El 70% ve "adecuada" la condena a Ábalos, un 60% apoya la pena mínima para Aldama y un 52% retirar el pasaporte a Begoña

El 78,5% ve inaceptables las actividades lucrativas del expresidente Zapatero, investigado por una supuesta red internacional de tráfico de influencias y blanqueo.

El 52% respalda la retirada del pasaporte a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, para evitar un posible riesgo de fuga.

Un 60% apoya la pena mínima para Víctor de Aldama, empresario que colaboró con la Justicia y no cumplirá de momento los 4,5 años de cárcel impuestos.

El 70% de los españoles considera adecuada la condena de 24 años de prisión al exministro José Luis Ábalos por el caso mascarillas.

Una amplia mayoría del 70,2% de los españoles aplaude la rotunda condena de 24 años de cárcel al exministro José Luis Ábalos por el caso mascarillas.

Y otro 59,7% ve comprensible que el Supremo premie al empresario Víctor de Aldama con una pena mínima (cuatro años y medio de cárcel, que de momento no cumplirá) por colaborar con la Justicia para esclarecer éste y otros casos de corrupción.

Una mayoría más ajustada, el 51,8%, considera que está justificado que el juez Peinado retire el pasaporte a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, para impedir que huya de España.

Y el 78,5% ve "inaceptables" las actividades "lucrativas" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que el Juez Pedraz enmarca en una red internacional de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Este es el sentir de los españoles sobre la catarata de escándalos de corrupción en los que está inmerso el Gobierno, según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Durante el Comité Federal del PSOE celebrado este sábado, el presidente Pedro Sánchez tan sólo admitió "un caso de corrupción, que afecta a la Secretaría de Organización" del partido y protagonizado por "personas concretas que se aprovecharon de sus posiciones".

Redujo así a la mínima expresión los escándalos que salpican a sus antiguos números dos en el partido: José Luis Ábalos (ya condenado por el caso mascarillas) y Santos Cerdán, investigado por el amaño de obras públicas en el Ministerio de Transportes y por las actividades de la fontanera Leire Díez.

Más allá de esas causas, Sánchez presentó como víctimas a su mujer, Begoña Gómez (procesada por cuatro presuntos delitos), a su hermano David Sánchez (a la espera de sentencia, tras ser juzgado por la Audiencia Provincial de Badajoz) y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Algunos dirigentes socialistas, como el ministro de Transportes, Óscar Puente, han considerado "desproporcionada" la condena de Ábalos a 24 años de cárcel por el caso mascarillas.

Así lo ven también el 58% de los votantes del PSOE, el 63,8% de los de Sumar y, en mayor medida, el 69% de los votantes de Podemos. Tres partidos que convirtieron la lucha contra la corrupción en un reclamo electoral.

Sin embargo, una muy amplia mayoría del 70,2% de los españoles ve "adecuada" esta condena. También el 93% de los votantes del PP e incluso el 40% de los del PSOE.

Para desviar la atención de la condena de Ábalos, el PSOE ha intentado centrar el debate en la clemencia mostrada por el Supremo con el empresario Víctor de Aldama.

Ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel, que no cumplirá, si sigue colaborando con la Justicia para esclarecer otros casos de corrupción.

Casi el 60% de los españoles comparte la decisión del Supremo, según la encuesta de SocioMétrica. Y este porcentaje se eleva hasta el 85,2% entre los votantes del PP y el 90% de los de Vox.

La sensación generalizada entre los votantes de izquierdas es que se trata de una condena "insuficiente". Así lo expresa el 74,5% de los votantes del PSOE y Sumar, y hasta el 96,3% entre los de Podemos.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, exigió al CGPJ que abra un expediente disciplinario al juez Peinado, por sostener que los escoltas de la Moncloa podrían ayudar a Begoña Gómez a huir de España.

Y desde la tribuna del Congreso, el portavoz socialista Patxi López aseguró el miércoles que "millones de españoles" gritan "¡Yo con Begoña!"

Pero algo más de la mitad de los españoles, el 51,8%, ve justificado que Peinado haya retirado el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno. A regañadientes, Begoña Gómez acudió el miércoles a entregarlo al Juzgado.

Ven "injustificada" esta medida de forma mayoritaria los votantes del PSOE (79,9%), Sumar (91%) y Podemos (94%). También, el 80% de los votantes de los partidos nacionalistas y regionales.

Pedro Sánchez aseguró este sábado que el expresidente Zapatero dará todas las explicaciones necesarias sobre sus actividades, que investiga el juez José Luis Calama.

Zapatero perdió la oportunidad de hacerlo en su reciente declaración como investigado ante el juez.

Se negó a responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción e indicó que necesita más tiempo para aclarar el origen de las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, que la UDEF halló en su caja fuerte.

También rechazó responder sobre sus negocios en Bolivia: el juez sospecha que cobró una comisión de 200.000 euros por mediar ante el Gobierno de aquel país, para que perdonara una multa millonaria a un grupo empresarial.

Un amplísimo 78,5% de los españoles considera "inaceptables" las "actividades lucrativas" del expresidente Zapatero, según la encuesta de SocioMétrica.

Así lo admite también más de la mitad de los votantes socialistas, el 51,3%, e incluso el 46,5% de los votantes de Sumar.

Sólo los votantes de Podemos sostienen de forma mayoritaria (45,2%) que las "actividades lucrativas" de Zapatero son "adecuadas".

Ficha técnica:

Se han realizado 1.912 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 25 y 26 de junio de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analitics.