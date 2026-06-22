Luis Arroyo, de la trifulca a golpes por "la puta luz" del Ateneo al descrédito por su 'papelón' como portavoz de ZP

Conflictos adicionales incluyen denuncias por allanamiento tras el cambio de cerradura del bar concesionado, cuyo responsable acusa a Arroyo de incumplir acuerdos contractuales.

La gestión de Arroyo ha supuesto el control de todas las secciones del Ateneo por parte de su candidatura vinculada al PSOE, y ha recibido más de un millón de euros en subvenciones del Gobierno central.

El comportamiento de Arroyo ha generado malestar interno en el Ateneo, donde se le acusa de dañar la imagen de la institución y de actuar como portavoz de Zapatero en la polémica de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros.

Luis Arroyo, presidente del Ateneo de Madrid y ex portavoz de Zapatero, protagonizó una pelea a golpes con empleados de la Cantina por el acceso a los contadores de luz, en medio de un litigio judicial.

El "portavoz" de Zapatero y presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, protagonizó el pasado mes de diciembre un violento enfrentamiento a golpes con los responsables de una de las concesiones de la institución, la Cantina, con los que mantiene un litigio en los tribunales.

Arroyo irrumpió en el local, ubicado en la planta baja del edificio, para acceder a un cuadro de contadores, desde el que se controla una parte de la iluminación del Ateneo.

Sin embargo, debido al litigio que mantienen en un Juzgado, el personal de la Cantina le negó el acceso, haciendo valer su contrato de arrendamiento.

Se produjo entonces una tensa escena, en la que Arroyo se encaró con uno de los empleados, mientras exigía: "Quiero encender la luz de mi casa, que está aquí arriba".

Al negarle el acceso, Arroyo pidió al oficial mayor del Ateneo que grabara la escena con su móvil: "Saca vídeo, Juan, tío, por favor".

La trifulca a golpes del portavoz de Zapatero, Luis Arroyo, en el Ateneo de Madrid: "¡Quiero encender la puta luz!"

Dado que no conseguía sus pretensiones, el presidente del Ateneo subió el tono: "¡Quiero encender la puta luz de mi puta casa! ¡Y me vas a dejar pasar!"

"¡Y si no", advirtió, "me vas a tener que partir la cara aquí, antes de que venga la Policía!"

Finalmente el empleado de la Cantina y Arroyo la emprendieron a empujones, mientras este último exigía a grito pelado: "¡Quiero abrir la puta luz, pedazo de hijo de puta!"

Se trata del último episodio de una guerra que se libra ahora en los tribunales.

Al contemplar estas imágenes, destacados miembros de la institución se han sentido ultrajados por el escaso decoro mostrado por el presidente del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid.

Un cargo que ocuparon antes intelectuales de la talla de Valle-Inclán, Gregorio Marañón, el expresidente de la República Manuel Azaña, Cánovas del Castillo o Fernando de los Ríos.

Las mismas fuentes internas no ocultan su malestar por el descrédito al que Luis Arroyo está arrastrando a la institución, al actuar ante los medios como "portavoz" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y mentir sobre el origen de sus joyas.

Primero afirmó que son "las joyas de la abuela", fruto de una herencia de Sonsoles Espinosa.

Y aseguró que valían "entre 30.000 y 50.000 euros", según la tasación que había realizado "un experto".

Lo dijo tan sólo unas horas antes de conocer que, según la tasación encargada por el juez Calama, las joyas con diamantes, rubíes y esmeraldas de Zapatero valen 1,3 millones de euros.

Aunque sin citar a Arroyo como fuente, la televisión pública TVE ha difundido la última versión sobre las joyas de Zapatero: las habría recibido como un regalo del rey de Arabia Saudí Abdalá bin Abdulaziz, durante su visita a España en 2007.

El propio presidente Pedro Sánchez ha respaldado esta tesis (que dejaría prescritos el delito fiscal y de contabando), a pesar de que el "portavoz" Luis Arroyo había garantizado en una entrevista en La Sexta que no procedían de Arabia Saudí: "Se lo he consultado a José Luis y me dice que de Arabia Saudí no hay nada".

Recordemos que ZP, a través de su “portavoz autorizado discontinuo”, desmintió hace días que las joyas fueran regalo de Arabia.

Ahora la versión de los “amigos del entorno” de ZP es que sí son un regalo de Arabia.

Deberían aclararse.



Vía @DebatAlRojoVivo pic.twitter.com/tFKsbT36Or — Fernando Garea (@Fgarea) June 18, 2026

Fuentes internas del Ateneo consultadas por EL ESPAÑOL muestran sus dudas sobre si Arroyo actúa como portavoz de Zapatero porque el expresidente ha contratado a su agencia, Asesores de Comunicación Pública, o si es el PSOE el que paga estos servicios como cliente de esta consultora.

Porque la llegada de Luis Arroyo a la presidencia del Ateneo en 2021, al frente de la candidatura 1820, indican las mismas fuentes internas, constituyó una auténtica operación de desembarco del PSOE para tomar el control de la institución.

Varios miembros de su candidatura han estado estrechamente ligados al PSOE.

Gonzalo Vaquer (vicepresidente segundo de la Junta) trabajó en la Secretaría de Estado de Comunicación (SEC), durante el Gobierno de Zapatero, y luego fue jefe de prensa del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

También ocupó cargos en el Gobierno de Zapatero el historiador Javier Moscoso, que hoy preside la Sección de Filosofía del Ateneo.

La abogada Paca Sauquillo, al frente de la Sección de Derechos Civiles, hoy preside el PSOE de Madrid, cuyo secretario general es el ministro Óscar López.

Porque, rompiendo una norma de cortesía que se mantenía hasta ahora (por la que las 21 secciones del Ateneo se repartían entre las distintas candidaturas), la lista 1820 de Luis Arroyo ha decidido hacerse con el control de todas ellas.

El ex director del CNI Félix Sanz Roldán preside la Sección de Cultura Militar del Ateneo, también como miembro de la candidatura 1820.

La hija del general, Marta Sanz, es la vicepresidenta primera de la Junta directiva. Se convertirá en presidenta del Ateneo, si un día dimite Luis Arroyo.

La secretaria primera de la Junta directiva es Pepita Marín, pareja de Luis Arroyo y consejera del Grupo Prisa. Son sólo algunos ejemplos.

Este sesgo es perceptible, también, en la programación de la entidad.

Los Desayunos del Ateneo se han convertido en una pasarela por la que desfilan todos los miembros del Consejo de Ministros.

Aún chirrió más a algunos miembros de la entidad que el Ateneo albergara el pasado 21 de mayo un encuentro titulado Frenar a la extrema derecha, protagonizado por Pablo Iglesias, el ministro Óscar Puente, Rubén Sánchez (organizador del acto desde Facua) y la tertuliana de televisión Sarah Santaolalla.

"Llevo 30 años en el Ateneo, y hasta ahora no había visto ningún presidente que comprometiera de este modo la imagen de la institución significándose tanto con unas ideas políticas", señala a EL ESPAÑOL Teresa Pedraza, que ha sido rival de Arroyo en las dos últimas elecciones.

"Me preocupa mucho", añade, "esta es la casa de la libertad y aquí deben tener cabida todos, sean cuales sean sus ideas políticas".

A su juicio, se han rebasado todos los límites, después de que el presidente del Ateneo se haya erigido en portavoz de Zapatero, al que el pasado miércoles "vimos subir los 15 peldaños de la vergüenza" de la Audiencia Nacional, para declarar como imputado.

Tan sólo en los dos últimos años, el Gobierno de Pedro Sánchez ha inyectado más de un millón de euros en las arcas de la institución.

El ministro Ángel Víctor Torres ha aportado 340.000 euros para organizar actos sobre la Memoria Histórica.

El ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, otros 426.000 euros de fondos europeos para labores de conservación de la entidad.

Y el Ministerio de Industria de Jordi Hereu, otros 245.000 euros en avales, según el Portal de Subvenciones del Gobierno.

Un "activista del PSOE"

Esta inyección económica permite compensar con creces la pérdida de la subvención anual de la Comunidad de Madrid.

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha decidido romper relaciones con el Ateneo por considerar que su presidente, Luis Arroyo, es "un activista del PSOE".

La candidatura 1820 (que evoca la fecha de nacimiento del Ateneo) comenzó a fraguarse en varias reuniones en el pub Válgame Dios de Chueca, del que también es asiduo el ministro Fernando Grande-Marlaska.

El grupo, que se proponía retirar a la "vieja guardia" del Ateneo, recibió el apoyo de algunos famosos como Joan Manuel Serrat, la escritora Rosa Montero, la exdirectora de El País Pepa Bueno y Ángeles González Sinde (que fue ministra de Cultura con Zapatero).

La trifulca a golpes de Luis Arroyo con empleados de la Cantina, el pasado mes de diciembre, también marca una nueva etapa.

Tras llegar a la presidencia del Ateneo en 2021, la Junta directiva presidida por Arroyo otorgó la concesión del bar a la empresa Goal Perfect.

Cambiaron la cerradura

El responsable de esta sociedad, Mauricio Escribano, se siente engañado por Arroyo, pues el contrato de alquiler incluía el compromiso de que el bar podría contar con un acceso directo para sus clientes por la calle Santa Catalina.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid clausuró este acceso el 10 de octubre de 2024, porque en realidad es la salida de emergencias del Ateneo.

La empresa concesionaria del bar entró en concurso de acreedores. El administrador concursal sacó a subasta todo su mobiliario, para liquidar las cuentas pendientes.

Se produjo entonces un nuevo incidente. Una patrulla de la Policía Local se personó en el local el 16 de octubre de 2024, después de que se activaran las alarmas del establecimiento.

Los agentes encontraron en la calle a varios miembros de la Junta directiva, encabezados por Luis Arroyo, que estaban cambiando la cerradura del establecimiento.

El responsable de Goal Perfect, Mauricio Escribano, acudió entonces a Comisaría para interponer una denuncia contra Arroyo por allanamiento. Un conflicto que ha de resolverse ahora ante los tribunales.