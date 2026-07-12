Borja Sémper: "No nos fiamos de Sánchez, nacionalizar con prisas inexplicables por la ley de nietos genera dudas enormes"

Sobre la corrupción, Sémper asegura que el PP ya pagó por sus errores pasados y critica la supuesta doble vara de medir del Gobierno actual ante casos que afectan al PSOE.

Sémper expresa dudas sobre el proceso de nacionalización de descendientes de exiliados por la ley de nietos, cuestionando la transparencia y la rapidez de los procedimientos.

El portavoz del PP defiende una política migratoria basada en criterios de arraigo y justicia, y rechaza la regularización masiva sin debate serio ni datos claros sobre el número de beneficiarios.

Borja Sémper critica la gestión de Pedro Sánchez, acusando al Gobierno de polarizar la sociedad y utilizar la inmigración y la regularización de extranjeros con fines electorales.

Hace un año, mientras afinaba los últimos detalles del Congreso Nacional del PP, Borja Sémper (Irún, 1976) acababa de recibir la noticia de que tenía cáncer. Al principio, sólo Alberto Núñez Feijóo conocía el diagnóstico.

Poco más de dos meses después de su regreso a la política, ese hombre al que se ha etiquetado como la "voz moderada" del PP reaparece con una advertencia doble: ya no se dejará arrastrar por polémicas absurdas ni permitirá ataques gratuitos sin respuesta.

En esta conversación, Sémper se muestra más firme y concreto que otras veces; menos elíptico, más determinado.

Llega a confesar que hay días en los que le gustaría "salir de casa con un lanzallamas", pero inmediatamente lo contrapone con lo que para él significa la política: "El honor de servir a España", una idea que le recuerda la "responsabilidad mayor" que tienen los políticos a la hora de hablar, decidir y soportar el desgaste.

Cuando mira al futuro, en unas elecciones generales que nadie sabe cuándo llegarán, trata de expresarse en condicional —"si gobernamos"—, aunque a veces se le escapa un "cuando gobernemos" que delata la fe que aún guarda en el resultado.

Y es en ese resbalón, y en la forma en que aborda los pactos ya cerrados con Vox y el que quizá toque negociar para el Gobierno central, donde aparece un matiz clave: mientras para el PP gobernar en solitario es un objetivo "prioritario", para Sémper resulta "irrenunciable".

Lo que este gobierno está haciendo es una irresponsabilidad: Alberto D. Prieto entrevista a Borja Semper

Ya ha contado usted mucho de sus circunstancias con el cáncer. Pero en este tiempo que ha estado fuera, ¿qué ha cambiado más, usted o la política española?

Yo.

Vaya.

Humildemente, creo que he mejorado en algunas cosas, o he agregado a mi forma de entender el mundo cosas que me han mejorado. Y la política probablemente ha cambiado a peor. Todo lo que pensábamos que podía funcionar mal funciona peor. Se ha envilecido más la conversación pública. Lo que creíamos que era imposible de ver, lo estamos viendo. Si antes era muy relativa la distinción entre verdad y mentira, hoy ya no opera directamente, gracias al impulso de quienes gobiernan.

La corrupción anega ya no sólo las Administraciones públicas y el partido del Gobierno, sino que además se intenta naturalizar. El enfrentamiento entre periodistas y medios es cada vez más crudo. Se señala al discrepante de una manera mucho más notable.

¿Qué responsabilidad tiene el PP en ello? Estando fuera, seguro que habrá pensado alguna vez 'cómo decimos eso'.

Sería mezquino por mi parte decir que el clima actual es única y exclusivamente responsabilidad del PSOE, de Pedro Sánchez y del Gobierno. Hay una responsabilidad que yo asumo, la mía. Pero yo creo que la responsabilidad es absolutamente asimétrica.

¿En qué sentido? Porque de eso mismo les acusa el PSOE. Vale que usted es 'el moderado del PP', pero los hay con otro papel.

Es asimétrica porque ésta es 'la legislatura del muro' por decisión expresa del presidente del Gobierno. Él decidió hacer política dividiendo a la sociedad española. Otros presidentes, con mayor o menor fortuna, en su sesión de investidura convocaban a un proyecto político en el que afirmaban que iban a gobernar para todos.

Por primera vez en nuestra historia democrática, el día de su investidura, el presidente desde la tribuna afirmó que iba a levantar un muro entre españoles. ¡Y vaya si lo ha hecho! Por primera vez tenemos a ministros que mienten descaradamente y que señalan desde el púlpito político a periodistas y a medios. Y que utilizan el insulto de una manera natural.

"El mayor daño del sanchismo es la división decidida de la sociedad, no habrá otro Gobierno peor"

Póngame nombres.

Creo que el paradigma de la utilización del insulto en la política es Óscar Puente. Pero es una mala praxis que haya ministros en ejercicio que no se dedican a su ministerio, sino a hacer política de partido porque son candidatos a presidir Comunidades Autónomas. Eso desfigura completamente la necesaria exigencia que debe tener uno cuando gobierna.

Explique eso.

Cuando te dedicas a ser candidato, evidentemente tu carnet de partido pesa mucho. Pero cuando llegas al Gobierno, ese carné de partido se tiene que aligerar, porque gobiernas para todos. Pero este Gobierno que se dedica casi en exclusiva a gobernar sólo para su parroquia. Y esto rompe todos los resortes del poder para dividir.

Cuando me preguntan qué es lo peor que ha hecho el sanchismo, yo podría hacer una lista muy amplia. Pero para mí el legado más pernicioso, el mayor daño que ha hecho, ha sido la división decidida de la sociedad española.

Y ustedes...

Nosotros nos equivocaremos en la oposición, tendremos una declaración más desafortunada, uno puede tener un perfil más duro que otro... pero esto ha sucedido siempre en democracia.

Lo que estamos viendo es una vocación decidida de polarizar. La responsabilidad en eso es innegable y evidente del partido del Gobierno.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, entrevistado por EL ESPAÑOL. Sara Fernández

Una cosa que dijo usted al regresar era que se iba a negar a dejarse llevar por la confrontación. Ya lo hemos visto cabeceando alguna vez desde el escaño en las sesiones del Congreso. ¿Cómo describiría usted el papel de Francina Armengol?

Lo que está sucediendo en el Congreso no es responsabilidad sólo de Francina Armengol. Si el Congreso es hoy lo que es, y proyecta el nivel de debate que todos vemos, con el respeto que le tiene el Gobierno al Congreso y cómo reacciona el Congreso ante eso, evidentemente es una responsabilidad compartida.

Lo que sucede es que a quien dirige cómo actuamos los diputados es a quien tenemos que pedirle cuentas. Así que su responsabilidad funcional es máxima.

Que Feijóo usara la palabra 'cáncer' para referirse al absentismo laboral, ¿no ha dado leña al fuego del Gobierno para acusarles de recortes y no abordar el fondo del problema?

"Cáncer" es una palabra que se usa como sinónimo de cosas graves o terribles. Yo soy paciente de cáncer y no me molesta su uso, porque todo tiene sus contextos y cualquiera es perfectamente capaz de distinguir unos de otros. Lo relevante es el fondo de la cuestión, que es lo que evita tratar el Gobierno centrándose en polémicas estériles.

El absentismo es un problema gravísimo, el propio Gobierno lo reconoció en 2024, sin actuar después: el coste pasó de 14.000 a 33.000 millones de euros entre 2018 y 2025, y el 50% de las bajas se concentra en solo el 10% de los trabajadores.

Aclare, pues, el fondo de la cuestión.

Nosotros hablamos de combatir el fraude. Por eso, cuando gobernemos, queremos que Gobierno, CCAA y agentes sociales lleguen a un acuerdo de diálogo social contra el absentismo laboral fraudulento. Es totalmente distinto quienes usan bien el sistema –tres de cada cuatro trabajadores no faltan ningún día– y quienes cometen fraude, y es ahí donde incidimos.

A falta de mayor desarrollo, que se concretará a lo largo de estos meses, lo que hemos propuesto es la interoperabilidad de bases de datos para seguimiento de bajas, la reincorporación parcial progresiva, según criterio médico, y priorizar tratamiento de lesiones musculoesqueléticas, que son las más frecuentes, para acelerar recuperaciones.

¿Algún recorte de prestaciones, para incentivar al trabajador a volver?

Nuestra prioridad es proteger a quien realmente enferma y a los compañeros, que sufren sobrecarga por las ausencias. Esto no va de enfrentar a trabajadores y empresas, sino de acuerdo para garantizar la productividad, la protección social y lucha contra el fraude.

Vayamos a lo de 'moderadito'... mire, ha habido dirigentes del PP que me han dicho 'somos un partido amplio, porque tenemos a Borja y tenemos a Cayetana'. Eso es casi como decir somos de centro pero también de la 'prioridad nacional'.

Déjeme que entre en lo de 'moderado', que es una etiqueta periodística que pretende describir algo de una manera sencilla para que el lector pueda entender lo que se quiere decir: yo sólo conozco moderados dentro del PP.

Moderados en la manera interpretar el país, de querer convocar a los españoles a un proyecto común y compartido. En no señalar al discrepante y expulsarle del espacio cívico. En entender que cuando vayamos a gobernar, lo haremos a todos.

"La regularización es indecente sin un debate serio, Sánchez trata a seres humanos como ganado por su interés"

¿De verdad, todos en el PP?

En esto coincidimos todos, al menos todos los dirigentes que yo conozco del PP. Otra cosa es que unos tienen una manera de expresarse y otros tenemos otra. Unos dan más importancia unas cosas y otras dan menos importancia a otras.

Pero de manera transversal, es un proyecto de convivencia y, por tanto, de moderación. De firmeza en la manera de entender nuestros principios, que vamos a defender con determinación, pero entendiendo que gobernamos para todos.

'Prioridad nacional', insisto.

Bueno, 'prioridad nacional' es un concepto que no es nuestro. Es de Vox, aunque viene a representar algo que nosotros sí compartimos: que hay que introducir elementos que garanticen la prestación de servicios públicos de calidad y que lleguen a todos.

¿Y cómo se hace eso? Estableciendo unos rangos y unos criterios de acceso. Por ejemplo, el arraigo. Mire, yo fui concejal en San Sebastián [entre 2019 y 2020]. Y allí, para acceder a una vivienda de protección oficial tienes que acreditar tres años mínimo de empadronado en la ciudad. Es un criterio de arraigo, que no despertaba ninguna polémica.

¿Quién gobernaba entonces?

El PSE y el PNV.

¿Se imagina que aquel gobierno municipal de nacionalistas y socialistas lo hubieran llamado 'prioridad nacional'?

¡Los nacionalistas han dicho cosas mucho peores y no despertaban ninguna polémica!

El otro criterio que me decía, la reciprocidad.

Si tú has contribuido al territorio pagando impuestos, parece razonable defender que tengas algún tipo de prioridad frente a otros que no lo han hecho. Es decir, se trata de establecer una serie de requisitos para que el acceso a los servicios públicos tenga también criterios de justicia. Y esto no tiene nada que ver con el color de la piel ni con el lugar de nacimiento.

Ahora bien, hay otros partidos políticos que hacen una interpretación interesada. Me parece legítimo, pero eso no quiere decir que tengan razón. A nuestra derecha fuerzan la interpretación de lo que significa la 'prioridad nacional'. Y a nuestra izquierda también lo fuerzan. Pero lo que significa es esto. Y lo que vamos a implementar es esto.

Es curioso, porque el nombre se parece más a lo que interpreta Vox que a la explicación que viene después en los acuerdos que han firmado ustedes. Tiene sentido que Vox diga lo que dice.

Allá ellos. Lo que representa y lo que significa es esto, lo que yo le he dicho.

Otra frase suya: 'Es mucho mejor que el PP gobierne sin Vox'. Después de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, ¿eso es simplemente aspiracional, porque todo el mundo quiere gobernar en solitario, o es que usted preferiría pactar con un PSOE como ése que dicen añorar: centrado, de Estado?

El punto que yo preferiría no me puede llevar a la melancolía. Mire, yo prefiero que el PP gobierne en solitario porque creo que es lo mejor para el futuro de mi país. Y que el futuro de España, con un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo y conformado por ministros nombrados solo por él, va a ser el mejor Gobierno posible para mi país.

Y esto es un objetivo político, para mí, irrenunciable. Y para el PP, prioritario. Ahora bien, pretender que el PP sólo pueda gobernar cuando saca mayoría absoluta, eso podemos entender también que no es justo.

Borja Sémper posa en uno de los pasillos de la sede nacional del PP, antes de la entrevista. Sara Fernández

También nos llevaría a la melancolía...

...a la frustración.

Pero yo creo que es un objetivo político alcanzable. Creo que el PP puede ser capaz de aglutinar una mayoría suficientemente amplia de cara a las próximas elecciones generales que le permita gobernar en solitario. Y yo estoy dispuesto a defender esta colina hasta las últimas consecuencias.

¿Y existe ese PSOE? ¿O volverá a existir?

Dependerá de ellos. Ahora no existe. No me quiero meter en los problemas de otro partido político, que bastante tienen. Pero yo creo que el PSOE que algunos conocimos y con el que yo goberné en el Ayuntamiento de Irún, por ejemplo... ese partido ya no existe.

Quizás cuando se vaya Pedro Sánchez pueda volver, no lo sé. Creo que el daño que ha hecho Sánchez también a su partido es muy grande. Pero eso le corresponde a ellos.

Ese PSOE, si es que existiera, seguro que no estaría cómodo con lo de 'no más menas' en Andalucía', que aparece en sus pactos con Vox. ¿En qué se va a traducir esa frase?

Hemos fijado nuestra posición en esta materia.

¿'No más menas' en Andalucía...?

Lo que significa 'no más menores no acompañados' es que, en estas circunstancias y en estas condiciones es imposible.

Es decir, es culpa de Sánchez.

Mire, cuando una administración tiene que que gestionar el futuro de seres humanos, en este caso menores, hay que hacerlo con garantías, no hacinándólos en centros. Teniendo las condiciones económicas y materiales para ofrecerles un futuro. Y si esto somos incapaces de ofrecerlo porque el Gobierno de España no tiene una política migratoria que lo permita, lo que dicen nuestras Comunidades Autónomas, con razón, es 'paren esto'.

El problema de España no es que se firmen estos acuerdos, es que no hay una política migratoria que permita ofrecer un futuro a quienes vienen a nuestro país buscando una vida. Y no se puede porque si no les podemos ofrecer condiciones dignas y un futuro, a lo que estamos condenando a mucha gente es a ocupar espacios que no nos interesa que ocupen.

Los que cubrimos la información del PP sabemos que tiene un plan migratorio. Y vaya... se parece muy poco a lo que aparece en estos programas de gobierno de estas CCAA. Lo que acaba de explicarme usted, lo he leído en ese documento del PP, pero no en los que también tienen su sello, y el de Vox.

Decimos lo que decimos, pero las Comunidades Autónomas no tienen competencias en política migratoria.

Pero sí en política social, con esos menores.

Y de hecho garantizamos que no vamos a dejar en la cuneta a nadie. ¡Lo acaba de reafirmar Juanma Moreno! No hemos abandonado a nadie en el pasado, no lo hacemos en el presente y no lo vamos a hacer. Lo que estamos diciendo es que España necesita una política migratoria seria y responsable. Es decir, que pase por el control de fronteras, por ofrecer oportunidades y hacer políticas serias para que, quien venga a nuestro país, venga a trabajar.

Que si tenemos en España gente que viene buscando una vida mejor, seamos capaces de ofrecérsela. Y que quien no viene a labrar un futuro y a colaborar, sino a delinquir, no tiene sitio en nuestro país.

"El PP ya pagó caro su corrupción, aprendió la lección y no se siente rehén eterno de épocas pasadas"

Eso último es lo que...

Eso es lo que piensan nuestros socios europeos. Lo que estamos intentando hacer todos los países desarrollados para afrontar un fenómeno humanitario que no va a parar.

El fenómeno migratorio no es del presente, es del futuro. El sur viene presionando al norte y si no entendemos que tenemos que canalizar esto de una manera seria y responsable, tendremos un problema muy serio. No hoy, sino a futuro.

Regularización masiva. Aproveche que tenemos más espacio que en las ruedas de prensa para explicar bien la posición del PP. Aragón y la Comunidad Valenciana recurrieron al Supremo para que lo lleve al TJUE, por si la medida va en contra del derecho europeo. ¿Ésa es la vía, que venga Europa a pararlo? Y si lo para, ¿qué hacemos con 1,2 millones de personas que ya sabemos que estaban aquí? ¿Es mejor que vuelvan a estar la economía sumergida?

Es que no sabemos si de verdad son 1,2 millones de personas en la economía sumergida, no tenemos datos. Porque la forma influye en el fondo.

Cuando se nos planteó, a través de una ILP, abrir un debate en el Congreso para ver en qué condiciones se puede proceder a una regularización, estuvimos de acuerdo. No queremos que nadie esté en economía sumergida, o viva en la indigencia. ¡Por supuesto que no!

Pero, ¿qué ha hecho el Gobierno? ¿Cuenta con el PP, que acepta debatirlo con rigor y seriedad? No. Obvia este debate, hurta al Congreso la posibilidad de reflexionar y adoptar medidas razonables.

Sí, pero le pregunto por el PP ahora, ante esta regularización.

Han aprobado un decreto pactado con Podemos, un partido minoritario, para ganar oxígeno y apoyos parlamentarios. Es indecente lo que ha hecho el Gobierno, utilizando el futuro de centenares de miles de personas que quieren labrarse un futuro en España.

¡Es que no sabemos de cuántos estamos hablando! ¿Medio millón, un millón, millón y medio? Y estas personas que se van a regularizar, ¿todas están en la economía sumergida? ¿De verdad todas tienen un trabajo en condiciones precarias?

Los datos ya se saben...

Y la Policía Nacional está alertando de que cerca de medio millón de personas han venido a regularizar su situación sin haber trabajado en España, sin tener el más mínimo arraigo, por ese 'efecto llamada'. Es un despropósito.

Pero sobre todo, es un despropósito humanitario. El Gobierno les está está tratando como mercancía, como a ganado. Es una irresponsabilidad económica y social, pero es además una utilización vergonzosa de seres humanos.

Por eso recurren.

Por supuesto, utilizaremos todas las medidas a nuestro alcance, las que nos ofrece el Estado de derecho. Entre ellas, los tribunales.

Y cuando gobernemos, lo haremos bien, y abordaremos este fenómeno con criterio y con racionalidad. Abriremos un debate serio y responsable en el país para que no haya nadie que viva la economía sumergida, sin importar su lugar de origen. Y con especial atención a las personas que vienen de Hispanoamérica, por los vínculos emocionales, culturales y políticos que nos unen con ellos.

Tienen que saber que cuando gobierne el PP las políticas tendrán sensatez y racionalidad. El objetivo prioritario será algo a lo que este Gobierno ha renunciado, la humanidad.

Pasemos al otro tema que mucha gente confunde: la llamada 'ley de nietos'. Aproveche también para aclarar la posición del PP, porque en menos de una semana pasamos de calificarla de 'ingeniería electoral' a que el PP nos diga que tiene prevista una Ley de Nacionalidad en la que caben ésos y muchos más.

Nosotros creemos que los nietos de los exiliados de la Guerra Civil, aquéllos que fueron expulsados de su país por motivaciones políticas y privados de su nacionalidad, tienen derecho a ser españoles. Sí. Y nuestra propuesta es nacionalizar a través de una Ley de Nacionalidad, con rigor y con criterio.

Vuelvo a lo de antes, la forma es fundamental. Aquí hemos visto prisas, una aceleración difícilmente explicable. Y lo que hemos pedido son explicaciones.

Un pasaje de la entrevista con Borja Sémper, vicesecretario de Cultura y Deporte del PP. Sara Fernández

Ponga ejemplos.

Mire, uno que justifica las dudas del PP: ¿es razonable que sepamos que Cuba fue destino de unos 5.000 exiliados de la Guerra Civil y de la dictadura, y hoy estamos hablando de 350.000 solicitudes de nacionalización?

O los españoles somos muy fecundos o...

¿Es razonable que tengamos dudas del procedimiento administrativo para nacionalizar a esos supuestos descendientes por una empresa de la dictadura cubana? Si el consulado subcontrata esa tarea a empresas cuya trazabilidad desconocemos, seríamos unos irresponsables si no preguntáramos. Y por eso hemos pedido la comparecencia del señor Albares, para que nos explique cómo está pasando esto.

Por lo tanto, ¿estamos a favor de nacionalizar a los descendientes de los exiliados de la Guerra Civil? Si. ¿De esta manera? No, porque las dudas son extraordinariamente relevantes. Y también le confieso una cosa, no nos fiamos de Pedro Sánchez y de su Gobierno.

Y otra cosa, se está hablando en torno a 2 millones y medio de potenciales nacionalizados...

Ésas son las solicitudes, hasta ahora 2,6 millones.

Veremos...

Pero en realidad, es obvio, 2,6 millones de personas no van a dejar sus países para venir a España, por mucho que tengan la nacionalidad española.

Sí van a poder hacerlo.

¡Efectivamente! ¿Y si vienen 300.000, o vienen 400.000? ¿Nuestros servicios públicos tienen capacidad para absorber este incremento poblacional? ¿Se habla de esto con seriedad?

Usted decía 'esto no tiene relación con la regularización'.

Y no la tiene.

Pero sí tiene vasos comunicantes. ¿Están nuestros servicios públicos capacitados para absorber este incremento? ¿Están la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, en un momento especialmente cómodo?

España tiene capacidad para abrir una reflexión seria y aplicar políticas sólidas que afronten este fenómeno.

¿Y está el PP preparado para que, al decir eso, les atribuyan lo de 'ya están los fachas con lo de que aquí no caben caben más'?

No nos importa lo que nos digan. Yo creo que a la gente hay que hablarle como adulta, y que hay demasiados políticos que creen que la gente es idiota. La gente sabe lo que pasa, vive en los barrios, hace esfuerzos por llegar a fin de mes. La gente sabe en qué contexto vive. Y no estigmatiza al emigrante, lo que estigmatiza es una mala política de inmigración.

La gente lo que sufre son las malas políticas. Y si tú aplicas malas políticas, la inmigración será un problema. Si aplicas buenas políticas, la inmigración será un recurso positivo para el Estado. Y sí, puede llegar un momento en el que los recursos públicos no den más de sí, en el que tengamos que hablar a la gente, no a los nacionales, sino a los que creen que en España pueden tener un futuro y decirles 'no podemos ayudarlos'.

¿Eso es lo que dicen ahora?

Puede llegar a ese momento. Pero en este país, no estamos siendo capaces de abordar el debate con rigor.

Pero mire, esto queda grabado: yo le puedo asegurar que tenemos la determinación y el convencimiento de que la tarea histórica que tiene el PP por delante, primero, es volver a unir a los españoles en un proyecto común y compartido de país, romper esta división absurda e infame del sanchismo. Y segundo, aplicar las reformas necesarias para que el país y a los españoles les vaya bien.

Pero como tiene toda la pinta de que el señor Feijóo no va a poder gobernar solo...

Yo entiendo que usted no tenga fe. Pero permítame que yo la tenga.

No, yo tengo que ponerle en lo peor, porque soy el periodista. Y es lo que dicen las encuestas, que no van a poder gobernar solos. Por eso, si a mí el PP me promete abordar el debate de la inmigración, me voy a sus programas de gobierno, donde leo menos 'humanidad' que 'prioridad nacional'.

Hay dos modos de llegar a acuerdos: uno es cuando vendes tu alma al diablo, que es lo que ha hecho Sánchez, pactando desde con Bildu hasta con Junts, ofreciendo a todos todo lo que pidan y desfigurando lo que tú representas, lo que has prometido y lo que era el PSOE.

Y otro es el que nosotros presentamos: si tenemos que pactar, porque la alternativa es no gobernar, no vamos a desfigurar lo que representamos y lo que queremos ser.

"La 'prioridad nacional' no va de color de piel: va de arraigo, justicia y servicios públicos sostenibles"

Pues ahí viene un corolario...

Esas renuncias nunca van a desfigurar a un partido de centro derecha reformista y con un alto componente humanista como el PP.

Entonces, es que la 'prioridad nacional' y el 'no más menas' están en los principios del PP.

El contenido de lo que significan ambos enunciados no supone una renuncia a lo que el PP representa.

Según nuestra interpretación; ellos tendrán la suya.

Yo, a la vista de lo que veo y leo, tengo la mía.

Y es legítima, por supuesto. Y 'no más menas' no está expresado así...

En el papel pone 'no más menas'.

Lo que representa 'no más menores no acompañados' es lo que le he dicho. Por eso, cualquier presidente, Juanma Moreno o quien sea, te dice 'yo no tengo recursos para garantizar un trato humanitario'. ¿Y cuando cumpla 18 años, qué hacemos? ¿Está preparado el sistema educativo para ofrecerles un itinerario de formación? ¿Alguien ha pensado en esto? ¿O seguimos colapsando el sistema?

Parece razonable que los presidentes autonómicos –no Vox, que me da igual– digan esto, que es lo que haremos cuando gobernemos.

¿El qué?

Ofrecer las condiciones para que esto no sea más un drama humanitario y para que no impacte socialmente en términos negativos. ¿Qué nos dicen a nuestra derecha? 'Muros muy altos aquí que no venga nadie. Y los que están que se vayan'... estoy simplificando. ¿Y qué nos dicen a nuestra izquierda? 'Ningún control de fronteras, la inmigración no tiene ningún impacto'.

Unos y otros se equivocan. Y nosotros no estamos en el medio, como un espacio geográfico. Estamos en una posición propia que dice 'ni soluciones fáciles son las que resolverán el problema ni, desde luego, mirar para otro lado'.

En estos días se ha acabado de juzgar el 'caso Kitchen'. Han tenido ustedes mucha suerte...

¿Por qué?

Porque la corrupción en directo de este Gobierno lo ha tapado por completo. ¿Debe pedir perdón el PP por aquello?

Yo no me siento en absoluto interpelado por aquello. Ni esta dirección nacional, tampoco. Nada en absoluto.

Mire, el PP pagó un alto costo por la corrupción. Perdimos las elecciones en las regiones donde había hecho especial daño, como Madrid y Valencia. También sufrimos la moción de censura... y los españoles nos censuraron también: en las elecciones pagamos un alto precio.

Borja Sémper, portavoz del PP, entrevistado por Alberto D. Prieto, subdirector de Política de EL ESPAÑO. Sara Fernández

Sólo 66 diputados.

El Partido Popular ya pagó el coste político por la corrupción que no supo ver, y aprendimos la lección. Que a nadie le quepa ninguna duda de que aprendimos la lección. Pero el PP también cambió su Dirección Nacional.

¿Ahora hay unos juicios derivados de aquellos tiempos? Que todo el peso de la ley caiga sobre aquél que cometió un delito, o que los tribunales interpreten que lo hizo. Y si no, que les absuelvan. Pero no nos sentimos interpelados en absoluto.

Oiga, se utilizó a la Policía para cometer delitos que taparan una supuesta financiación irregular del PP.

¿Estamos de acuerdo en que aquello fue juzgado políticamente?

Sí, claro.

Porque es como si yo ahora dijera 'el PSOE está inhabilitado para hacer política por los GAL'.

...o por Filesa...

...o por Filesa. ¿Cuándo acaba la memoria histórica de la corrupción?

¿Cuánto tiempo un partido político tiene que ser rehén de lo que hicieron sus compañeros en el pasado? Es un absurdo.

Así usted tiene la oportunidad de decir lo que ha dicho.

Y yo se lo agradezco. Podemos hablar con naturalidad y con contundencia de esto.

Ya casi estoy terminando la sesión de control a la oposición.

Los periodistas tienen que preguntar. Me alegro de que haga una entrevista exigente...

Le decía que aquella 'Kitchen' pretendía tapar una financiación irregular de este partido. ¿Me promete usted que el PP hoy se está financiando legalmente? Porque esas cosas siempre se descubren pasados cinco o diez años...

Estoy convencido, porque sufro los rigores de la gerencia. [risas]

"Es mucho mejor que el PP gobierne en solitario: creo que lo podemos lograr y para mí es irrenunciable"

De la 'Kitchen' del PP a la 'cloaca' del PSOE. Tenemos a una directora general de la Guardia Civil y al DAO imputados por delitos gravísimos contra sus subordinados.

La dirección política de la Guardia Civil presionó a funcionarios de la UCO para que no investigaran posibles delitos cometidos por el partido de Gobierno. Sólo el enunciado es de una gravedad que nos debería sobrecoger, a izquierda y derecha. Hay un juez y un fiscal que han visto indicios suficientes como para imputarlos por delitos extremadamente graves.

Pero a diferencia de otros momentos, en los que ha habido otros casos de corrupción, a mi juicio menos graves, lo alucinante es que una parte de los medios españoles que lo justifica sin ningún tipo de vergüenza. Y el presidente también, y afirma mantenerles la confianza.

Por no hablar de las joyas...

Se nos pretende hacer pasar como normal que un expresidente atesore en una caja fuerte 1,3 millones en joyas. Da igual cómo han llegado allí, en cualquiera de los casos, no han sido declaradas declaradas. ¡Y el presidente del Gobierno actual lo defiende y respalda!

La gerente del partido del Gobierno está imputada. Sus dos secretarios de organización han pasado por la cárcel, uno condenado a 24 años y el otro acusado de importantísimos delitos. ¡Esto es como si a Miguel Tellado lo metieran en la cárcel y Cuca Gamarra hubiera estado en prisión provisional!

...y que Rajoy tuviera unas joyas.

¡España estaría ardiendo! ¡La calle Génova estaría llena de barricadas! ¡Y con razón!

Pero resulta que el presidente mira para otro lado y silba. Vivimos un tiempo en el que el poder nos quiere hacer creer que la corrupción, si viene de ellos, es aceptable, y si la cometen otros es denunciable.

¿Porque 'por lo menos, no gobierna la derecha'?

Sí. Nunca creo que habrá un Gobierno que haga tanto daño a España, ya sea de izquierdas o de derechas, como el de Sánchez.

Usted es una persona afable y tiene amigos fuera del PP en el Congreso. ¿Hay socios desesperados? ¿Hay socialistas avergonzados?

En el Congreso, no lo sé. Fuera, sin duda. Sin duda.

Lo que yo censuro es que no lo digan más alto y no lo cuenten en público.

Las joyas de Zapatero brillan mucho, pero son posteriores. Ya lo investigaban, nada menos que por blanqueo de negocios oscuros con dictaduras como Venezuela y China. ¿Ha pasado de ser el único presidente sin corrupción a ser el peor expresidente de la democracia?

Yo, hace muchos años, dije que Zapatero era el mejor expresidente del Gobierno. Obviamente, ha envejecido mal eso... es profundamente inmoral. Sobre todo, ¿sabe qué pasa? Vivimos una época en que la hipocresía lo ha dominado todo.

¿A qué se refiere?

Gente que se subía a púlpitos políticos y nos decía a los demás cómo vivir, cómo tratar a las mujeres... los aliades, que son los peores, los que luego, en espacios oscuros, metían mano a las chicas o abusaban de ellas. Algunos de ellos, hoy acusados. Otros han tenido que dimitir. ¡Hipocresía!

¿Me habla de Errejón o de Zapatero?

Hemos visto cómo el presidente Zapatero se subía al púlpitos y nos decía que 'socialista es tener poco y estar dispuesto a dar mucho'. ¡Y cómo nos hablaba de democracia! ¡Cómo señalaba a países occidentales y nos hablaba de las bondades de Venezuela o de China!

Y hoy vemos que es muy posible que haya aprovechado su influencia en esos países para enriquecerse. Es la época de la hipocresía que se resquebraja, que cae. Y las joyas probablemente sean el chocolate del loro.

¿Tiene usted información privilegiada, como dice el Gobierno?

No tengo pruebas, pero casi no tengo ninguna duda.

Hacer negocio con unas dictaduras que están oprimiendo y haciendo pasar hambre al pueblo, traficar con el miedo y con la esperanza de mucha gente para obtener un rédito económico... además de tener una consecuencia penal, que veremos si la tiene, para mí lo que tiene es una consecuencia moral de primera magnitud.

¿También puede haber tenido alguna consecuencia en la política exterior española? Porque precisamente la relación de España con Venezuela y con China ha sido la opuesta a la de nuestros socios y aliados.

Bueno, la política exterior española es otro de los grandes agujeros negros del sanchismo. Hay decisiones que lo que pretendían era provocar un debate encendido en España, y otras que no sabemos cuál es su origen. Por ejemplo, el Sáhara y Marruecos.

Hay decisiones absurdas, incomprensibles e inmorales que tienen que ver con la dictadura de Venezuela. Y hay otras que han orillado la posición de nuestros socios europeos para tener una relación diferente con China. Nuestra relación con otros países debe ser fluida, y no negamos que las relaciones exteriores siempre están sujetas a ciertas contradicciones. Pero una cosa es eso y otra cosa es lo que estamos viendo.

Dijo Trump en el avión de vuelta de Ankara que Sánchez se había 'redimido' tras comprometerse a 'unos pagos muy importantes', pero Moncloa lo niega. Y mientras, el Congreso no sabe en qué estamos gastando ese 2,1% del PIB en Defensa.

Éste es el drama, es tan opaca e irresponsable la política exterior como la interior, pero compromete la posición de España en el mundo. Debería de ser una política de Estado, pero con Sánchez también esto es imposible. Todo lo utiliza como una palanca electoral. Da igual que se comprometa la imagen de nuestro país ante nuestros aliados, que se desconfíe de España, que nos aproxime a las peores dictaturas del mundo.

Por supuesto que no sabemos en qué se ha comprometido ese gasto, ni en qué términos ni qué se ha negociado. Y lo peor es que no lo vamos a saber. Todo es política de gestos.

"Nunca habrá un Gobierno que haga tanto daño a España, de izquierdas o derechas, como el de Sánchez"

El último informe de la UCO nos lleva al origen del sanchismo, implicando a Juanma Serrano en un lugar 'preeminente' de la trama.

El alcance de la trama del PSOE es inédito, cada semana avanza un poco más y contamina una nueva esfera del Estado. Otro mano derecha de Sánchez que, presuntamente, financió con dinero público la trama de Santos Cerdán.

Enchufó a Leire Díez mediante un amaño y facilitó que la trama cobrara 270.000 euros gracias a contratos de Correos. Hay que verbalizarlo más de una vez para no perder la perspectiva de la gravedad.

Oiga, ¿cómo pueden pulular personajes como 'la fontanera del PSOE' en partidos de gobierno?

Bueno, porque el sanchismo lo que ha hecho es echar mano de la escala evolutiva más baja de la política. Creo que Pedro Sánchez fue ganando posiciones en el PSOE con miembros del partido que otros candidatos no quisieron. Y eso explica también en buena medida el bajo nivel político que existe.

Todo esto es muy frustrante, porque con estos mimbres es imposible proponer, gestionar o mejorar la vida de los españoles. Estamos en un paréntesis que nos costará muy caro. El daño no sólo es en términos de destrucción o corrupción, sino también en todo lo que se ha dejado de hacer, porque el Gobierno está a cualquier cosa menos gobernar. Reparar tanto daño causado será el principal reto que enfrentará Feijóo en el próximo Gobierno de España.

Ministros y fiscales condenados, la SEPI podrida. La esposa y el hermano, en el banquillo. El apagón. Los trenes. Las carreteras. La huelga de médicos más larga de Europa.... y en este ambiente, dígame cómo es que Feijóo no está ya en la mayoría absoluta.

Pues mire, ya nos gustaría. Y estamos trabajando en ello.

Se ve que no les sale.

Mire, nosotros ya ganamos las últimas elecciones generales. Y en todas las encuestas seguimos apareciendo como el principal partido de España. Ganamos todas las elecciones autonómicas, salvo en Cataluña y el País Vasco.

¿Eso es suficiente? No, aspiramos a más. Pero negar el extraordinario resultado electoral que sucesivamente está teniendo el PP, y negar como extraordinarias las previsiones que tenemos, comparados con nuestros socios en Europa, es engañarse. Hay que hacer un análisis justo.

Me ha hablado usted de País Vasco y Cataluña. Pongamos que soy Feijóo, que le llamo a mi despacho y le digo 'oye, Borja, ¿tú cómo harías para que el PP tenga un mensaje claro en esas tierras? Tú vienes de allí, algo sabrás.

No hay soluciones fáciles a problemas complejos... y son realidades diferentes la de Cataluña y País Vasco.

El componente nacionalista, es común. Y el rechazo a lo 'español' que representa el PP, también, ¿no?

Es complicado y requiere algo que la política no suele regalar, tiempo.

Tiempo para construir proyectos políticos que no vayan al albur de las siguientes elecciones. Que, con paciencia y determinación, vayan ofreciendo un proyecto político a los ciudadanos que les convenza de que lo que tú defiendes les va a ofrecer prosperidad.

Entre usted y yo, están en un suelo tan bajo en los dos sitios que tiempo tienen.

Mire, el PP vasco es un partido que se forjó en la resistencia, al que se le exigía épica en circunstancias extremas. Ese partido está en una evolución para ofrecer un proyecto político que hable de economía, de sociedad, de sanidad, de educación, que ofrezca a los vascos un proyecto de futuro.

¿Eso es rápido, se consigue la noche a la mañana? No ¿Hay espacios donde aún sigue siendo complicado hacer política en el País Vasco siendo el PP? Sin duda. ¿El PP vasco es un partido capaz de atraer mucho talento? Es muy difícil que alguien quiera ser del PP en el País Vasco. Porque no te dan la mejor mesa en un restaurante...

Vayamos a Cataluña.

Tres cuartos de lo mismo. Yo creo que Feijóo es plenamente consciente de que hace falta paciencia. ¡Y es un hombre resultadista, que exige exigiendo resultados! Pero la evolución del PP en las últimas elecciones catalanas ya fue muy notable. Multiplicamos por tres y estamos absolutamente convencidos que vamos a seguir creciendo.

Cataluña no es sólo un lugar donde tenemos que tener un muy buen resultado para ofrecer un futuro a los catalanes, que por supuesto. Cataluña es también parte del cambio de España: necesitamos un magnífico resultado allí para que el cambio de España sea más sólido.

"Si buscas hacer dinero sin límites morales a la política no te dediques, seas el presidente, su familia o su entorno"

¿Qué le parece que el 'CIS catalán' haya confirmado el ‘sorpasso’ de Aliança Catalana a Junts? ¿Es buena noticia que Puigdemont se debilite o es mala noticia que el independentismo se radicalice aún más?

No hay buenas noticias cuando el extremismo avanza. Aliança es producto de una nueva realidad social en Cataluña, vinculada al aumento sin precedentes de la inmigración, construida sobre la senda de ruptura, xenofobia y miedo que dejó el procés. Tiene mucho más que ver con eso que con el independentismo. Pero nosotros vamos a defender siempre otra manera de hacer política.

Cataluña se va pareciendo mucho a otras regiones de Europa, que ya sufren los estragos del avance de estas fuerzas, pero la buena noticia es que el PP es el partido de Estado con mejor salud de toda Europa. Ya querría cualquiera cambiarse por nosotros. Ante el avance del extremismo, a los reformistas nos toca actuar y transformar, para que la ciudadanía no tenga que encontrar respuestas en radicales expertos en destruir, pero sin ninguna idea de construir.

Pues señor portavoz del PP, explíquenos eso de 'pasar página' en Cataluña.

Le entiendo, y hay que asumirlo, porque no es culpa de nadie cómo nos explicamos, salvo nuestra. Pero pasamos de 'qué discurso más duro ha tenido Feijóo en el Cercle d'Economía' a, sólo diez días después, 'el PP lo que quiere es seducir a Puigdemont'.

Esto es política, ustedes serán culpables cuando sean 'fachas' y cuando sean 'moderaditos'...

Nosotros tenemos que ofrecer nuestro proyecto político en Cataluña, que es el futuro, no el pasado. Que hable de sanidad, de educación, de inmigración, de servicios públicos, de economía. Pero lo que dijimos en el pasado sobre el procés sigue plenamente vigente. ¡Absolutamente!

Cataluña no tiene un problema de relación con España, ¡en absoluto! En todo caso, de convivencia entre catalanes: de una parte de Cataluña que no acepta su propia pluralidad. Esto significa pasar página del procés, no estar anclados en un debate ya superado. Ahora bien, ¿que seguimos defendiendo la ley, y la Constitución? Por supuesto.

¿Y sus consecuencias, es decir, 'Puigdemont a prisión'?

Bueno, el cumplimiento de la ley hasta sus últimas consecuencias, para todo el mundo. Para Carles Puigdemont, Salvador Illa, Alejandro Fernández...

¿Begoña Gómez también? Lo dejo para el final porque es un tema en el que ustedes entran y no entran. Es el único caso de presunta corrupción en el que el PP no está personado como acusación.

Mire, más allá de lo que determinen los tribunales, lo de la esposa de Sánchez es algo muy sencillo que podemos todos entender: que la mujer del presidente del Gobierno no puede enviar una carta de recomendación en favor de una empresa que participa en concurso. Porque no lo hace una ciudadana, lo hace la mujer del presidente. Y esto, independientemente de que lo digan los tribunales, es inmoral.

A partir de ahí, ya podemos debatir sobre todos los límites éticos y legales, que son claros para cualquiera que los quiera ver. Por eso ni yo, ni usted, ni su pareja ni la mía tenemos nunca dudas de dónde está el perímetro ético, moral y por supuesto legal, que yo creo que es el que Pedro Sánchez y su entorno personal han obviado.

Lo de 'la decencia', que repite Feijóo...

Son tiempos de furia y fuego, porque no hay límites. Y porque se quiere hacer creer que todo es relativo. Por eso es importante que vuelva cierta dignidad a la política, y a la hora de expresarnos. Yo, por eso, no insulto. O me cuido muy mucho cuando me refiero a los adversarios políticos. ¡Nosotros tenemos una responsabilidad suplementaria!

Hay días que me gustaría salir con un lanzallamas en casa, pero yo me dedico a la política, tengo que ser responsable. Y algunos me tachan de moderado, intentando desprestigiarme. Pero yo tengo una responsabilidad, que es defender mis ideas intentando no ofender, intentando no romper más lo que está roto ya.

Pues bienvenido de vuelta. Con la que está cayendo, bastante tenemos para que nos crispen aún más.

No es lo mismo la verdad que la mentira. No es lo mismo hablar con propiedad, habiendo trabajado un tema, que hablarlo a la ligera. Y si no estás dispuesto a asumir esa responsabilidad, no te dediques a la política. Si no estás dispuesto a entender que la política conlleva una serie de sacrificios y peajes, ni tu familia, ni tú, pues no te puedes dedicar a la política.

¡La política, servir a tu país, es un honor! Pero tiene unas cargas que hay que asumir. Si quieres hacer dinero, si quieres vivir sin límites morales o éticos, tendrás que dedicarte a otra cosa. Y si quieres no cumplir la ley, tendrás que dar cuenta ante el juez, seas familia del presidente de Gobierno, seas secretario de organización del PSOE, o seas el que pasa por allí.