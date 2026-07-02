La portavoz del PSOE descarta la dimisión de la directora de la Guardia Civil: "Está imputada por hacer unos cafés"

Las claves

Las claves Generado con IA La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, descarta la dimisión de Mercedes González como directora de la Guardia Civil, argumentando que está imputada únicamente por "hacer unos cafés". Mercedes González y el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, están siendo investigados por presunta prevaricación continuada y delitos contra la Administración de Justicia. El juez quiere que aclaren por qué abrieron expedientes disciplinarios a agentes de la UCO que investigaban casos de corrupción relacionados con el PSOE y familiares de Pedro Sánchez. La portavoz del PSOE defiende la presunción de inocencia de González y señala la diferencia de velocidad en los procesos judiciales que afectan al PSOE y al PP.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha defendido este jueves que no hay ningún motivo para que Mercedes González dimita como directora general de la Guardia Civil porque, según ha argumentado, "está imputada por hacer unos cafés".

Mínguez ha aludido así a la reciente comparecencia de Mercedes González en la comisión de investigación del Senado, en la que aseguró que nunca se había reunido con la fontanera Leire Díez, sino que sólo había quedado con ella varias veces para "tomar un café".

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado este jueves tomar declaración tanto a Mercedes González como al DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, investigados por los presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la Administración de Justicia.

El juez quiere que ambos aclaren el motivo por el que abrieron expedientes disciplinarios (investigaciones reservadas) a varios agentes de la UCO que investigaban los casos de corrupción del PSOE y de familiares del presidente Pedro Sánchez.

Tanto el ministro Fernando Grande-Marlaska como la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, mintieron al negar inicialmente las reuniones que ésta mantuvo con la fontanera de Ferraz Leire Díez.

La portavoz de la PSOE: "La directora de la Guardia Civil está imputada por hacer unos cafés" pic.twitter.com/JJxHMdhNMw — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) July 2, 2026

En declaraciones a La Sexta, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha argumentado este jueves que se tiene que respetar la presunción de inocencia de la directora de la Guardia Civil porque "está imputada por hacer unos cafés, que ella misma ya ha dicho que nunca jamás".

Algo que, ha añadido, es "muy diferente de hacer una trama como la de la Kitchen", por la que ahora se sientan en el banquillo los máximos responsables del Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy.

"Yo confío en mi compañera Mercedes González, que además está haciendo un trabajo excelente en la dirección de la Guardia Civil", ha recalcado la portavoz del PSOE.

Según Mínguez, "la ciudadanía está viendo dos velocidades distintas" en cómo avanzan las causas judiciales que afectan a su partido y al PP.

"Los procesos ahora son muy rápidos", ha dicho sobre la lluvia de nuevas imputaciones que se conocen todas las semanas.

Algo que, ha aventurado, "a lo mejor es otro éxito de este Gobierno" que ha aportado más medios a la Justicia.

Con todo, la portavoz del PSOE ha sembrado nuevas dudas sobre la actuación de los jueces.

"Pedimos a la Justicia ya no que sea justa", ha dicho Mínguez, "pedimos que la gente de la calle pueda entender las resoluciones judiciales".

Porque a su juicio no es comprendible que el juez haya archivado la causa contra Miguel Ángel Rodríguez por difundir la foto de dos periodistas de El País que acudieron al portal de Ayuso, cuando "hace unos meses se estaba condenando al fiscal general del Estado casi casi por lo mismo".

Montse Mínguez ha subrayado que el PSOE tiene "un nivel de exigencia y transparencia muy elevados", pero no acepta "lecciones" de otros partidos como el PP.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó categóricamente que la directora de la Guardia Civil se haya reunido con la fontanera Leire Díez.

Sin embargo, la propia Mercedes González se vio obligada a reconocer estos encuentros, en un comunicado, tras conocer que la UCO los había monitorizado y geolocalizado.

En su reciente comparecencia ante el Senado, Marlaska cambió su versión: ahora reconoce que estas reuniones se produjeron, pero asegura que Mercedes González no trató en ellas ninguna cuestión relacionada con la cloaca de Ferraz.