El PP pide la imputación de la directora de la Guardia Civil en el 'caso Leire' por su relación con las cloacas del PSOE

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparece ante la Comisión de Interior a 10 de marzo de 2025, en Madrid. Eduardo Parra / EP.

Los populares, que dirigen la acusación popular, también solicitan al juez Pedraz que investigue a su antecesor en el cargo, Leonardo Marcos.

Las claves

Las claves Generado con IA El Partido Popular ha pedido la imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en el 'caso Leire'. La solicitud se dirige al juez Santiago Pedraz, encargado de investigar las llamadas cloacas del PSOE. El PP también pide que se investigue al anterior director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y al director adjunto operativo, Manuel Llamas.

El Partido Popular, que lidera la acusación popular en el caso Leire, ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga la causa de las llamadas cloacas del PSOE, que llame como imputada a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

Los populares, que dirigen la acusación popular, también solicitan al juez Pedraz que investigue a su antecesor en el cargo, Leonardo Marcos, y al director adjunto operativo del Instituto Armado, Manuel Llamas.

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