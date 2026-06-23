Pedro J. en 'AR': "Sánchez no es consciente de la apisonadora que le ha pasado por encima, debe encontrar una manera rápida de dejar la vida pública"

Pedro J. Ramírez este martes durante su intervención en 'El programa de AR'.

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro J. Ramírez ha declarado que Pedro Sánchez debería dejar la vida pública rápidamente tras la condena de su exministro Ábalos a 24 años de cárcel. El periodista considera incompatible que Sánchez siga como presidente tras convertirse en el primer presidente en ejercicio con un ministro condenado por corrupción. Critica los intentos de Sánchez de esquivar las consecuencias de la sentencia con actos públicos y vídeos en redes sociales, calificándolos de escapismo. Pedro J. señala que lo mejor para Sánchez, su partido y la democracia sería dar paso a un nuevo candidato y superar esta etapa.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha asegurado, en referencia a la condena unánime del Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos a 24 años de cárcel, que Pedro Sánchez "aún no es consciente de la apisonadora que le ha pasado por encima". Y ha reiterado que el jefe del Gobierno "debe encontrar una manera rápida y discreta dejar la vida pública".

Durante su intervención en El programa de AR de Telecinco, Pedro J. Ramírez ha afirmado que es "incompatible" que Sánchez siga en Moncloa, después de convertirse en el primer presidente en ejercicio con uno de sus ministros condenado por corrupción, "con los usos de una democracia digna de tal nombre".

El periodista ha criticado que Sánchez tratase de esquivar las consecuencias de la sentencia del caso Mascarillas con un acto rodeado de sus ministros en el Teatro Real o subiendo un vídeo a TikTok alertando de los riesgos de la ola de calor. "Son actos de escapismo equivalentes al día que Rajoy dejó en el banco azul el bolso de Soraya [Saénz de Santamaría]", ha recordado.

También ha explicado que para Felipe González o Mariano Rajoy hubiera sido un "calvario" si hubieran intentado seguir en Moncloa después de las respectivas condenas a Barrionuevo y Vera por secuestrar a una persona o la trama Gürtel: "La sombra de su responsabilidad política no sustanciable les hubiera perseguido".

A juicio de Pedro J., resulta "brutal" escuchar ahora el discurso de la moción de censura protagonizada por José Luis Ábalos. "Sus palabras sobre corrupción aquel día nos ponen en evidencia el cinismo con el que ese grupo de personas abordaba la conquista del poder", ha reflexionado.

El director de EL ESPAÑOL ha apuntado que la primera investidura en 2018 tras la moción de censura "se convierte en una especie de fruto prohibido del árbol podrido del oportunismo".

"Lo único que Sánchez puede hacer no solo por la democracia, por su país y por su partido, sino por sí mismo y las personas de su entorno, es acortar cuanto antes la agonía y encontrar una manera rápida y discreta de dejar la vida pública, dar a su partido una nueva oportunidad, elegir nuevo candidato, presentar nuevo programa y superar esta etapa de auténtica pesadilla", ha zanjado.

"Lo que tengas que hacer, Sánchez, hazlo ya", ha cerrado Pedro J.