Junts tumbará la senda de déficit de Sánchez con PP y Vox pero salvará el rescate de RTVE y el decreto de Dependencia

La reforma del sistema de Dependencia aumentará las transferencias estatales a Cataluña, beneficiando especialmente a esta comunidad.

El rescate de RTVE, con un agujero de hasta 941 millones por impuestos impagados, será financiado por el Estado si la justicia así lo determina.

A pesar de su ruptura con Sánchez, Junts será clave para aprobar el rescate de RTVE y el decreto de refuerzo del sistema de Dependencia.

Junts votará junto a PP y Vox contra la senda de déficit de Pedro Sánchez, dificultando la aprobación de los Presupuestos de 2027.

Junts votará este martes junto a PP y Vox contra la senda de déficit de Pedro Sánchez, primer paso para los Presupuestos de 2027. Pero al mismo tiempo será clave para salvar el rescate de RTVE, con cargo a los impuestos de los españoles, y convalidar el decreto de refuerzo del sistema de Dependencia.

El partido de Carles Puigdemont mantendrá así su ruptura política con el presidente, sustanciada hace tres semanas, cuando le dio la mayoría absoluta a una moción del PP exigiendo el fin de la legislatura. Pero, a la vez, confirmará su doctrina de apoyar las iniciativas que, según sus fuentes, "favorecen de forma directa a Cataluña".

En el mismo pleno extraordinario se cruzan esos dos planos: la senda de estabilidad que tumbará Junts para insistir a Sánchez en que debe irse; y dos asuntos, uno mediático y el otro social, que sí saldrán adelante gracias al voto de los diputados independentistas.

Fuentes del entorno de Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, confirman a este diario que se mantienen en el 'no' a los Presupuestos, y que así lo mostrarán en la votación de este martes, subrayando que "la confianza política está rota".

Pero también sabe Junts que el rescate de RTVE, que sólo lleva nueve meses emitiendo La2 en catalán (uno "de los pocos compromisos" que el PSOE sí ha cumplido) donde tiene silla en el consejo de administración, le conviene. Y qué gana, sobre todo, con la reforma de la dependencia que multiplica las transferencias del Estado a la Generalitat.

El rescate de RTVE se cifra en hasta 941 millones el agujero por impuestos impagados, según Hacienda, desde 2015, que la harían entrar en causa de disolución.

El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 16 de junio, declara que cualquier impacto fiscal adverso se convertirá en "coste del servicio público", es decir, en un derecho de cobro frente al Estado.

O lo que es lo mismo, que si la Audiencia Nacional sentencia, como se espera, que la corporación pública no ha pagado el IVA adecuadamente desde hace más de una década, esos impuestos los pagarán los contribuyentes directamente, con más transferencias del Estado a la tele pública.

La reforma de la dependencia compromete al Estado a financiar el 50% del sistema en todo el país, con especial beneficio para Cataluña, una de las que más gasto social soportan.

Hacienda seguirá adelante

Junts rompió “definitivamente” con Sánchez en noviembre de 2025 y, hace tres semanas, se alineó con PP y Vox para respaldar una moción que exige al presidente dimitir y convocar elecciones o someterse a una cuestión de confianza, situándose ya en la lógica de final de ciclo.

El Ministerio de Hacienda da por hecho que perderá la votación de la senda de estabilidad. Lo asume en privado y prepara ya el siguiente paso previsto en la ley: llevarla una segunda vez senda a otro pleno extraordinario en agosto, en formato de Diputación Permanente.

El Gobierno repetirá las mismas cifras de déficit, deuda y regla de gasto. Y Junts volverá a tumbarlas, como anuncian las citadas fuentes: "Misma senda, mismo voto".

La Ley de Estabilidad obliga a presentar esa senda dos veces. Pero no contiene un mecanismo claro para el caso de que las dos votaciones fracasen, lo que Moncloa interpretó hace dos años como un vacío legal que podía interpretar a su conveniencia.

Así, la Abogacía del Estado dictaminó que, si en ninguna de las dos oportunidades se logra mayoría, Hacienda puede seguir adelante con los Presupuestos, apoyándose en los objetivos ya remitidos a Bruselas.

Esos objetivos forman parte del plan fiscal estructural a medio plazo pactado con la Comisión Europea. Fijan el déficit, la deuda y el crecimiento del gasto primario que España debe cumplir en 2027‑2029. Aunque esa opción suele ofrecer menos margen a autonomías y ayuntamientos que la propuesta actual.

"Con senda o sin senda, vamos a presentar Presupuestos", ha sostenido Hacienda repetidamente, amparándose en el mandato constitucional que obliga a traer cuentas cada año... aunque lo ha incumplido desde 2022.

941 millones para RTVE

Mientras tanto, el rescate de RTVE es mucho más concreto y material. La corporación pública afronta una disputa con Hacienda por el IVA y otros impuestos que podría obligarla a provisionar hasta 941 millones.

Si RTVE tuviera que reflejar de golpe esa contingencia fiscal en sus cuentas, caería en causa de disolución. La Audiencia Nacional ya ha condenado a Telemadrid, obligándole a pagar más de 17 millones en un caso similar.

El decreto cambia el marco para evitar ese desenlace: introduce un nuevo artículo 33 bis en la Ley 17/2006 y declara que los impuestos "no deducibles" soportados por RTVE forman parte del coste del servicio público audiovisual.

La clave contable está en el doble asiento que se ordena hacer. Por un lado, RTVE registra el gasto fiscal como coste del servicio; por otro, simultáneamente reconoce un derecho de cobro frente al Estado por el mismo importe, aunque el dinero efectivo se pueda pagar en ejercicios posteriores.

El resultado es que el riesgo económico sale del balance de RTVE y entra en los Presupuestos Generales del Estado. Los contribuyentes asumirán el coste si la Audiencia Nacional concluye, como todo indica, que la cadena aplicó mal el IVA desde 2015.

Junts tiene representación en el consejo de administración de RTVE, y logró en octubre de 2025 cumplir la aspiración de una segunda cadena completamente en catalán. Así, el rescate refuerza un instrumento donde tiene capacidad de influencia y presencia en lengua propia.

Gran dependencia y ELA

El otro gran texto que Junts ayudará a salvar es el decreto de Dependencia. Una reforma que el PSOE vende como histórica y que afecta a la financiación y al catálogo de derechos del sistema en todo el país.

El Estado pone dinero, por fin, para cumplir, como mínimo, con el 50% que marca la ley del coste del sistema de atención a la dependencia. Para ello, se elevan de forma notable las cuantías que se transfieren a las Comunidades Autónomas por cada persona con un grado reconocido.

Las nuevas cifras implican más dinero por grado III (gran dependencia), grado II (dependencia severa) y grado I (moderada). Y la creación del grado III+ para dependencia extrema, ligado a enfermedades como la ELA, añade un paquete de recursos muy significativo.

Junts fue uno de los partidos más activos para impulsar la llamada 'ley ELA', que el PSOE dilató durante años. Ahora, la reforma flexibiliza los planes individuales de atención, permite compatibilizar prestaciones y servicios, refuerza la asistencia personal y extiende la teleasistencia como derecho subjetivo.

Cataluña, pues, saldrá especialmente beneficiada. Recibirá más recursos por expediente y más margen para desplegar su propio modelo de cuidados en el hogar y en la comunidad.

Y Junts, que ya votó a favor de esta reforma en comisión, también sacaría rédito político.

El mensaje implícito es coherente con su línea. No sostendrá a Sánchez, pero sí apoya aquello que encaja en una frase repetida por Nogueras en privado: "Nosotros vamos a la nuestra, a ver si lo entienden".