Sánchez se inventa la 'conspiración de junio' ante sus 15 días críticos: su portavoz dice que los jueces quieren "echarle antes del verano"

Dirigentes socialistas han acusado a jueces y a la UDEF de actuar con parcialidad y han calificado las investigaciones como parte de una trama "golpista" contra el Ejecutivo.

El PP ha convocado varias comparecencias en el Senado sobre casos de corrupción que afectan al PSOE, incluyendo a altos cargos y figuras cercanas al gobierno.

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, está citada ante el juez el lunes y podría ser conducida por la fuerza pública si no acude; Zapatero también declara esta semana por el caso Plus Ultra.

El PSOE denuncia una supuesta conspiración judicial para forzar la caída del Gobierno antes del verano, mencionando un calendario de citaciones clave en junio.

Varios dirigentes socialistas resucitaron este sábado la teoría de la conspiración de los jueces que, esta vez, tienen "muchas prisas para que el Gobierno caiga antes del verano".

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, lanzó esta acusación. Y, tan sólo unos minutos después, el ministro Óscar Puente denunció que existe una operación de "golpista" para derribar el Gobierno.

El PSOE intenta atribuir así a una conjura de jueces el carrusel de citaciones y comparecencias que van a sucederse antes de que concluya junio, en tres casos que tocan la fibra más sensible del Gobierno: el caso Begoña, el caso Zapatero y el caso fontanera.

La primera cita es el próximo lunes: Begoña Gómez debe comparecer en un vista preliminar ante el juez Juan Carlos Peinado, quien le comunicará la resolución de mandarla a juicio con jurado popular (compuesto por nueve ciudadanos particulares elegidos por sorteo).

Si no acude, la mujer del presidente del Gobierno "será conducida por la fuerza pública", tal como advierte Peinado en su auto.

También están citados los otros dos imputados en la causa: la asistente de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Por su parte, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero debe declarar el miércoles y el jueves como investigado, ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el caso Plus Ultra.

Por un lado, Zapatero intentará aclarar el origen de las joyas con rubíes, diamantes y esmeraldas, valoradas en 1,3 millones de euros, que la UDEF halló en la caja fuerte de su despacho de la calle Ferraz.

Pero sobre todo, debe responder a los indicios que le señalan como autor de un presunto delito de tráfico de influencias, que le habrían permitido cobrar comisiones millonarias en el rescate de Plus Ultra y en negocios relacionados con el tráfico de oro y petróleo de Venezuela.

Su abogado, el experto en Derecho Procesal Víctor Moreno Catena, busca lograr la nulidad de la principal prueba que originó la investigación.

Se trata del volcado del teléfono móvil de Rodolfo Reyes (principal accionista de Plus Ultra), realizado en 2021 por la agencia estadounidense HSI (Homeland Security Investigations), que envió su contenido a la Audiencia Nacional el pasado mes de marzo.

De forma paralela, el PP ha programado para este mes de junio en el Senado una batería de comparecencias de altos cargos, salpicados por el escándalo de la fontanera Leire Díez.

El martes esta citada ante la comisión de Interior del Senado la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, para aclarar sus reuniones con la fontanera de Ferraz.

El ministro Fernando Grande-Marlaska negó rotundamente dichas reuniones, hasta que Mercedes González se vio obligada a reconocerlas, tras descubrir que la UCO las había geolocalizado y documentado en sus informes.

Según el sumario que instruye el juez Pedraz, Leire Díez buscaba en estos encuentros que la dirección de la Guardia Civil abriera expedientes disciplinarios (así ocurrió en algunos casos) a los agentes de la UCO que investigan la corrupción del PSOE.

A Marlaska le tocará declarar el 30 de junio ante el Senado, para explicar cómo la fontanera Leire llegó a acceder a la cúpula de la Guardia Civil, con el fin de desbaratar las investigaciones de la UCO.

Antes, el próximo viernes 19 de junio, el PP quiere que declare ante la comisión de Justicia del Senado la fiscal general del Estado Teresa Peramato.

Porque la fontanera Leire también logró reunirse, al menos en dos ocasiones, con el teniente fiscal Diego Villafañe, que era la mano derecha del entonces fiscal general Álvaro García Ortiz.

Como en el caso de Mercedes González, la Fiscalía General sólo ha reconocido estos encuentros (de los que no quedó constancia en el registro de visitas), tras conocer que la UCO los había monitorizado y geolocalizado.

Hay más citas comprometedoras para el Gobierno este mes de junio. Y una amenaza inminente, pues con toda seguridad se conocerá la sentencia del Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos y Koldo García por el caso mascarillas.

La Fiscalía Anticorrupción (que no se ha doblegado ante Gobierno, pese a las maniobras de Leire Díez) pide una pena de 24 años de cárcel para el exministro, y 19 años y medio para su asesor.

Luego caerá la sentencia sobre el músico David Sánchez (hermano del presidente del Gobierno) y el exsecretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Se hará esperar más, pues el juicio ha concluido esta semana en la Audiencia Provincial de Badajoz.

Así que los dirigentes del PSOE avivado este fin de semana la teoría sobre la conspiración "golpista" de los jueces, que quieren derribar al Gobierno cuanto antes.

El "golpe de Estado"

En una entrevista en RNE, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, denunció este sábado que "se está poniendo un calendario judicial con muchas prisas para que el Gobierno caiga antes del verano".

Encontró muy sospechosas las "prisas" con las que el juez Calama ha citado a Zapatero, con la "lentitud" de la causa que afecta al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que lleva más de un año imputado en un Juzgado de Tarragona, pero aún no ha ido a declarar.

Mínguez reiteró la "confianza plena" del partido en el expresidente Zapatero, que ya está imputado por cuatro presuntos delitos en el caso Plus Ultra: tráfico de influencias, blanqueo, delito fiscal y contrabando.

Tan sólo unos minutos después de estas declaraciones, el ministro Óscar Puente atribuyó la situación crítica del Gobierno a una trama "golpista"

"Hay quienes quieren caer o caen involuntariamente en la trampa de los golpistas. No es mi caso ni el del gobierno, ni el del PSOE", escribió Puente.

Se trata de un mensaje dirigido a los socios que exigen explicaciones al Gobierno por los casos de corrupción.

El tuit publicado este sábado por el ministro Óscar Puente. X

Pero no hay nada que explicar, sugiere el ministro de Transportes, porque todo se debe a un complot de los "golpistas" para derribar al Gobierno.

Ante el Consell Nacional del PSC reunido en Terrasa, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, habló entre líneas para referirse al mismo complot.

"No somos ingenuos, quiero ser muy claro, vemos lo que está pasando", advirtió, "muy claro lo digo: a los socialistas ni nos doblegan ni nos callan".

En los últimos días, también el portavoz parlamentario Patxi López y el ministro Óscar López han acusado a los jueces de aplicar un doble rasero, por la distinta velocidad con la que avanzan las causas que afectan al PSOE y al PP.

El calendario endiablado del mes de junio reserva otra cita para el presidente Pedro Sánchez.

Acudirá el día 24 de junio al Congreso, para dar explicaciones sobre los casos de corrupción que asedian al Gobierno.

Anunció esta comparecencia tras la imputación de Zapatero, pero optó por demorarla un mes, para enfriar la polémica.

Y probablemente, esta cita le preocupa mucho menos.

Por un lado, juega con las cartas marcadas. El formato le permite hablar por tiempo ilimitado, para responder al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Y sin duda el argumentario elaborado por la Moncloa incluirá referencias a la Gürtel, a la Kitchen y a los casos de corrupción del PP de las tres últimas décadas.

También como en ocasiones anteriores, Sánchez desdibujará las acusaciones de la oposición, al incluir en su comparecencia las explicaciones sobre su participación en la última reunión del Consejo Europeo.

Y en tercer lugar, Sánchez sabe que sus socios elevarán el listón de la crítica, pero en ningún caso van a dejar caer el Gobierno.

Gertru en el Senado

Por el contrario, intentarán arrancar nuevas concesiones al Ejecutivo, a cambio de sostener a Sánchez en la Moncloa hasta 2027.

El PP también ha programado para la última semana de junio varias comparecencias en el Senado, en relación con la catarata de casos de corrupción del PSOE.

Para el día 29 ha citado a la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, y el excomisario del aeropuerto de Barajas Jesús María Gómez.

Este último fue testigo de la llegada de Delcy Rodríguez a Barajas, donde fue recibida por Ábalos, y luego fue premiado por Marlaska con un nuevo destino.

Y al día siguiente, día 30, está citado en el Senado el ex vicesecretario general del PSN Ramón Alzórriz, cuya pareja estuvo en nómina de Servinar, la constructora de la que era accionista Santos Cerdán, que recibió adjudicaciones millonarias del Ministerio de Transportes y del Gobierno navarro.

La embestida del PSOE contra los jueces, para tapar sus casos de corrupción, no es nueva.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, se mostró categórico el jueves al afirmar que "hay jueces que prevarican. Y si no son ellos, es alguien de su entorno, para que me entienda".

López pronunció estas palabras durante la entrega de un premio del diario Público al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación como autor de un delito de revelación de secretos.

Ya hace una semana, el ministro Óscar López acusó a los jueces de hacer ficción al instruir las causas: "He visto cómo se redactan sumarios que podrían presentarse al Premio Planeta de mejor obra literaria", ironizó durante un acto de las Juventudes Socialistas.

Y el ministro de Transportes, Óscar Puente, dedicó un vídeo de 10 minutos a desacreditar la labor de la UDEF, la unidad de élite que investiga los casos de corrupción económica, actuando como Policía Judicial.

Puente acusó a la UDEF de "falta de rigor", de "embarrarlo todo" y de incluir "falacias" y "especulaciones absurdas y ridículas" en sus informes.

Lo hizo para desacreditar los informes de la UDEF que han llevado al juez Calama a imputar a Zapatero por cuatro presuntos delitos.