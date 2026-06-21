La comisión del Senado sobre el accidente de Adamuz denuncia las presiones del Gobierno y la falta de personal de la CIAF

El informe preliminar apunta a la rotura de la vía y la soldadura del carril como causa central del accidente, mientras el Gobierno defiende el cumplimiento de los protocolos de mantenimiento.

La CIAF ha alertado de que el Gobierno utiliza el poder político y mediático para cuestionar su independencia y capacidad investigadora.

El PP exige explicaciones al Ejecutivo sobre la escasez de investigadores en la CIAF y si se han ignorado las peticiones de refuerzo para la investigación del siniestro.

La comisión del Senado denuncia presiones del Gobierno y falta de personal en la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tras el accidente de Adamuz.

La comisión de investigación del Senado sobre Adamuz ha hecho suyas las quejas de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre falta de medios y presiones del Gobierno.

A las comparecencias y a los cruces de requerimientos políticos se suma ahora una ofensiva tras las protestas del presidente de la comisión, Francisco Bernabé, por la falta de colaboración del Ejecutivo a la hora de enviar la información requerida.

El PP ha registrado una batería de preguntas que convierte en munición parlamentaria las cartas que la CIAF remitió a la autoridad europea. En ellas, la CIAF advertía de que con la plantilla actual difícilmente podría cerrar a tiempo y con rigor la investigación sobre la tragedia.

Los senadores populares quieren que el Ejecutivo reconozca por escrito si conocía esas comunicaciones y si ignoró las peticiones de refuerzo. La Cámara Alta se alinea así con el malestar del organismo técnico que investiga el peor accidente de la alta velocidad española.

Recursos humanos

El primer eje de las preguntas apunta al corazón del problema: los recursos humanos. El escrito de los populares, firmado por Alicia García y al que ha accedido este periódico, pregunta si es cierto que "la CIAF sólo cuenta con seis investigadores, dos de ellos incorporados este mismo año", pese al volumen de trabajo.

Los populares quieren saber si esos seis técnicos están a la vez con Adamuz y con otras siete investigaciones abiertas, tres de ellas graves. Si se confirma el dato denunciado por la propia CIAF, "demostraría que el sanchismo primero no hace caso a los expertos y cuando ocurre una tragedia intenta ocultarlo”, como denuncia García.

Otro bloque interroga directamente al ministro de Transportes, Óscar Puente: "¿Ha pedido la CIAF en al menos dos ocasiones más personal cualificado desde el accidente y sigue sin respuesta, como sostienen las cartas a la autoridad europea?"

Las preguntas registradas recogen también la parte más delicada de esas comunicaciones. La CIAF habría alertado a Bruselas de que el Ejecutivo usa "el poder político y mediático" para cuestionar su independencia y sus capacidades, citando casos anteriores.

Enfrentamientos con Puente

El contexto de este choque ha sido una larga secuencia de fricciones entre la CIAF y el Gobierno. Desde los primeros días, los informes y declaraciones técnicas empezaron a apuntar a la vía y a la soldadura del carril como causa del siniestro, en dirección a Adif y, por extensión, al propio Ministerio.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anuncia el plan de trabajo de la comisión sobre la crisis ferroviaria. PP

EL ESPAÑOL ha ido revelando cómo el organismo investigador coincidía con la Guardia Civil en la rotura del raíl mientras Puente reclamaba "prudencia". En paralelo, se multiplicaban las críticas por la falta de independencia de una comisión que depende orgánicamente del mismo ministerio al que debe fiscalizar.

El Gobierno trató de contener el daño político mientras la investigación avanzaba lentamente. La creación de una nueva Autoridad de Investigación de Accidentes dejó a la CIAF en una especie de limbo institucional, consciente de que quizá ni siquiera sería quien cerrase el caso Adamuz.

A ello se sumaron los encontronazos públicos del ministro con el presidente de la CIAF. Puente llegó a afear sus declaraciones sobre la soldadura y sobre el estado de la infraestructura, alimentando la percepción de que el poder político incomodaba a los técnicos que se acercaban a conclusiones incómodas.

Más preguntas

En el Senado, la comisión de investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España ha mantenido ese pulso entre relato político y diagnóstico técnico. El PP ha utilizado su mayoría en la Cámara Alta para convertir la seguridad ferroviaria en un gran juicio a la gestión del Gobierno.

Las comparecencias de la CIAF y de Adif dejaron momentos clave. El presidente de la comisión describió Adamuz como un accidente fortuito con un punto de mala suerte, pero mantuvo la rotura de vía como hipótesis central, apuntó a Adif como responsable y descartó fallos de los operadores.

Mientras, el Gobierno ha insistido en que la línea cumplía todos los protocolos de mantenimiento vigentes. Puente y Sánchez han defendido la rapidez de la reacción y han pedido no interferir en la investigación técnica ni en la judicial, pese a la creciente presión política.

Sobre ese telón de fondo se entienden ahora las nuevas preguntas del PP. Los populares quieren que el Ejecutivo detalle por qué no ha reforzado el equipo investigador si la propia CIAF admite que así no podrá acabar en un año el informe de Adamuz.

Las cuestiones obligan al Gobierno a pronunciarse sobre hechos muy concretos, y el texto registrado va más allá del simple reproche de gestión. Pregunta también si el Ejecutivo puede garantizar que ningún miembro del Gobierno ha presionado a la CIAF para condicionar el resultado de la investigación.

Alicia García enmarca la ofensiva en un patrón que, a su juicio, se repite en todas las crisis: "Sucedió con la pandemia, ocurrió con el apagón y sucedió también con Adamuz", afirma, acusando a Sánchez de despreciar avisos técnicos hasta que llega la tragedia.

La portavoz del PP subraya que ahora es la propia comisión de accidentes la que denuncia falta de información y transparencia. "Lanzamos una ofensiva para saber por qué ocultan y a quién protegen", resume, ligando Adamuz con el resto de frentes abiertos por la corrupción y la gestión del Ejecutivo.

Los populares quieren convertir estas preguntas en un compromiso político adicional con las víctimas. "Aunque la corrupción del sanchismo sea extremadamente grave, nunca olvidaremos lo que pasó en Adamuz", advierte García, prometiendo que "no dejaremos que las víctimas caigan en el olvido".