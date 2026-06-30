Los españoles de la ley de nietos votarán en la circunscripción que elijan: el PP exige conocer el dato provincia por provincia

El PP pide controles más estrictos y transparencia sobre la inscripción en el censo electoral exterior, ante el temor de que estos votantes puedan influir decisivamente en resultados provinciales.

En los últimos meses han aumentado significativamente las concesiones de nacionalidad, superando ya los 600.000 nuevos pasaportes, la mayoría a descendientes en América Latina.

La ley permite a los descendientes de españoles elegir libremente la circunscripción en la que desean votar, sin necesidad de acreditar arraigo en esa provincia.

El PP exige al Gobierno datos provincia por provincia sobre cuántos nuevos españoles nacionalizados por la 'ley de nietos' están inscritos para votar y dónde lo harán.

Fuentes de la dirección nacional del PP reconocen que han perdido la paciencia con el Gobierno. Moncloa lleva meses resistiéndose a dar al Congreso los datos desglosados sobre cuántos nuevos españoles ha creado la llamada ley de nietos y dónde votarán exactamente.

El Grupo Parlamentario Popular inició la semana pasada una ofensiva parlamentaria para forzar el desglose "circunscripción a circunscripción".

La primera iniciativa se dirige a León, provincia por la que es diputada la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. Ella misma es quien firma la pregunta, a la que ha tenido acceso este diario y registrada junto a otra diputada leonesa y colaboradora estrecha, Silvia Franco.

Ambas reclaman al Gobierno que detalle cuántos nuevos nacionalizados por mor de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática están vinculados a León y cuántos se han incorporado al CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) leonés.

Además, exigen conocer "qué controles aplica la Administración para verificar la vinculación registral o municipal de los nuevos electores residentes en el extranjero con la provincia y el municipio en el que son inscritos electoralmente".

200.000 más en dos meses

La ofensiva, ya completada con escritos similares por cada provincia, llega después de que EL ESPAÑOL revelara que el Ejecutivo ocultaba al Congreso el volumen real de nacionalizados incluso cuando estaba obligado a entregarlo a la presidenta de la Cámara.

Hace dos meses, el Gobierno reveló de palabra que el dato total superaba las 2,4 millones de solicitudes tramitadas y más de 400.000 nacionalidades concedidas, con una tasa de rechazo en torno al 1,3%, nunca por negaciones de plano, sino esencialmente por errores formales.

Pero las últimas proyecciones desveladas en el Senado han sacado a otros 200.000 nietos de los cajones de los consulados. El total de solicitudes contabilizadas está ya por encima de los 2,6 millones y los pasaportes rozan los 600.000 concedidos, con un flujo de unos 16.000 nuevos electores potenciales al mes.

La mayoría procede de América Latina y entra en el censo exterior a través de consulados saturados, que han tenido que contratar empresas privadas para desatascar expedientes.

Laxitud formal

Todo ello ocurre con el plazo para acogerse a la ley ya cerrado, con cientos de miles de expedientes aún en cola y tras la supresión del llamado voto rogado, lo que ha facilitado los trámites para participar en las elecciones para residentes en el extranjero.

Interior y Exteriores esperan que muchos de esos nuevos españoles acaben engordando el CERA justo antes de las próximas generales. La combinación denunciada por la oposición es explosiva: nacionalización masiva y sin controles, además de laxitud formal a la hora de engordar unos u otros censos provinciales desde el otro lado del Atlántico.

Cientos de miles de descendientes podrán votar desde Buenos Aires, La Habana o Ciudad de México en provincias españolas donde nunca han residido.

Ahí entra el mecanismo apenas conocido que hoy inquieta al PP: una vez reconocida la nacionalidad en el consulado, el nuevo español puede inscribirse como residente en el Registro de Matrícula Consular, lo que provoca su alta en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) y en el CERA.

La portavoz del PP, Ester Muñoz, abraza a su compañera, Silvia Franco, tras una intervención en el Congreso. Ángel García

Para ello rellena la Solicitud de inscripción como residente, un formulario oficial de Exteriores. Entre los campos obligatorios figura uno decisivo: Lugar de inscripción en España a efectos electorales. Municipio / Provincia.

El impreso no exige en ese momento que el interesado acredite ningún arraigo en la circunscripción elegida, ni por residencia previa ni por vínculos familiares. Basta con escribir el municipio y la provincia donde quiere quedar inscrito a efectos de voto.

La Administración dispone de un segundo documento para intentar poner orden. Es la Declaración explicativa de la elección del municipio de inscripción a efectos electorales para la inscripción en el PERE/CERA, que el interesado debe completar cuando el vínculo no es evidente.

En esa hoja se le invita a marcar si el municipio elegido es el de su última residencia en España, el de mayor arraigo propio o el de mayor arraigo de sus ascendientes. Y, si no encaja en ninguno de esos supuestos, basta con recurrir a una casilla comodín: Otros motivos (especifíquelos).

Inscripción libre de municipio en el PERE CERA E.E.

El texto pide explicar esos motivos y, "en su caso", aportar documentos que los respalden, pero no hace obligatoria prueba documental alguna. En la práctica, la elección queda sujeta a la declaración del interesado y al control discrecional del consulado y de la Oficina del Censo Electoral.

Este diseño permite que un nuevo español por la ley de nietos oriente su residencia electoral hacia la provincia que prefiera. Y si la explicación no chirría, la adscripción suele aceptarse sin más, según admiten fuentes conocedoras del funcionamiento de los consulados.

Ricardo Darín, nacido en Jaén

El caso más llamativo no viene de un nieto de exiliados, sino de una estrella del cine. Cuando el actor argentino Ricardo Darín recibió la nacionalidad española por carta de naturaleza, se le ofreció "elegir un lugar de nacimiento español" para su documentación.

En una entrevista televisiva, Darín contó que dijo "Jaén" porque le gustaba "cómo sonaba", sin haber vivido ni nacido allí. Desde entonces figura como “natural de Jaén”, lo que ha desatado una campaña turística de la Junta y del Ayuntamiento para decidir dónde colocar una placa con su nombre.

La ciudad ha abrazado el chiste y lo ha convertido en reclamo de marca. Pero para los juristas y los estrategas electorales, el episodio ilustra hasta qué punto el sistema admite elecciones voluntaristas de origen administrativo.

Las diputadas leonesas quieren saber "cuántos 'Darín' anónimos" han elegido su provincia. Y así lo irán haciendo,a partir del lunes 29 de junio, los parlamentarios del PP por cada una de las provincias españolas.

Cuántos 'nietos' leoneses

Sobre todo, porque ya ha ocurrido en las últimas tres elecciones autonómicas, que ganó el PP en todas las provincias, pero el PSOE se hizo con el voto CERA.

En la pregunta registrada, Muñoz y Franco reclaman el número total de nietos nacionalizados, desglosado por país de residencia, consulado tramitador y provincia española de referencia.

Después preguntan cuántos de ellos constan vinculados a León, ya sea por inscripción registral, municipio de referencia, ascendencia declarada o cualquier otro criterio utilizado por la Administración.

Quieren también el número de nuevos inscritos en el CERA leonés desde 2022, con detalle de altas, bajas, países de residencia y municipios de inscripción.

El PP exige, además, saber qué parte del crecimiento del censo exterior leonés se debe a la llamada ley de nietos. Y pide las cifras de solicitudes pendientes que podrían terminar engordando todavía más el CERA de León en los próximos años.

La batería se remata con dos cuestiones de fondo. Qué medidas ha adoptado el Gobierno para garantizar la transparencia, la trazabilidad y la correcta inscripción censal de los nuevos nacionales. Y qué controles aplica para verificar la vinculación real entre el elector residente en el extranjero y la provincia y el municipio donde votará.

En Génova sospechan que la respuesta, cuando llegue, dibujará un mapa inédito del poder del voto exterior. Mientras tanto, cientos de miles de nuevos españoles siguen eligiendo en qué circunscripción se contarán sus papeletas.