrededor de Sánchez.

En Austria, el joven canciller Sebastian Kurz tuvo que dimitir tras ser investigado por financiación irregular y falso testimonio, y en Francia presidentes como Jacques Chirac o Nicolas Sarkozy han sido condenados por corrupción y financiación ilegal de campañas.

Pero en todos esos casos el foco está en el propio mandatario y su círculo político, no en sus familiares directos.

"Más imputados que diputados"

Los escándalos se mueven entre partidos, asesores, empresarios y donantes, sin que aparezcan hermanos o cónyuges condenados o procesados por delitos contra la administración pública.

El "mapa de la corrupción" que acecha al PSOE, difundido hace un mes por el PP, ya ha sido actualizado hasta poder hablar de "más imputados que diputados", con penas solicitadas que suman más de 1.800 años de cárcel.

Porque la lista ha engordado: se han imputado 25 cargos de la Sepi, incluida su presidenta, Belén Gualda, de modo que los tres presidentes de la corporación de la era Sánchez están bajo sospecha, y han entrado en escena las hijas de Zapatero y el primer "mano derecha" del presidente en el partido, Juanma Serrano.

La triple condena que hoy golpea el entorno inmediato de Sánchez no quedará en un episodio aislado.

Es el síntoma de un sistema político, el sanchismo, que trata de resistir y alargar una legislatura en minoría, sin Presupuestos y acosada por la corrupción... y que ahora coloca, por primera vez, a un presidente europeo en la situación de tener un hermano delincuente.