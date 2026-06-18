Sánchez, sobre las joyas que supuestamente regalaron a Zapatero: "La España de 2007 no es la España de 2026"

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez reitera su confianza en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero tras la imputación del expresidente en el caso Plus Ultra. El juez Calama ha imputado también a las hijas de Zapatero, Alba y Laura, y a su secretaria, Gertrudis Alcázar, por su supuesta implicación en la trama. Sánchez destaca que todos los presidentes reciben regalos institucionales, pero subraya que la legislación sobre estos obsequios ha cambiado desde 2007. El juez señala que la empresa de las hijas de Zapatero habría servido como vehículo para facturación ad hoc y operaciones económicas vinculadas al caso.

El presidente Pedro Sánchez ha reiterado este jueves su "confianza" en la "inocencia" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tras conocer que el juez Calama ha decidido imputar también a sus dos hijas y a su secretaria, Gertrudis.

Preguntado en Bruselas por los periodistas sobre las joyas que Zapatero ocultaba en su caja fuerte, Sánchez ha comentado que "todos los presidentes del Gobierno hemos recibido regalos".

"Son regalos que evidentemente se hacen por esa representación institucional y por el reconocimiento a la amistad que tiene ese país con España", ha explicado el presidente del Gobierno.

No obstante, ha señalado, "afortunadamente la España de 2007 no es la de 2026, ni la legislación de hoy es la de 2007".

Desde entonces, ha recordado, "se ha legislado y regulado" sobre el tratamiento de esos regalos institucionales.

"Vamos a esperar a ver las aclaraciones que haga el presidente Zapatero al respecto", ha dicho finalmente Sánchez, ante la insistencia de las preguntas de los periodistas.

Pedro Sánchez ha hecho estas declaraciones desde Bruselas, donde esta tarde participará en la sesión de trabajo del Consejo Europeo. Antes, ha asistido a una reunión de líderes de la UE con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Preguntado por los periodistas, Sánchez ha asegurado que comparte el comunicado que Zapatero difundió el miércoles tras declarar durante tres horas ante el juez José Luis Calama, que instruye el caso Plus Ultra.

En ese comunicado, ha señalado Sánchez, "el presidente Zapatero dijo cosas importantes e interesantes. Proclamó su inocencia, pidió confianza y manifestó el respeto a la acción de la Justicia".

"Esa inocencia, esa confianza y ese respeto a la Justicia cuenta con el respaldo, la empatía y el apoyo del PSOE", ha subrayado Sánchez.

Tras la comparecencia del miércoles, el juez Calama ha dado hoy un paso más: ha imputado a las hijas de Zapatero, Alba y Laura, y a la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

El juez indica en su auto que la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav SL, "no desarrolla una actividad empresarial ordinaria, sino que actúa como vehículo instrumental para la generación de facturación ad hoc, la redistribución de fondos y la dotación de cobertura formal a operaciones económicas vinculadas al entramado" de tráfico de influencias.

Y sobre la secretaria del expresidente, el juez precisa que Gertrudis "recibía instrucciones directas" para elaborar facturas presuntamente falsas que dieran cobertura a los pagos recibidos y emitidos por el entramado societario.

Preguntado al respecto, Pedro Sánchez ha trasladado este jueves toda su "empatía y solidaridad" a las hijas y la familia del expresidente del Gobierno.

"Esperamos que todo se pueda aclarar", ha dicho, "y proclamar lo que él defiende, que es su inocencia".

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