Sánchez convierte a España en el campeón de Europa en nacionalizar extranjeros: la Ley de Nietos amplía la brecha

España destaca en Europa por su alta proporción de residentes nacidos en el extranjero (19,3%) y por vincular la naturalización a la supervivencia demográfica y el rediseño político.

El aumento de nacionalizados, especialmente marroquíes y latinoamericanos, ha provocado críticas de la oposición y de líderes europeos por su impacto en el censo y en políticas migratorias.

La 'Ley de Nietos', vigente desde octubre de 2022, ha permitido que 557.709 descendientes de emigrantes españoles obtengan la nacionalidad, con más de 2,1 millones de solicitudes en trámite.

España ha nacionalizado a 1.343.027 extranjeros entre 2019 y 2025, liderando la Unión Europea en concesión de nacionalidades.

Pedro Sánchez ha convertido a España en el país de la Unión Europea que ha nacionalizado a más extranjeros: 1.343.027 entre 2019 (su primer año completo en la Moncloa) y 2025.

La cifra se ha multiplicado 4,5 veces, desde las 66.498 nacionalizaciones otorgadas por el Gobierno de Rajoy en 2017, a las 299.732 registradas el año pasado, según los datos oficiales del INE.

Pero esta progresión es mucho más evidente desde que entró en vigor la llamada Ley de Nietos, que ya ha fabricado 557.709 españoles desde que entró en vigor, en octubre de 2022. Y el Gobierno aún está tramitando otros 2,1 millones de solicitudes.

Con estas cifras, España se ha colocado incluso por delante de Alemania, que tiene casi el doble de población (49 millones de habitantes nuestro país, frente a 82,7 millones).

Entre 2019 y 2024 (último año con datos oficiales de Eurostat), España ha nacionalizado a 1.043.497 extranjeros (es decir, 2.125 por cada 100.000 habitantes).

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En el mismo período, Alemania ha concedido 1.028.240 nacionalizaciones (1.230 por cada 100.000 habitantes).

Italia ha nacionalizado a 1.024.992 extranjeros y Francia a 642.121, siempre según los datos de Eurostat.

La 'Ley de Nietos'

En paralelo al dato europeo, España ha cambiado de raíz su censo exterior, provocando la alerta en la oposición, que se pregunta "¿qué hay detrás de la Ley de Nietos?".

Esa disposición del Gobierno de Sánchez, incluida en la Ley de Memoria Democrática, abre la puerta a otorgar la nacionalidad a los descendientes de todos los españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955.

A todos ellos les presupone la condición de exiliados, víctimas de persecución política, pese a que en el citado período se produjo una emigración masiva en busca de mejores condiciones económicas.

Además, los extranjeros que se acogen a la Ley de Nietos pueden elegir el municipio donde votar desde el exterior, lo que abre la puerta a que ejerzan este derecho en provincias en las que jamás han residido.

Por ejemplo, en provincias en las que un puñado de votos emitidos desde el exterior pueden alterar la asignación de escaños en las elecciones.

Moncloa lleva meses resistiéndose a dar al Congreso los datos desglosados sobre cuántos nuevos españoles ha creado la llamada ley de nietos y dónde votarán exactamente.

El Grupo Parlamentario Popular ha iniciado esta semana una ofensiva parlamentaria para forzar el desglose "circunscripción a circunscripción".

La participación del censo exterior (CERA) sobre el conjunto del electorado pasó de un 6,85% en 2019 a en torno al 10% en 2023, casi un 47% más, incorporando a decenas de miles de votantes adicionales en circunscripciones pequeñas.

Alberto Núñez Feijóo denuncia una "nacionalización exprés" de hasta 2,5 millones de personas y una "manipulación silenciosa" del censo.

Del conjunto de extranjeros nacionalizados desde 2019, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa, el colectivo más amplio es el de 289.316 marroquíes, que hoy cuentan con pasaporte español.

Le siguen los de América Latina: 122.214 nuevos españoles procedentes de Venezuela, 118.649 de Colombia, 71.529 de Ecuador y 64.126 de Honduras.

Y a continuación, 56.790 procedentes de República Dominicana, 52.136 de Perú, 50.466 de Cuba y 50.009 de Bolivia.

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Del más de 1,3 millones de extranjeros nacionalizados por el Gobierno de Pedro Sánchez, 297.157 habían nacido en España, hijos de extranjeros.

A escala europea, de los marroquíes que obtienen ciudadanía de la UE más de la mitad lo hacen en España. Y el 93,8% de los venezolanos naturalizados en la UE adquieren el pasaporte español.

Ese peso tiene consecuencias exteriores. El giro sobre el Sáhara Occidental y el respaldo al plan de soberanía marroquí se produce mientras España crea decenas de miles de nuevos ciudadanos de origen marroquí y depende de Rabat para el control de fronteras y retornos en Canarias, Ceuta y Melilla.

En el caso venezolano, la enorme comunidad nacionalizada se cruza con el dudoso papel negociador de José Luis Rodríguez Zapatero como presunto mediador con el régimen de Nicolás Maduro, figura influyente en el universo sanchista e intermediario de su petróleo sancionado con empresas chinas.

La oposición denuncia un "blanqueamiento de la tiranía chavista" de Caracas al tiempo que se otorga ciudadanía a centenares de miles de venezolanos.

El Gobierno de Sánchez rema contra corriente en la Unión Europea, que ha decidido endurecer notablemente sus políticas migratorias

En el último Consejo Europeo, Giorgia Meloni y Friedrich Merz fueron los dos líderes que más criticaron a Sánchez por su política de extranjería.

Los reproches los inició Mette Fredriksen, primera ministra danesa, y socialista como Sánchez, quien desencadenó las protestas del resto de líderes.

Abrió el turno Meloni (ECR), que le espetó al presidente del Gobierno: "Lo que usted hace nos afecta a todos".

En la misma línea, le siguieron el también conservador primer ministro belga, Bart De Wever; y los populares Merz, y el recién estrenado húngaro Péter Magyar.

Revolución desde 2018

Comparado con la etapa de Mariano Rajoy, la revolución del modelo es evidente.

Hasta 2018, España aparecía en Eurostat como cuarto país por nuevas ciudadanías, lejos de los liderazgos de Reino Unido (pre Brexit), Italia o Alemania, y sin regularizaciones masivas desde los años de José María Aznar.

Con la llegada de Sánchez a la Moncloa, hace ocho años, España se convierte en el Estado miembro que más contribuye al aumento de naturalizaciones de la UE. La ciudadanía pasa a ser una herramienta central de política migratoria y, de facto, de reconfiguración del demos, tal como expresa un estudio de Funcas.

Perfil propio... u opuesto

En términos demográficos, España se separa del resto de grandes países de la UE, con un perfil propio... y opuesto en las políticas, ahora que ha entrado en vigor el Pacto de Migración y Asilo.

Tiene casi 10 millones de residentes nacidos en el extranjero en 2025, algo más del 19,3% de su población, muy por encima de la media europea (10,4%). Las proyecciones apuntan a que más de la mitad de la España de 2100 estará formada por inmigrantes y su descendencia.

Alemania lidera sólo por poco por delante de España las naturalizaciones del año 2024, pero con una población más envejecida y en descenso incluso con inmigración alta.

Italia, por su parte, combina alta ciudadanía con un desplome demográfico acusado. Francia tiene natalidad más alta y depende menos de la inmigración. Polonia sigue siendo sobre todo emisor.

En ese cuadro, España es el gran país donde la naturalización está más ligada a la supervivencia demográfica y, consecuentemente, al rediseño del cuerpo político. No sólo suma población: según los datos oficiales del INE, está cambiando quiénes son los españoles que acabarán votando en las próximas décadas.