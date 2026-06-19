Feijóo y el PPE piden que la capacidad militar de Ucrania sea un mérito en su adhesión y una 'UE militar' como la OTAN

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ante Ursula von der Leyen y el resto de líderes del PPE, este jueves en Bruselas. Tarek

Las claves

Las claves Generado con IA El PPE, con Feijóo, pide que la capacidad militar de Ucrania cuente como mérito en su proceso de adhesión a la UE. Reclaman una 'UE militar' con mando y despliegue comunes, similar a la estructura de la OTAN, y activar el artículo 42.7 como defensa mutua automática. Proponen crear un Consejo Europeo de Seguridad e incluir países afines fuera de la UE para coordinar respuestas rápidas a crisis. El PPE exige mayor gasto militar fuera de las reglas fiscales y coordinación con EEUU frente a China, pero el Consejo Europeo no respalda plenamente estas propuestas.

Los líderes del Partido Popular Europeo (PPE) aprovecharon este jueves la cumbre previa al Consejo Europeo para pisar el acelerador hacia una "verdadera Unión Europea de la Defensa".

En una declaración conjunta firmada por Alberto Núñez Feijóo y el resto de líderes populares europeos, reclaman que la capacidad militar de Ucrania compute como "un mérito" más en su proceso de adhesión.

También, muy llamativamente, que la propia UE se dote de una "estructura militar" con mando y capacidad de despliegue comunes.

El texto plantea abiertamente que el artículo 42.7 del Tratado de la Unión, la cláusula de asistencia mutua, se convierta en algo equivalente al artículo 5 del Tratado de la OTAN, su cláusula de defensa mutua.

Es decir, que un ataque a un Estado miembro active automáticamente una respuesta del conjunto, con una "planificación previa", "compromisos definidos" y "medios militares disponibles".

Según los populares, esto debe (o debería haberse hecho) "antes de que surjan las crisis".

Una frase que suena a autocrítica por la reacción tardía frente a Rusia. Pero también es una llamada de atención directa al resto de líderes: la arquitectura de seguridad no puede improvisarse a golpe de invasión, dron o ataque híbrido.

"Sistema político y militar"

En esa lógica, el PPE reclama que la aplicación del 42.7 no sea una fórmula vacía, sino "un sistema político y militar organizado".

De hecho, piden mecanismos claros de activación y consulta, paquetes de compromisos predefinidos —desde la ciberdefensa hasta la protección del espacio aéreo— y ejercicios conjuntos con planificación por escenarios.

La declaración va más allá y plantea crear un "Consejo Europeo de Seguridad" que incluya incluso a países no pertenecientes a la UE pero afines.

Quieren, en la práctica, un foro político estratégico estable, capaz de coordinar respuestas rápidas ante crisis y de anclar también a socios clave del entorno europeo. Muy similar a la estructura de la OTAN.

Los populares se apoyan en los avances técnicos que ya están sobre la mesa —SAFE, EDIP, movilidad militar, el paquete ómnibus de preparación para la defensa— para justificar el salto político.

Su argumento es que la base industrial, los instrumentos financieros y las primeras capacidades comunes ya existen; ahora falta darles una estructura de mando y una lógica operativa típica de una alianza militar.

Consejo descafeinado

Sin embargo, las conclusiones del primer día del Consejo Europeo descafeínan esta ambición, y se han quedado claramente por detrás de esa ambición.

Los Veintisiete han vuelto a definir la guerra de Rusia contra Ucrania como "amenaza existencial" y han pedido reforzar la preparación en defensa hasta 2030, pero sin elevar el 42.7 al rango simbólico y práctico que reivindica el partido europeo de Feijóo.

El texto acordado por los líderes gubernamentales europeos sí respalda el refuerzo de la industria de defensa, las coaliciones de capacidades y proyectos concretos como la "Guardia del Flanco Oriental".

También insiste en la "complementariedad" con la OTAN y en el respeto a las especificidades de los Estados miembros, desde la neutralidad hasta las competencias nacionales en exportación de armamento. Pero no deja de ser la misma retórica sin hechos de otras ocasiones.

Eso significa que los 11 jefes de Estado o de Gobierno del PPE —y los, al menos, otros dos independientes muy alineados— no han logrado arrastrar al Consejo a sus posiciones ideales.

Nada parecido a un salto político hacia una "OTAN interior" bajo bandera de la UE.

La guerra como mérito

Uno de los puntos más llamativos de la declaración popular es su apuesta por que "las capacidades militares" de Kiev cuenten como un activo en la balanza de la adhesión.

No solo celebran la apertura de los primeros capítulos de negociación con Ucrania y Moldavia, sino que subrayan que integrar las fuerzas armadas ucranianas en el dispositivo europeo "reforzaría directamente la seguridad" del continente.

En paralelo, el PPE reivindica un enfoque más geopolítico que el clásico "método de mérito propio".

Plantea que la ciudadanía de los países candidatos "note beneficios en su vida diaria" durante las negociaciones. Y por ejemplo sostiene que debería ofrecerse derechos de "libre circulación".

En el escenario inmediato, el PPE exige a la UE que se "prepare internamente para una ampliación" que cambiará el equilibrio de poder.

Contra China con EEUU

Donde la brecha entre PPE y Consejo es más visible es en la combinación de Defensa y política económica.

Los populares piden que el gasto en defensa quede fuera de las reglas fiscales de la UE, con un modelo de financiación sostenible que permita subir los presupuestos militares sin penalizar la credibilidad financiera.

Pero el Consejo obvia toda mención a esto en sus conclusiones, pese a la defensa de la medida por parte de los líderes populares, con mayoría en la UE.

Además, en su declaración, Feijóo y los demás jefes del PPE insisten en que la UE debe "coordinar con Estados Unidos" su estrategia frente a China, especialmente en materia de comercio, contratación pública y defensa de la competencia leal.

Igual que el Consejo, el PPE califica el déficit comercial europeo con Pekín de "inaceptable". Pero la Unión no está de acuerdo con la formación de centro derecha en armar una respuesta conjunta con Washington.

Reclaman actualizar las herramientas de defensa comercial y aprovechar la futura legislación sobre contratación pública para condicionar el acceso de empresas chinas al mercado europeo a una reciprocidad real.

La declaración popular funciona como una señal política dirigida tanto a Bruselas como a la Administración estadounidense de Donald Trump, en un momento en que las relaciones transatlánticas atraviesan una fase delicada.