Sánchez no cierra la puerta a adelantar las elecciones si no logra aprobar los Presupuestos

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez no descarta adelantar las elecciones generales si no consigue aprobar los Presupuestos de 2027 por falta de apoyos en el Parlamento. El presidente del Gobierno apela a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para sacar adelante las nuevas cuentas del Estado tras el verano. Sánchez reconoce que algunos socios se distancian del Gobierno para ganar autonomía y visibilidad a medida que se acerca el final de la legislatura. El presidente defiende la necesidad de la UE de "tender puentes" con potencias como China y mantener relaciones equilibradas con grandes economías.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha cerrado este jueves la puerta a adelantar las elecciones generales en caso de que no logre sacar adelante los Presupuestos de 2027, por falta de apoyos en el Parlamento.

En declaraciones a los periodistas a su llegada a la reunión del Consejo Europeo, Sánchez ha apelado a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para aprobar las nuevas cuentas del Estado que el Gobierno tiene intención de presentar a la vuelta del verano.

Los periodistas han preguntado al presidente por la posición del PNV y CC, que exigen al Gobierno que convoque elecciones si no logra sacar adelante los Presupuestos.

"Negociaremos con ellos, y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos efectivamente cuando se produzcan esas hipótesis", ha respondido el jefe del Ejecutivo.

En cualquier caso, ha afirmado que el Gobierno va a "sudar la camiseta" para sacar adelante las cuentas del Estado y ha insistido en que apelará a la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios.

El objetivo, ha dicho, es consolidar las cifras macroeconómicas del país y ayudar a la gente que más lo necesita, informa Efe.



Cuestionado sobre la falta de apoyos parlamentarios del Gobierno, Sánchez ha indicado que este jueves ha logrado sacar adelante varias iniciativas en las Cortes , pese a la "oposición destructiva" que a su juicio practica el PP.



Por mucho que se hable de mociones de censura o de adelantos electorales, ha presumido Pedro Sánchez, "la vida continúa, el Gobierno actúa y saca proyectos adelante".



El presidente del Gobierno ha considerado que hay muchos motivos para apoyar los Presupuestos.

Pero ha admitido que, a medida que se acerca el fin de la legislatura, algunos socios se distancian del Gobierno buscando "autonomía y visibilidad" propia.

"Tender puentes" con China

En plena polémica sobre los negocios internacionales del expresidente Zapatero, Sánchez ha argumentado ante los periodistas que la Unión Europea necesita "tender puentes" con potencias como China.

"Necesitamos amigos, necesitamos relaciones equilibradas, necesitamos ser pragmáticos y necesitamos tender puentes tanto con grandes economías, potenciales aliados como es China, o con tradicionales aliados como es el caso de Estados Unidos", ha dicho Sánchez.

El presidente ha hecho estas declaraciones ante los periodistas, al ser preguntado sobre el debate que ha abierto Alemania sobre la necesidad de endurecer el veto a China en la UE.