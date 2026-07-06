Dos medios afines al Gobierno difunden el mismo día una encuesta que discute la independencia de los jueces

Ambos sondeos incluyen preguntas con sesgo, presentando como hecho la existencia de lawfare y la influencia política sobre la Justicia.

La encuesta de Ipsos para La Vanguardia revela que casi el 60% piensa que "hay jueces que están haciendo política" y el 43% ve falta de imparcialidad entre la mayoría de los jueces.

El 65,4% de los encuestados por 40dB para El País y la SER cree que existe lawfare en España; solo un 32% confía en la imparcialidad de las resoluciones judiciales.

Dos diarios afines al Gobierno, El País y La Vanguardia, publican el mismo día encuestas que cuestionan la independencia judicial en España.

En pleno hundimiento del Gobierno en las encuestas y con los tribunales cercando a su entorno, dos diarios afines al Ejecutivo —El País y La Vanguardia— publican este lunes sendos sondeos que apuntan en idéntica dirección: en España existe lawfare y la Justicia está politizada.

Las dos encuestas se han realizado durante la segunda quincena de junio y ven la luz este mismo lunes.

El estudio de 40dB para El País y la Cadena SER, sobre una muestra de 2.000 entrevistas, concluye que el 65,4% responde "sí" a la pregunta "¿existe el lawfare en España?".

Y solo un 32% se muestra de acuerdo con que "las resoluciones judiciales sobre asuntos políticos suelen ser justas e imparciales".

El estudio también señala que el 76% está "muy o bastante de acuerdo" con la afirmación de que "los partidos políticos intentan influir en las decisiones de los jueces", mientras un 63% comparte que "algunos jueces toman decisiones guiadas por sus propias ideas políticas".

Además, una de cada tres personas considera que los jueces tienden a favorecer a la derecha.

La encuesta de Ipsos para La Vanguardia, con 1.306 entrevistas, repite ese mismo mensaje: casi un 60% comparte que "hay jueces que están haciendo política", mientras que el 43% sostiene que "la mayoría de los jueces en España" no actúa "de manera imparcial".

Si se mira por partidos, la percepción de "guerra judicial" llega al 78% entre votantes socialistas y baja al 58,9% entre los del PP.

Preguntas con sesgo

Más allá de los resultados, en ambos cuestionarios la conclusión va incorporada en la propia pregunta antes de que el entrevistado responda. Es decir, son preguntas inductivas o con cierto sesgo.

Es el caso de preguntas como "¿existe el lawfare en España?", "hay jueces que están haciendo política", "los partidos políticos intentan influir en las decisiones de los jueces" o "algunos jueces toman decisiones guiadas por sus propias ideas políticas".

El ejemplo más evidente es la pregunta sobre el lawfare. El cuestionario plantea cinco posibles respuestas: tres parten de que existe —contra el Gobierno y la izquierda, contra la oposición y la derecha o por igual—, una sostiene que no existe y otra permite responder "no lo sé".

Es decir, la pregunta no mide si los españoles creen que existe el lawfare, sino contra quién lo sitúan. Se da por hecho que existe y solo se pide elegir el bando que lo sufre.

Otros ejemplos. El País pregunta por el acuerdo con que la Justicia funciona con "demasiada lentitud": el adverbio ya prejuzga la respuesta. El 82% se muestra "muy o bastante de acuerdo".

Y al interrogar sobre si el Poder Judicial "vigila y penaliza a los jueces que hacen mal su trabajo", la fórmula da por sentado que los hay. El 58% responde que el Poder Judicial los vigila pero que sanciona "poco" o "nada".

También se pide al encuestado que valore afirmaciones como que "los partidos políticos intentan influir en las decisiones de los jueces", con la que está de acuerdo el 76% de los encuestados.

Otra de las cuestiones sostiene que "algunos jueces toman decisiones guiadas por sus propias ideas políticas". Un 63% comparte esa afirmación.

También plantea si "la judicatura no se deja influir por los grandes poderes económicos". En este caso, el 61% discrepa de esa afirmación y considera que sí existe esa influencia.

Ambas encuestas ven la luz en un contexto adverso para el Ejecutivo.

De hecho, el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL reduce a PSOE, Sumar y Podemos a 113 diputados y el 34,5% del voto, su peor resultado conjunto en democracia, al tiempo que la suma de PP y Vox obtendría mayoría absoluta.