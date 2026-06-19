El Congreso votará instar a Sánchez a una cuestión de confianza pero Armengol veta el debate sobre elecciones

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. Marta Fernández Europa Press Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA El Congreso votará la próxima semana si insta a Pedro Sánchez a someterse a una moción de confianza, a propuesta del PP. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha vetado debatir sobre la convocatoria de elecciones y la dimisión en bloque del Gobierno. El texto aceptado solo permite pedir que Sánchez considere una cuestión de confianza, pero sin vinculación jurídica. PP, Vox y Junts impulsaron enmiendas para solicitar elecciones anticipadas, pero estas fueron rechazadas por la Mesa del Congreso.

El Congreso votará la próxima semana la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una moción de confianza después de que la Mesa del Congreso haya aceptado una petición del PP, aunque de forma parcial.

La votación deja fuera la posibilidad de una convocatoria de elecciones después de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, haya vetado ese y otros puntos de la petición de los populares.

En la primera versión del texto, los de Feijóo instaban a Sánchez a convocar elecciones pero, después de que fuera rechazada por la Mesa modificaron el texto.

De hecho, fuentes del PP han informado que la Mesa ha votado esta cuestión, además de muchas otras. Entre ellas, la dimisión del Gobierno.

Lo que ahora sí que ha sido aceptado es una versión en la que se pide al presidente que, en el caso de que no convoque elecciones pueda "considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa".

Esto último ya estaba incluido en una moción de Junts que fue admitida a trámite por la Mesa del Congreso en febrero de 2025.

Una situación "insostenible"

El documento llega debido a "la insostenible situación" del Gobierno de España y las responsabilidades en ella del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Víctor Torres.



Por ello, aunque los populares celebran que hayan logrado llevar al Congreso su propuesta, también han señalado que los vetos de la mesa suponen un "atropello".

Para el PP, "no se concibe ni se puede aceptar" que la Mesa haya vetado los dos primeros puntos, cuando el primero fue reformulado para cumplir con los criterios de la Mesa y el segundo transcribe "de manera exacta" una iniciativa de Vox que si que fue aceptada.



El partido señala que esto es "un suma y sigue" en el "largo historial de cacicadas" de las que el PP viene siendo víctima desde el inicio de la presidencia de Armengol.

Los vetos

El primer punto eliminado manifestaba el "deseo mayoritario" del Congreso de convocar elecciones generales para acabar con la "parálisis política existente en la actual legislatura".



Por otro lado, la segunda exigía la inmediata dimisión en bloque del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales, tal y como se solicitaba en la proposición no de ley admitida a trámite por la Mesa del Congreso el 29 de octubre de 2024.



El Congreso aprobó el jueves con los votos del PP, Vox y Junts, la moción de los populares contra el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque sin pedir un adelanto electoral, ya que las enmiendas que lo pretendían fueron vetadas por la Mesa de la Cámara Baja esta semana.



El pasado martes, PP y Junts registraron dos enmiendas a la moción de los populares para pedir que el Congreso se pronunciara sobre la necesidad de un adelanto electoral.



Horas después, la Mesa del Congreso decidió no admitirlas al entender que la prerrogativa para solicitar una cuestión de confianza es exclusiva del jefe del Ejecutivo.