Óscar López se pone la camiseta de la Selección al ser elegido candidato ante Ayuso: "Puede meter gol uno del banquillo"

Óscar López, con la segunda equipación de la Selección española, en el acto celebrado este sábado. X

Las claves

Las claves Generado con IA Óscar López ha sido proclamado candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid tras no lograr su rival los avales requeridos. López celebró su elección poniéndose la camiseta de la Selección española y destacó el trabajo en equipo como clave para el éxito político. El candidato propone impulsar el mayor plan de vivienda, aplicar el tope de alquiler y convertir Madrid en un "refugio climático". López también se compromete a aumentar la inversión en hospitales públicos y en la Universidad Complutense, criticando la proliferación de universidades privadas en Madrid.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, se ha puesto este sábado la camiseta de la Selección española (la segunda equipación de color blanco) para celebrar su elección como candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

López ha sido proclamado candidato, ya que su rival en las primarias, Silvia López Quivira, miembro de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid, no ha logrado reunir los avales necesarios.

Durante el acto organizado por el PSOE de Madrid, el ministro ha dicho que quiere que su partido sea como la Selección española, donde "ninguna estrella está por encima del partido".

Óscar López ha explicado que la Selección gana porque "juega como una familia y cuando uno pierde el balón, salen todos a recuperarlo.

"El truco es ser solidario", ha aclarado, "puede marcar el gol de la victoria uno que sale del banquillo, porque todos están involucrados".

Hoy empieza un tiempo nuevo.



Es un honor ser candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid con el apoyo de la militancia.



Gracias de corazón por los más de 4.000 avales, uno a uno.



Lo más importante es siempre el equipo. Seamos valientes y ¡cambiemos Madrid! pic.twitter.com/nrIMid8txW — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) July 11, 2026

Óscar López va a seguir varios meses calentando en el banquillo: como hicieron antes María Jesús Montero y Pilar Alegría, no tiene intención de renunciar al cargo de ministro hasta que se aproximen las elecciones autonómicas.

El candidato ha asegurado que quiere reunirse con todos los alcaldes de la Comunidad para conocer qué suelo público tienen a su disposición, con el fin de impulsar "el mayor plan de vivienda".

También se ha comprometido a aplicar en Madrid la Ley de Vivienda, es decir, el tope de los precios de alquiler que ha reducido drásticamente la oferta en las regiones en las que se ha puesto en marcha (como Cataluña y el País Vasco).

Durante el acto organizado por el PSOE de Madrid, López ha desgranado otros compromisos: quiere convertir Madrid en un "refugio climático".

También, ha anunciado, aumentará la inversión en hospitales públicos y en la Universidad Complutense.

"El mayor ascensor social que se ha inventado en la historia se llama universidad pública", ha indicado.

Pero ha lamentado de que en Madrid "abren cada vez más universidades privadas para hacer negocio".

Óscar López ha hecho estas declaraciones horas después de que el presidente Pedro Sánchez y Begoña Gómez hayan viajado a Londres, para asistir a la graduación de su hija en una de las universidades privadas más elitistas de Europa.