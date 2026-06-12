Sánchez no hablará catalán por ahora pese a la petición de Junts: al PSOE le da "pereza" y "no comenta futuribles"

El uso de lenguas cooficiales en el Congreso es reciente, y por ahora el Gobierno responde en castellano aunque las preguntas sean en otros idiomas oficiales.

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, reprochó a Sánchez que el Papa haya hablado más catalán que él y Feijóo en toda su carrera.

Fuentes del PSOE y Moncloa muestran poco interés en la propuesta y consideran que debatir sobre ello les da "pereza".

Pedro Sánchez no tiene previsto hablar en catalán, a pesar de la petición de Junts durante la sesión de control.

No por ahora. Moncloa y el PSOE dan largas a la petición de Junts de que Pedro Sánchez use el catalán.

De momento, el presidente del Gobierno seguirá usando el castellano en sus intervenciones pese a que, durante la sesión de control de este miércoles, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, le afease que "el Santo Padre haya hablado más catalán en una hora que el señor Feijóo y usted juntos en toda su carrera política".

La propuesta no ha generado excesivo interés y no parece que ésta sea una de las próximas cesiones de Moncloa a Carles Puigdemont.

Fuentes gubernamentales aseguran que "no van a comentar futuribles" y en el grupo parlamentario aseguran que les da "pereza" comentar las ocurrencias de Nogueras para confrontar con el presidente del Gobierno.

Lamentan que la diputada trate de dibujar a Sánchez como una persona a la que no le importa ni Cataluña ni los catalanes, como la propia portavoz se encargó de recalcar en su última intervención.

En las filas socialistas prefieren cambiar de tema y ponen como ejemplo el espectáculo de luces y drones con motivo de la bendición por parte de León XIV de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia como prueba de que "Cataluña y Barcelona están de vuelta".

Un "éxito" que atribuyen a los gobiernos de Salvador Illa en la Generalitat y Jaume Collboni en el Ayuntamiento barcelonés, y a las políticas de "distensión" de Sánchez, pese a que el acto fue organizado por la fundación que se ha encargado de rematar el templo de Antoni Gaudí.

No es la primera vez que una exigencia de los nacionalistas catalanes hace que un presidente del Gobierno cambie de lengua, aunque, eso sí, haya sido en la intimidad.

Corría el año 1996 cuando José María Aznar, en pleno cortejo a CiU para cerrar su primera investidura y antes del Pacto del Majestic, se plantó en TV3 y, en una entrevista, llegó a asegurar que la lengua catalana era “una de las expresiones más completas y perfectas”.

Incluso desveló que leía libros en la lengua de Salvador Espriu "desde hace muchos años" y que "la entendía". "Además, cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también", remató.

Eso sí, no consta ningún documento sonoro de Aznar hablando catalán. Tampoco de ningún otro presidente del Gobierno, aunque es cierto que el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso ha comenzado con esta legislatura y que antes solo se utilizaba el castellano.

Eso es así tanto para preguntas como para réplicas, aunque en el Gobierno, por ahora, siguen usando el castellano para responder a las preguntas realizadas en lenguas co-oficiales.