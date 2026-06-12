El Parlamento andaluz echa a andar con todas las miradas puestas en Juanma Moreno y en lo que se cuece en la trastienda: el casi inevitable pacto con Vox.

Este jueves se inauguró la decimotercera legislatura en el viejo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla al mismo tiempo en que Alfonso Fernández Mañueco tomaba posesión como presidente de Castilla y León.

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a su llegada al salón de plenos del Parlamento Europa Press

Mañueco se suma así a María Guardiola (Extremadura) y Jorge Azcón (Aragón), todos ellos ganadores de las elecciones en sus respectivos comicios autonómicos y todos ellos presidentes en virtud a un acuerdo de Gobierno con Vox dentro del Ejecutivo.

Es justo lo que Juanma Moreno, que cierra este ciclo electoral, quiere evitar: sentar a Vox en San Telmo y comulgar con medidas relacionadas con la "prioridad nacional".