La dimisión de Enma López para intentar liderar el PSOE de Madrid rompe el tabú de la unidad del 'sanchismo'

Enma López busca presentarse ante las bases como una voz independiente, anticipándose a las decisiones de Ferraz y apostando por un perfil cercano a la militancia.

La candidatura de López ha generado malestar en la cúpula socialista y fracturado al grupo municipal entre partidarios de Reyes Maroto y la nueva aspirante.

Su decisión desafía abiertamente a la dirección del partido y rompe el tabú de la unidad del sanchismo en un momento delicado para Pedro Sánchez.

Enma López ha dimitido de su puesto en la Ejecutiva del PSOE para presentarse a las primarias como candidata a la alcaldía de Madrid.

De sanchista a outsider en tiempo récord. Enma López ha pasado de ostentar la Secretaría de Estudios y Programas del PSOE —una de las más estratégicas de la Ejecutiva— a enfrentarse abiertamente al aparato en 24 horas.

Su órdago al dejar la dirección y anunciar que se presentará a las primarias para ser la candidata a la alcaldía de Madrid, supone desafiar simultáneamente a Pedro Sánchez y a Óscar López.

De entrada, deja una patata caliente sobre la mesa de Sánchez: buscar un relevo para la Secretaría de Estudios y Programas, un puesto vital ante el inminente ciclo electoral.

Ferraz debe decidir ahora si nombra a un sustituto de urgencia este mismo fin de semana o si, como parece previsible, congela la decisión unos días.

Pero además, con su paso al frente, Enma López rompe el tabú de la inquebrantable unidad sanchista en un momento particularmente delicado para el secretario general, acorralado por la corrupción y sin apoyos parlamentarios.

La concejala madrileña sacudió el tablero socialista el jueves al anunciar en El País su intención de pugnar por ser la cabeza de lista en Madrid.

Tras el malestar indisimulado de Ferraz, López anunciaba este viernes que deja sus cargos en la Ejecutiva.

El golpe de efecto se ejecutó minuciosamente a solo 24 horas de un Comité Federal donde se dará luz verde al calendario de las primarias en los ayuntamientos y en las comunidades, con la idea de empezar a configurar las candidaturas tras el verano. Pero la decisión de Enma López lo revienta todo.

Fuentes de su entorno admiten que la iniciativa la mantuvo en secreto para evitar cualquier interferencia de Ferraz o que la dirección intentara disuadirla de convertirse en cabeza de cartel. No ha sido por tanto un arrebato, sino una decisión meditada.

La maniobra ha enervado a la cúpula socialista. Y es que, en las quinielas para la ciudad de Madrid se barajaba tanto la continuidad de la exministra Reyes Maroto como la apuesta por Mar Espinar, portavoz en la Asamblea regional.

Por eso, la noticia de la presentación de Enma López lo cambia todo. El secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, se enteró por la prensa.

Candidata de las bases

En la federación madrileña califican la candidatura de "inoportuna", recordando que Reyes Maroto afronta el próximo día 30 el Debate sobre el Estado de la Ciudad frente al alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Esto la hace llegar muy debilitada.

El fuego interno ha fracturado al grupo municipal socialista, con partidarios de Maroto y de la nueva aspirante, sólo unos días antes de una cita crucial y a solo un año de las elecciones municipales.

Pase lo que pase este sábado, los micrófonos acorralarán a Óscar López en Ferraz. Es un secreto a voces que prefería a Espinar como candidata a la alcaldía.

Carismática, habitual en televisión, gran oradora y dotada de una ambición indisimulable, Enma López, alta funcionaria del Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado, ya sonó con fuerza para las municipales de 2023, antes de que la Moncloa optara por el dedazo de Reyes Maroto. Esta vez ha preferido anticiparse.

Sabe perfectamente que, de cara a la gran batalla de 2027, cotiza mejor presentarse ante la militancia como una voz indómita que con el desgastado aval de Ferraz.

Quienes conocen las entrañas del partido recuerdan que la concejala madrileña creció a la sombra del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, pero "solo mientras le interesó". Tras la caída del navarro, terminó distanciada de quienes habían sido sus principales valedores.

Durante este tiempo, López ha moldeado a conciencia un perfil de candidata de las bases, siendo un rostro habitual en las fiestas populares de los distritos y en las casetas del partido.

Sin embargo, ese idilio no se extiende a todas las agrupaciones de la capital; de hecho, varias de ellas han pedido su relevo como concejal de distrito.

Pedro Sánchez acaba de tropezarse en sus filas con una alumna aventajada: Enma López aplica las técnicas que él desplegó para liderar el PSOE.