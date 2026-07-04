Ni sobre la imputación a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ni sobre la investigación de Hacienda a José Luis Rodríguez Zapatero, ni sobre el escándalo de la 'Ley de Nietos'.

Pedro Sánchez ha reaparecido a través de sus redes sociales y lo ha hecho para recomendar una nueva web promovida por el Gobierno para que los ciudadanos conozcan el mejor lugar donde ver el eclipse del 12 de agosto.

"Seguro que ya estáis pensando dónde ir a verlo y con quién. Os cuento un truco para elegir el mejor sitio donde ver el eclipse total de sol del 12 de agosto", dice en su vídeo.