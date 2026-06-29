Tellado, tras la imputación de la presidenta de la SEPI: "Hoy es el día en que el PSOE tiene tantos imputados como diputados"

Tellado utiliza el avance de las investigaciones para reforzar la idea de una supuesta red delictiva en torno al PSOE y califica al partido de "mafia sanchista".

El PP ha elaborado un "mapa de la corrupción del PSOE" que, según sus cuentas, suma 121 personas imputadas en casi una veintena de causas.

El juez Santiago Pedraz ha añadido 25 nuevos imputados al caso SEPI, relacionados con contratos de la trama Leire y el rescate de Tubos Reunidos.

Miguel Tellado, secretario general del PP, destaca que el PSOE tiene ahora tantos imputados como diputados tras la imputación de la presidenta de la SEPI, Belén Gualda.

Miguel Tellado no dejó escapar el auto de la Audiencia Nacional en el que se han añadido 25 nuevos imputados en el caso SEPI, entre ellos su actual presidenta. El secretario general del PP salió este lunes, a los pocos minutos, a proclamar que "hoy es el día en que el PSOE tiene tantos imputados como diputados".

La mofa de los populares se convierte, así, en eslogan político, tras una nueva oleada de imputaciones, en este caso ligadas a los contratos de la llamada trama Leire y al rescate de Tubos Reunidos.

La principal nueva investigada es Belén Gualda, máxima responsable de la SEPI, a la que el juez Santiago Pedraz sitúa en el foco de los amaños que habrían beneficiado a la siderúrgica.

Tellado encadenó ese movimiento judicial con la ofensiva que el PP viene preparando desde hace semanas. El partido ya había difundido un "mapa de la corrupción del PSOE" con más de un centenar de nombres y ahora ajusta el contador para alinearlo con los 121 diputados del PSOE en el Congreso.

Según el relato que impulsa Génova, "el Gobierno de P.S." contabilizaría ya "121 personas imputadas en casi una veintena de causas de corrupción". Tellado subraya que la cifra iguala el peso parlamentario del PSOE y la presenta como prueba de que el poder ejecutivo y el judicial dibujan la misma foto del sanchismo.

Miguel Tellado (PP): "El PSOE ya tiene tantos imputados como diputados"

En realidad, la suma que manejan los populares es aún mayor. En sus documentos internos elevan hasta 122 los investigados, al ampliar el perímetro a otras causas en marcha donde incluyen, por ejemplo, al ex fiscal general, Álvaro García Ortiz, y a distintos cargos periféricos.

Aquella primera andanada, que en la dirección del PP se resumía con el "sí que son una mafia", ya colocaba las bases del encuadre actual. El mapa cruzaba casos y nombres para dibujar una supuesta red delictiva en torno a Sánchez, a Ferraz y a distintos organismos públicos bajo el paraguas de la SEPI.

Las tramas de corrupción del PSOE, en la web que ha lanzado el PP. PP

En ese listado inicial estaban la exmilitante socialista Leire Díez, el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández, el empresario Antxon Alonso y otros investigados por presuntas comisiones ligadas a rescates públicos.

También se incorporaban ya las causas que afectan a Begoña Gómez y al círculo orgánico de la calle Ferraz, Santos Cerdán (imputado que pasó por prisión preventiva) y José Luis Ábalos (ya condenado a 24 años de cárcel), para reforzar la idea de un “sistema” y no de episodios aislados.

"De 20 en 20"

Desde entonces, el PP ha ido actualizando las casillas de su cuadro conforme avanzaban las investigaciones judiciales.

La imputación de la Gertrudis Alcázar, secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero y de dos hijas del expresidente, hace dos semanas, permitió a Tellado engordar de golpe el bloque de nombres vinculados simbólicamente al socialismo histórico.

Génova presenta ahora una secuencia en la que los investigados "crecen de 20 en 20" mientras se suceden las comisiones de investigación en el Senado, a las que ya han llamado al propio Sánchez, a Zapatero y, este lunes, a la asistente del expresidente.

En sus declaraciones, Tellado hilvana cada avance procesal con escenas de alto voltaje simbólico.

Cita la "omertá" de la secretaria de Zapatero en la comisión del Senado, el silencio como "ley del clan" y las bolsas de plástico con 90.000 euros supuestamente entregadas en Ferraz por la empresaria Carmen Pano, que declaraba este mismo lunes ante el juez.

En ese marco, el dirigente popular habla abiertamente de "mafia sanchista" y de un "comité criminal" en referencia al último comité federal del PSOE.

La metáfora de la organización mafiosa ya figuraba en la anterior ofensiva y ahora se refuerza con referencias a rebaños que asumen "sin rechistar" la corrupción de su líder.

Tellado remata el discurso con una llamada a los socios de Sánchez y a su supuesto "silencio culpable". La conclusión es siempre la misma: la única salida, insiste, pasa por un "Gobierno nuevo y decente que limpie toda esta basura cuanto antes".