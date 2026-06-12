[Una nueva propuesta de archivo de la denuncia de Bolaños en el CGPJ refuerza al juez Peinado en vísperas de la citación a Begoña]
[La tasación de las joyas en 1,3M y la falta de documentos sobre su origen colocan a Zapatero al borde del delito fiscal]
-
La negociación PP-Vox dilata los plazos del Gobierno andaluz mientras Génova pide pactar "cuanto antes"
El Parlamento andaluz echa a andar con todas las miradas puestas en Juanma Moreno y en lo que se cuece en la trastienda: el casi inevitable pacto con Vox.
Este jueves se inauguró la decimotercera legislatura en el viejo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla al mismo tiempo en que Alfonso Fernández Mañueco tomaba posesión como presidente de Castilla y León.
Mañueco se suma así a María Guardiola (Extremadura) y Jorge Azcón (Aragón), todos ellos ganadores de las elecciones en sus respectivos comicios autonómicos y todos ellos presidentes en virtud a un acuerdo de Gobierno con Vox dentro del Ejecutivo.
Es justo lo que Juanma Moreno, que cierra este ciclo electoral, quiere evitar: sentar a Vox en San Telmo y comulgar con medidas relacionadas con la "prioridad nacional".
-
Sánchez no hablará catalán por ahora pese a la petición de Junts: al PSOE le da "pereza" y "no comenta futuribles"
No por ahora. Moncloa y el PSOE dan largas a la petición de Junts de que Pedro Sánchez use el catalán.
De momento, el presidente del Gobierno seguirá usando el castellano en sus intervenciones pese a que, durante la sesión de control de este miércoles, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, le afease que "el Santo Padre haya hablado más catalán en una hora que el señor Feijóo y usted juntos en toda su carrera política".
La propuesta no ha generado excesivo interés y no parece que ésta sea una de las próximas cesiones de Moncloa a Carles Puigdemont.
-
Sumar celebrará su nueva asamblea el 11 de julio y buscará una dirección de unidad para cerrar su grave crisis
El máximo órgano directivo de Sumar, el Grupo Coordinador, ha aprobado celebrar el 11 de julio en Madrid su nueva asamblea general, cuyo objetivo será solventar la fuerte crisis interna que atraviesa.
La única salida posible para diversos sectores de la formación es llegar a esa cita congresual con una lista de unidad para la nueva dirección, que a su vez impida que esta polémica afecte sus socios políticos.
Durante la reunión telemática celebrada en la tarde del jueves también se ha validado el reglamento de la asamblea, al que se han incorporado algunas enmiendas aprobadas, y el borrador de la ponencia político-organizativa del cónclave, que ahonda en el proyecto ecosocialista de Movimiento Sumar. Concretamente, han salido adelante con alrededor del 90% de los votos a favor.
La formación ha explicado que el grupo coordinador no ha debatido ningún aspecto sobre candidaturas y conformación de las listas a renovar la dirección. Al respecto, explica que ese proceso durará hasta el día 30 de junio y el 5 de julio se publicará formalmente quiénes aspiran a comandar Movimiento Sumar. Por otro lado, el debate de los documentos se dará del 16 al 30 de junio a nivel territorial y sectorial.