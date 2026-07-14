El PP dice que sólo este fallo "debería hacer caer al Gobierno", pero recuerda que ya van tres condenas al entorno de Sánchez

El PP critica que el presidente asista a actos internacionales mientras se conocen nuevas condenas en su entorno y recalca la necesidad de asumir responsabilidades políticas.

La sentencia considera probado que se amañó una plaza pública para favorecer a David Sánchez, vulnerando los principios de mérito y capacidad.

Los populares subrayan que ya son tres las condenas en el entorno de Pedro Sánchez: un exfiscal general, un exministro y ahora un familiar directo.

El PP exige la dimisión del Gobierno tras la condena a David Sánchez, hermano del presidente, por prevaricación y nueve años de inhabilitación.

El Partido Popular ha aprovechado la condena al hermano de Pedro Sánchez por prevaricación para elevar al máximo el listón y exigir "la caída del Gobierno" por la responsabilidad política que, a su juicio, debe asumir el presidente.

Alberto Núñez Feijóo fue el primero en fijar la posición, a través de sus redes sociales, citando una frase que el propio Sánchez repitió durante años: "La verdad acabará imponiéndose".

El líder del PP replicó que "aquí está" esa verdad, al enumerar la "tercera condena en su entorno, tras la del exfiscal [general del Estado] y la de [José Luis] Ábalos, y por unanimidad de la sala de la Audiencia Nacional de Badajoz".

La condena del hermano de un presidente, añadió después la portavoz Ester Muñoz, "haría caer a cualquier gobierno en cualquier país democrático", en los pasillos del Congreso. A su juicio, lo que enmarca este caso no es sólo la inhabilitación de David Sánchez, sino el patrón que, según los populares, se dibuja alrededor del jefe del Ejecutivo.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz impone nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El tribunal considera probado que se amañó una plaza en la Diputación de Badajoz para otorgársela, simulando un concurso legal que, en realidad, habría estado dirigido a favorecerle.

Los magistrados sostienen que se modificó el puesto para adecuarlo al perfil de Sánchez y que se articuló un proceso selectivo que vulneró los principios de mérito y capacidad.

La resolución descarta, sin embargo, el delito de tráfico de influencias, al no ver acreditada una intervención directa del presidente del Gobierno en la decisión administrativa.

"Primera vez en democracia"

Pese a no conllevar pena de cárcel, la condena coloca a un familiar directo del jefe del Ejecutivo en el centro de un fallo por corrupción en el ámbito de la función pública. Ese hecho objetivo es el que el PP está usando como palanca para reforzar su tesis de que el entorno político y personal de Sánchez está judicialmente cercado.

En la Cámara Baja, Muñoz dibujaba un relato acumulativo que va más allá del caso de Badajoz.

Recordó que, según el PP, es "la primera vez en democracia" que confluyen en torno a un presidente un fiscal general condenado por revelación de secretos contra un rival político, un exministro y ex número dos del partido condenado por varios delitos y, ahora, un hermano inhabilitado por prevaricación.

"Los españoles no tragan con todo esto", afirmó Muñoz, que calificó la jornada como "un día histórico".

Aseguró que la sentencia acredita que David Sánchez "conocía que le iban a regalar una plaza, simuló la legalidad del concurso, sabía que no iba a trabajar, que estaba cobrando por no ir a trabajar y que luego se modificó esa plaza para cumplir los requisitos".

"Las cloacas"

La dirigente popular añadió otro elemento al guion: la figura de Leire Díez, a la que describió como "una persona pagada por el PSOE, a las órdenes del secretario de Organización, cuya misión era, entre otras, coaccionar a jueces como las que investigaban el caso del hermano de Pedro Sánchez".

Con esa mención, el PP trata de enlazar procedimientos distintos bajo una misma sospecha sobre el partido en el Gobierno.

Feijóo, por su parte, subrayó que "que nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea, habla bien de nuestro Estado de derecho y debería reconfortar a todos los españoles".

Pero, a renglón seguido, utilizó ese reconocimiento a la Justicia para cargar contra Moncloa, al remarcar que las tres condenas citadas comparten un mismo denominador: "El entorno de Sánchez".

Los populares han querido contraponer, además, la imagen internacional del presidente con su situación interna.

Muñoz afeó que Sánchez se encontrara en París, participando en la celebración de la Fiesta Nacional francesa del 14 de julio, mientras se conocía la sentencia contra su hermano. "¿Qué le pasaría a Macron si condenaran hoy a su hermano?", se preguntó, insistiendo en que es "una anomalía" que el Gobierno continúe como si nada.

En esa línea, el PP ha reiterado su exigencia de dimisión inmediata del presidente del Gobierno.

Génova considera que la suma de condenas e investigaciones abiertas en el entorno político y familiar de Sánchez desborda el terreno de la responsabilidad estrictamente penal y entra de lleno en el campo de la responsabilidad política, que, en su opinión, el líder socialista "se niega a asumir".