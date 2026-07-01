El Gobierno niega un 'efecto llamada' por la regularización: "Las llegadas irregulares están cayendo un 70% de media"

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno niega que la regularización extraordinaria de migrantes haya provocado un 'efecto llamada', pese a duplicarse las solicitudes previstas. Según Moncloa, las llegadas irregulares de migrantes a España han caído un 70% de media desde la aplicación de la nueva política. La ministra Elma Saiz destaca que más de un millón de personas han salido de la marginalidad gracias al proceso de regularización. El Gobierno defiende la legalidad del proceso y su lucha contra las mafias, mientras responde a las críticas y dudas planteadas por la oposición sobre la 'ley de nietos'.

El Gobierno insiste en que la regularización extraordinaria de migrantes no ha provocado un 'efecto llamada' a pesar de que el número de solicitudes ha duplicado las previsiones iniciales. De hecho, desde Moncloa se defiende que la política migratoria impulsada por Pedro Sánchez está produciendo una "importante caída" en la llegada de irregulares a España.

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha subrayado este miércoles en una entrevista en el programa Las mañanas de RNE que la regularización, cuya primera fase se cerró este martes, ha logrado que "hoy hay más de un millón de personas que viven con felicidad por poder salir de los márgenes".

La también portavoz del Ejecutivo ha adelantado que mañana se ofrecerán los datos concretos del número de personas que han solicitado el permiso para residir y trabajar en España de forma legal. Pero ha adelantado que "en torno al 50%" de expedientes ya han sido admitidos a trámite.

ENTREVISTA | @SaizElma, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno sobre la regularización de migrantes



🗣️"Hoy hay más de un millón de personas que viven con felicidad dejando de vivir en los márgenes"



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A Saiz le han preguntado por los cálculos de los especialistas de la Policía Nacional, revelados por EL ESPAÑOL, de que 400.000 de los 1,3 millones de migrantes que se han acogido al proceso no estaban residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025, la fecha límite.

"La evidencia es que esto no genera un efecto llamada", ha asegurado la ministra portavoz, defendiendo que se trata de una "política integral y global". "Se está produciendo una importante caída de las llegadas irregulares, en torno al 70% de media", ha añadido.

Saiz también ha recordado que para solicitar la regularización los candidatos debían acreditar que llevaban en España al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025, además de no tener antecedentes penales.

Según un informe de la Policía elaborado en febrero, las redes de tráfico de personas han utilizado el anuncio en terceros países a través de redes sociales como Instagram o Telegram. Los agentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras han detectado un mercado negro de facturas y tickets dirigido a los inmigrantes para acreditar los requisitos.

La ministra de Migración ha garantizado que la estrategia del Gobierno consiste en "luchar de forma contundente" contra las mafias que trafican con personas migrantes y desatan un "drama humanitario".

Por otro lado ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" ante la decisión del Tribunal Supremo de oír al abogado del Estado y a los gobiernos de Aragón y la Comunidad Valenciana sobre si procede plantear una cuestión prejudicial a la Justicia europea.

Ley de nietos

La portavoz del Gobierno también se ha manifestado sobre la polémica generada en los últimos días en torno a la llamada ley de nietos y a las denuncias de alteración del censo electoral que se han lanzado desde PP y Vox.

"La irresponsabilidad de esas declaraciones es mayúscula", ha lamentado. "Esto es un mensaje que va directo al corazón de la democracia y ya hemos visto en otras latitudes el efecto que tiene. El señor Feijóo no tiene proyecto político para España y parece que huele una derrota electoral, se pone la venda antes de la herida".

Saiz ha señalado que el PP y su líder están "abrazando los postulados más ultra y cuestionando la propia democracia", algo que ha atribuido a sus pactos con Vox: "Prácticamente no se les puede distinguir".

"Feijóo está llegando a cuestionar nuestro Estado de derecho. Eso tiene un nombre: ultra, antisistema, y en mi opinión el haber abandonado el ser un partido de Estado. Demuestra desesperación frustración", ha abundado.

Por último, la ministra portavoz ha reiterado que los Presupuestos se van a presentar a la vuelta del verano y que las elecciones se celebrarán en 2027.