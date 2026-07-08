El dato del presidente de los autónomos que da la razón a Feijóo: "Entre los asalariados hay cuatro veces más bajas"

El debate surge tras las declaraciones de Feijóo sobre el absentismo laboral, que han generado críticas del Gobierno y reacciones del PP, que destaca el elevado coste económico del fenómeno.

Ambos colectivos utilizan el mismo sistema de salud y afrontan similares problemas, pero los autónomos tienen mayor edad media y trabajan más horas semanales.

El índice de bajas es del 0,9% entre autónomos y del 4,4% entre asalariados, según Amor, quien señala que la incidencia ha bajado en los autónomos pero se ha duplicado en asalariados.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, afirma que las bajas laborales entre asalariados son 4,5 veces superiores a las de los autónomos.

Las bajas laborales entre los trabajadores asalariados multiplican por más de cuatro las registradas entre los autónomos. Es el dato que ha puesto sobre la mesa el presidente de ATA, Lorenzo Amor, en pleno debate sobre el absentismo abierto por Alberto Núñez Feijóo.

El presidente de la principal organización de autónomos ha difundido este miércoles un mensaje en X en el que compara la incidencia de las bajas en ambos colectivos.

"Solo dejo una reflexión y que cada uno saque sus conclusiones...", arranca. "El índice de bajas entre los asalariados es 4,5 veces superior al de los autónomos: un 0,9% entre los autónomos y un 4,4% entre asalariados", afirma Amor.

Y, mientras la incidencia de las bajas entre los trabajadores por cuenta propia "se ha reducido en los últimos siete años", entre los asalariados "se ha duplicado", destaca Amor.

Ambos colectivos, continúa, utilizan "el mismo sistema de salud", acuden "a los mismos médicos", soportan "las mismas listas de espera" y padecen igualmente problemas de salud mental.

Solo dejo una reflexión y que cada uno saque sus conclusiones…

-El índice de bajas entre los asalariados es 4,5 veces superiores a la de los autónomos,un 0,9% entre los autónomos y un 4,4% entre asalariados

-La incidencia de bajas entre los autónomos se ha reducido en los… — Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) July 8, 2026

También recuerda que la edad media de los autónomos es superior y que, de media, trabajan "una jornada más a la semana" que los asalariados.

Las cifras llegan después de la polémica desatada por Feijóo tras advertir este martes del "sorprendente" aumento del absentismo laboral y defender que España debe abordar este fenómeno por su impacto económico y sobre la productividad.

El líder del PP ha recibido duras críticas del Gobierno por cuestionar que un trabajador de baja cobre lo mismo que cuando está trabajando.

Este miércoles, varios dirigentes del PP han salido en defensa de Feijóo y han acusado a Pedro Sánchez de "tolerar el fraude" en las bajas laborales.

Según el PP, el coste del absentismo ha pasado de 14.000 millones de euros en 2018 a más de 30.000 millones en 2025.

El vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, ha defendido que abordar los abusos en las bajas laborales es una obligación del Gobierno para proteger a quienes cumplen con sus obligaciones.

También ha recordado que organismos como la AIReF y el Banco de España han planteado reformas para mejorar la gestión de la incapacidad temporal.