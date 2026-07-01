Un juez ordena la detención de Vito Quiles: la Policía no le ha localizado en su lugar de trabajo

Vito Quiles a su llegada a los juzgados de Sevilla en febrero. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Un juez ha ordenado la detención del periodista Vito Quiles, pero la Policía no lo ha localizado en su lugar de trabajo. Vito Quiles asegura que la medida responde a una campaña judicial organizada desde el entorno de Pedro Sánchez tras sus denuncias públicas. El periodista tiene cinco causas judiciales abiertas, incluyendo una por acudir al domicilio de la presidenta de Red Eléctrica y otras por denuncias de acoso y agresión. Vito Quiles prevé acudir a una comisaría para aclarar su situación, según su despacho de abogados.

Un juez ha dictado una orden de detención contra Vito Quiles que por el momento no ha podido ser ejecutada al no localizarle la Policía en su lugar de trabajo, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

El periodista ha denunciado, a través de una publicación en X, que la medida policial ha sido provocado por una campaña judicial organizada "desde el entorno de Pedro Sánchez".



"Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez. El Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo, pero luego se victimizan cuando juzgan su corrupción. Ni un paso atrás", reza su comunicado.

Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez.



El Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo, pero luego se victimizan cuando juzgan su corrupción.



Ni un paso atrás. — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) July 1, 2026

La Policía, con esa orden de busca y captura, ha acudido este miércoles a la sede de televisión donde trabaja, EDA TV, para detenerlo. No obstante, el agitador no se encontraba en las instalaciones.

Actualmente, Quiles tiene cinco causas judiciales abiertas y se desconoce de cuál de ellas se deriva la medida policial.

Fuentes del despacho de Ospina Abogados que representa a Quiles ha asegurado a Efe que no tiene constancia oficial de esa orden de detención pero conocen que la Policía ha acudido al lugar de trabajo de Vito Quiles para arrestarle, si bien no se encontraba en ese lugar en ese momento.

Desde el despacho han asegurado que Vito Quiles se encontraría en su domicilio y que tiene previsto acudir mañana a una comisaría para aclarar este asunto.

Vito Quiles tiene al menos una causa penal abierta por acudir a casa de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y proclamar que no asumía sus responsabilidades tras el apagón de abril de 2025.

Otras causas polémicas en las que se ha visto envuelto fueron las denuncias que interpusieron contra él por acoso Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la analista política Sarah Santaolalla, por una presunta agresión, si bien ambas han sido archivadas provisionalmente.

Recientemente, el pasado 26 de mayo, las puertas también se le cerraron literalmente a Vito Quiles, la Mesa del Congreso le sancionó con tres meses de retirada de la acreditación de prensa por una infracción grave al grabar en zonas no autorizadas de la Cámara Baja al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y publicar las imágenes en las redes sociales.

La Mesa, de acuerdo con el informe del Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria y con el Reglamento del Congreso, consideró que la conducta de Quiles causaba un grave daño a la institución.

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