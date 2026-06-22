Anabel Mateos, mujer de Antonio Hernando, orillada en Ferraz por la estrecha relación de ambos con Leire

La remodelación en la Secretaría de Organización del PSOE buscó reforzar controles internos y alejar escándalos, estableciendo una dirección colegiada para que las decisiones requieran varias firmas.

Tras la detención de Leire Díez, Mateos fue apartada de la coordinación territorial en Ferraz y relegada a tareas de Transparencia y Acción Democrática, perdiendo peso dentro de la dirección del partido.

Anabel Mateos y Leire Díez trabajaron juntas en la consultora de Gaspar Zarrías, condenado por el caso ERE; Leire Díez cobró de la empresa mientras reunía información para las llamadas 'cloacas' del PSOE.

Pedro Sánchez recortó las competencias de Anabel Mateos en la Ejecutiva del PSOE tras los vínculos de esta y su marido, Antonio Hernando, con Leire Díez, implicada en la trama de corrupción de la SEPI.

Pedro Sánchez recortó y modificó las competencias de Anabel Mateos en la Ejecutiva del PSOE, tan sólo seis meses después de nombrarla adjunta a la Secretaría de Organización, que dirige Rebeca Torró.

Sobre esta decisión habrían influido los estrechos vínculos que tanto Anabel Mateos como su marido, el secretario de Estado de Telecomunicaciones Antonio Hernando, han mantenido con la fontanera de Ferraz Leire Díez.

El movimiento de ficha que cambió las competencias a Anabel Mateos en la sede de Ferraz se produjo el pasado mes de diciembre, tan sólo 12 días después de que Leire Díez fuera detenida por la trama de corrupción de la Sepi.

Ambas han trabajado en la consultora de Gaspar Zarrías, el histórico dirigente del PSOE andaluz que fue condenado por el caso de los ERE.

Según el juez Santiago Pedraz, Leire Díez cobró durante varios meses un sueldo de 4.000 euros de la consultora de Zarrías, Zaño Sociedad Consultora, para financiar sus actividades de la cloaca del PSOE.

El marido de Anabel Alonso, Antonio Hernando, es un hombre muy próximo a Pedro Sánchez: fue su adjunto de Gabinete en Presidencia del Gobierno y hoy es secretario de Estado de Telecomunicaciones.

Hernando asistió a la reunión celebrada en Ferraz el 26 de abril de 2024, durante los "cinco días de reflexión" del presidente del Gobierno.

Según el juez, en aquella reunión se acordó poner en marcha la cloaca del PSOE para actuar contra los jueces, fiscales y mandos de la UCO que investigan sus casos de corrupción.

Asistieron, entre otros, el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, la fontanera Leire, y el que era jefe de prensa del partido, Ion Antolín, además del propio Antonio Hernando.

Durante más de una hora, escucharon un audio (aportado por la fontanera) en la que el comisario Villarejo hablaba sobre el negocio de saunas y prostíbulos de Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez.

Sánchez nombró en julio de 2025 a Anabel Mateos adjunta a la Secretaría de Organización del PSOE (con competencias en coordinación territorial), en la crisis abierta tras la salida de Santos Cerdán y Paco Salazar (acusado de acoso sexual por varias afiliadas del partido).

Mateos asumía así la responsabilidad de coordinar a la dirección de Ferraz con las distintas federaciones.

Sin embargo, seis meses después, el 22 de diciembre de 2024, mientras España seguía el sorteo de la Lotería de Navidad, Pedro Sánchez anunciaba ante la Ejecutiva del PSOE la incorporación de una nueva adjunta a la Secretaría de Organización: la exalcaldesa de Calahorra, Elisa Garrido. La justificación era que quería "reforzar" a Rebeca Torró.

Desde entonces, la diputada riojana pasó a encargarse de la coordinación territorial, el área de mayor peso dentro de la estructura orgánica, que hasta ese momento.

Con aquellos cambios en las Navidades de 2024, Borja Cabezón asumió Acción Electoral y Anabel Mateos se quedó únicamente al frente de Transparencia y Acción Democrática, una responsabilidad de menor relevancia política.

Fuentes de la dirección aseguran que la nueva tarea de Mateos es la de coordinar políticas para que el partido "avance en los diferentes estándares de transparencia y control interno".

De hecho, este pasado lunes, Torró presentó parte de un decálogo anti-corrupción que habría sido elaborado en buena medida por Mateos y que Sánchez presentará ante la Comité Federal el próximo día 27 de junio. Para rendir cuentas ante el órgano interno que la última vez que lleva sin ser convocado desde hace un año, tras la dimisión de Santos Cerdán.

En Ferraz también ponen énfasis en que esta dirección colegiada, de tres adjuntos a la Secretaría de Organización, sirve para que cualquier decisión que se tome necesite además dos firmas. Lo que hace a Torró más dependiente de los adjuntos.

Un cambio con el que se quiere alejar los escándalos de las etapas de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, con solo un adjunto.

La reorganización supuso, en la práctica, un desplazamiento de Mateos de las funciones más estratégicas, ya que había sido la encargada de la interlocución con las federaciones territoriales.

En los territorios, aseguraban que en las labores orgánicas de Mateos se notaba la influencia de Hernando, y que así sucedió desde el mismo día que fue nombrada, el mes de julio de aquel año, hasta que fue relevada de estas funciones.

Ahora, según admiten dirigentes autonómicos del partido, la comunicación se canaliza directamente con la secretaria de Organización, Rebeca Torró, o con Elisa Garrido.

La remodelación de la Secretaría de Organización se produjo apenas doce días después de la detención de la fontanera Leire Díez y del expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

No fue hasta el 27 de mayo de este año cuando el juez Santiago Pedraz imputó a Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes.

La relación entre Zarrías y Mateos, sin embargo, venía de lejos. La actual dirigente socialista trabajó para la consultora del exvicepresidente de la Junta de Andalucía.

Así consta en su declaración de bienes correspondiente a 2022 ante la Diputación de Almería, donde Mateos reconocía desempeñar una jornada del 25 % en Zaño S.L., empresa propiedad de Zarrías.

Según publicó EL ESPAÑOL, Mateos duplicó sus ingresos al pasar de cobrar 43.000 euros en 2019 a 88.000 euros en 2022.

En esta empresa también estuvo a sueldo Leire Díez. Zarrías la contrató entre junio y noviembre 2024, mientras reunía información contra la UCO, jueces y fiscales.

Hernando y Zarrías

También en noviembre de 2021, Antonio Hernando desempeñó un papel clave en la relación entre Zarrías y Leire Díez al facilitar el contacto entre ambos, tal y como refleja su agenda.

El entonces director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno organizó un encuentro utilizando como intermediaria a la ex vicesecretaria general del PSOE Elena Valenciano quien, desde 2019, se había distanciado de Ferraz por sus discrepancias con Sánchez.

La intención de Hernando era poner en contacto a Leire Díez con Gaspar Zarrías bajo la premisa de que la por entonces jefa de comunicación en Enusa (empresa pública vinculada al uranio), disponía de información sobre el caso de los ERE.

Para generar mayor confianza en el exvicepresidente andaluz, recurrió a quien fuera la mano derecha de Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque Valenciano no volvió a participar en posteriores reuniones.

En aquel momento, el exvicepresidente andaluz junto a Manuel Chaves mantenía un evidente interés por conocer cualquier información relacionada con el caso de los ERE, después de haber sido condenado a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

Aquel encuentro, al que inicialmente estaba previsto que asistiera Hernando, acabó celebrándose sin su presencia debido a un cambio de última hora y por la que se llegó a excusar.

Según fuentes conocedoras de la reunión, participaron el empresario Javier Pérez Dolset, Leire Díez, Gaspar Zarrías y Elena Valenciano.

Durante la conversación, Leire Díez cuestionó la instrucción del caso de los ERE.

Es aquí, en noviembre de 2021, cuando Zarrías conoce por primera vez tanto al empresario cercano a la fontanera y a la propia Leire Díez, a la que luego contrataría en su consultora.

Una relación que, según sostienen diversas fuentes, se fue estrechando con el paso del tiempo hasta desembocar en la estructura que posteriormente sería identificada como las cloacas del PSOE.

Todo ello mientras Mateos figuraba en la nómina de la consultora propiedad de Zarrías y más tarde de Acento, el lobby de José Blanco hasta en 2025 dar el salto en julio en Ferraz.