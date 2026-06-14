Los hogares se vacían de niños y se llenan de perros: hay un 14% más de mascotas desde 2021 y sólo un 1% más de bebés

El indicador de fecundidad en España es de 1,1 hijos por mujer y la edad media para el primer hijo alcanza los 32,3 años, reflejando un cambio cultural y económico en los hogares.

El gasto medio por mascota supera los 165 euros mensuales y la llamada 'pet economy' moverá más de 4.000 millones de euros en 2026.

En 2025, los perros son las mascotas más numerosas con más de 7,5 millones, seguidos de los gatos con 5,6 millones.

El número de mascotas en hogares españoles ha crecido un 14,1% desde 2021, mientras que la natalidad solo ha aumentado un 1,05% en el mismo periodo.

En España hay cada vez más perros y gatos en casa, pero apenas más niños. Desde 2021, los hogares han sumado un 14,1% más de animales de compañía, mientras la natalidad sólo ha crecido un 1,05% en el mismo período.

Así lo refleja el último estudio elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de Pablo Bustinduy, centrado únicamente en el número de animales de compañía que hay en el país y presentado por el director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra en el Consejo Estatal de la Protección Animal.

La radiografía que deja el estudio de estos años es clara: crecen con fuerza las mascotas dentro de las familias y los nacimientos avanzan a un ritmo muy débil. El resultado es un cambio silencioso, pero cada vez más visible, en la composición de los hogares españoles.

El rey indiscutible de las casas españolas es el perro. Con más de 7,5 millones de canes censados en 2025, estos representan el 50% del total de las mascotas.

Le siguen muy de cerca los felinos, con más de 5,6 millones de gatos, lo que equivale a casi un 40% del total.

El resto de la estadística se completa con casi 2 millones de otras especies como conejos, aves o reptiles.

El crecimiento del número de animales de compañía viene acompañado además de una inversión cada vez mayor por parte de sus propietarios.

La llamada "pet economy" se ha convertido en uno de los sectores con mayor expansión.

El gasto medio por mascota supera ya los 165 euros mensuales, un 28% más que hace cinco años. Y las previsiones apuntan a que el negocio del cuidado animal moverá más de 4.000 millones de euros en España en 2026.

La transformación va mucho más allá de la alimentación o los cuidados básicos.

Los dueños demandan alimentos personalizados, collares inteligentes, accesorios sostenibles y servicios especializados, en un contexto en el que los animales han pasado de ser una simple mascota a ocupar un lugar central dentro de muchas familias.

Natalidad

Frente a la eclosión de las mascotas, los paritorios españoles siguen mostrando un panorama desolador, aunque con un levísimo respiro.

En 2025, el Instituto Nacional de Estadística (INE) estimó un total de 321.164 nacimientos.

Aunque esto supone una subida interanual del 1,0% respecto a 2024 —el primer aumento en toda una década—, si se analiza el cambio acumulado desde 2021 (cuando nacieron 317.825 bebés), el repunte es de un ínfimo 1,05%.

A pesar de este leve crecimiento, las cifras están a años luz de los registros pasados.

En la actualidad, el número de nacimientos sigue siendo un 24% inferior a los niveles de 2015, cuando en España venían al mundo más de 420.000 niños.

La consecuencia directa de esta crisis es que el saldo vegetativo del país sigue en números rojos: en 2025 fallecieron 446.982 personas, dejando un déficit negativo de más de 122.000 habitantes.

El estancamiento de la natalidad y el auge de las mascotas no son fenómenos aislados, sino que responden a profundos cambios culturales y barreras económicas.

Actualmente, el indicador de fecundidad se sitúa en 1,1 hijos por mujer, la mitad de lo necesario para garantizar el reemplazo poblacional, según los estudios.

A esto se suma un constante retraso en la edad para ser madre. La edad media para tener el primer hijo ha escalado hasta los 32,3 años, una de las más altas del mundo.

De hecho, hoy nacen más hijos de mujeres mayores de 40, que de jóvenes menores de 25. Algo inimaginable hace años.

Por bajar la situación a cifras exactas: en 2025 los nacimientos de madres de 40 años o más ya representaron el 10,4% del total, frente al 7,8% de hace tan solo una década.

Vivienda, economía y deseos

Los expertos señalan que el estrangulamiento económico, impulsado por la crisis de la vivienda y los problemas para emanciparse, obliga a los jóvenes a retrasar o incluso cancelar la decisión de tener hijos.

Aunque no es una cuestión que se cierra únicamente a factores económicos.

La socióloga y profesora de la Universidad Europea Rebeca Cordero sostiene que detrás existe un profundo cambio cultural y en la forma de entender las relaciones y el proyecto vital.

"La sociedad ha cambiado respecto a los grandes consensos en torno a las dinámicas de pareja, de familia y sobre cuál es mi lugar en el mundo", explica la experta.

Según señala, muchas mujeres no dan el paso hacia la maternidad hasta alcanzar una vida que consideran "sobradamente plena", en un contexto en el que la carrera profesional y la estabilidad económica adquieren un peso cada vez mayor.

Cordero añade que también influyen las nuevas formas de relacionarse. "Vivimos en términos de mucha más inestabilidad", afirma.

Y apuntan a fenómenos como la búsqueda constante de oportunidades y unas relaciones sentimentales cada vez más frágiles.

A su juicio, este modelo social "juega en contra incluso del deseo de ser madre" y hace difícil que la tendencia pueda revertirse a medio plazo.