"¿Qué hay detrás de la Ley de Nietos?": Feijóo denuncia la nacionalización exprés de hasta 2,5 millones de extranjeros

Feijóo acusa al Gobierno de aplicar una interpretación "torticera" de la norma, ampliando su alcance más allá de los represaliados del franquismo.

Según Feijóo, la interpretación del Gobierno permite obtener la nacionalidad sin acreditar persecución, solo por ser descendiente de españoles que emigraron entre 1936 y 1955.

La ley, parte de la Ley de Memoria Democrática, otorga la nacionalidad española a hijos o nietos de españoles exiliados por motivos políticos, ideológicos o de identidad.

Alberto Núñez Feijóo ha criticado la llamada 'ley de nietos', cuestionando que permite la nacionalización de hasta 2,5 millones de extranjeros.

Alberto Núñez Feijóo ha cuestionado este jueves en El Hormiguero el alcance que está teniendo la llamada ley de nietos de Pedro Sánchez.

"El Gobierno está otorgando 2,5 millones de nacionalidades a personas que no han nacido en España y probablemente no conozcan España. ¿Esto es normal? ¿Qué hay detrás de esto?", se ha preguntado el líder del PP durante su entrevista con Pablo Motos.

La denominada ley de nietos forma parte de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022.

Permite obtener la nacionalidad española a quienes, nacidos en el extranjero, son hijos o nietos de españoles de origen que perdieron la nacionalidad "como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual".

En un principio, la norma de Sánchez se diseñó para los represaliados del franquismo. Pero cuatro días después de que la ley entrara en vigor, el Gobierno publicó en el BOE una instrucción que reinterpretaba el alcance de la norma.

En la práctica, el exilio se da por hecho de forma automática. O, dicho de otra forma, no es necesario acreditar una persecución concreta, basta con ser descendiente de un español de origen que abandonara el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Por eso Feijóo ha acusado al Gobierno de hacer una interpretación "torticera" de la norma.