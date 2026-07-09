La ministra de Defensa, Margarita Robles, tiene prevista hoy una reunión de trabajo con el embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., tras los nuevos ataques del presidente Donald Trump en la cumbre de la OTAN.

Esta reunión, publicada en la agenda del Gobierno, tendrá lugar en la sede del Ministerio y llega tras la cumbre de la Alianza Atlántica celebrada en Ankara (Turquía), en la que Trump ha dicho que España es "una causa perdida" por su negativa a llegar al 5% del PIB con su gasto militar y ha vuelto a amenazar con romper relaciones comerciales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha restado importancia a estos ataques, ha asegurado que hay unas relaciones bilaterales muy positivas con Estados Unidos y ha descartado la posibilidad de que se rompa el vínculo comercial, al señalar que se mantiene con la Unión Europea y no de forma individual con cada estado miembro.

Además ha revelado que en la cumbre de la OTAN tuvo una conversación informal con Trump "sin tirantez", en la que hablaron de fútbol y de golf.

Por otro lado, Sánchez mantuvo el pasado 17 de junio una reunión con el embajador de Estados Unidos en España en el primer encuentro que mantienen desde el nombramiento del diplomático, al que trasladó su voluntad de fortalecer los vínculos trasatlánticos.