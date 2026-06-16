Irene Montero da la nota en el Europarlamento cantando el cumpleaños feliz a Trump, al que llama "señor genocida"

La eurodiputada de Podemos Irene Montero este martes en el Parlamento Europeo.

Las claves

Las claves Generado con IA Irene Montero cantó el cumpleaños feliz a Donald Trump en el Parlamento Europeo durante un debate sobre Oriente Medio. La eurodiputada de Podemos llamó a Trump "señor genocida" y criticó la política exterior de la UE respecto a Estados Unidos e Israel. Montero cuestionó si Europa puede celebrar avances en cuestiones como la ocupación del Líbano o la relación con Israel. Mientras Montero intervenía, la alta representante de la UE, Kaja Kallas, mantuvo su atención en la documentación durante el debate.

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha convertido este martes un debate sobre Oriente Medio en el Parlamento Europeo en una peculiar felicitación de cumpleaños a Donald Trump.

La exministra de Igualdad ha aprovechado una intervención en la Eurocámara para entonar el conocido Happy Birthday frente al pleno para criticar la política exterior de la UE. Lo ha hecho con dos días de retraso, ya que el presidente de Estados Unidos cumplió 80 años el pasado domingo.

"¿Qué celebra Europa? ¿Podemos celebrar que hemos impedido un genocidio? ¿Hemos parado una agresión ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán? ¿Podemos celebrar que hemos roto relaciones con Israel? ¿Hemos parado la ocupación del Líbano? No, nada de eso podemos celebrar", ha dicho Montero.

Happy Birthay to Trump. pic.twitter.com/kaFpbeetyQ — Irene Montero (@IreneMontero) June 16, 2026

La eurodiputada ha dado entonces la nota al dirigirse a la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, presente en el hemiciclo durante el debate. "¿Qué celebra usted, señora Kallas? ¿Celebra usted el cumpleaños de Donald Trump? Entonces vamos a cantarle", ha dicho.

"Happy birthday to Trump, happy birthday mister Genocide", ha entonado la exministra, en una escena que evocaba la célebre felicitación de la actriz y modelo Marilyn Monroe a John F. Kennedy.

"Irán está celebrando que ha ganado. Y Donald Trump, como no puede celebrar que ha ganado, celebra su ochenta cumpleaños montándose su propio imperio romano y poniendo a sus gladiadores a romperse la cara, como se la han roto a Topuria", ha añadido Montero.

Mientras Montero cantaba, Kallas permanecía concentrada en la documentación que tenía sobre su mesa.

Minutos antes, la jefa de la diplomacia europea había defendido que existían "motivos para un optimismo cauto" en Oriente Medio y que la aplicación del acuerdo para el alto el fuego entre EEUU e Irán era una buena noticia porque "contribuirá a aliviar la presión en los mercados globales de energía"