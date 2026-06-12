El portavoz de Zapatero pide "perdón" por "inducir a error" al decir que las joyas de su caja fuerte no valen más de 50.000€

El portavoz de Zapatero, Luis Arroyo, durante un acto en el Ateneo de Madrid.

Las claves

Las claves Generado con IA Luis Arroyo, portavoz de Zapatero, ha pedido perdón por haber afirmado que las joyas incautadas valían entre 30.000 y 50.000 euros. Un informe pericial ordenado por el juez José Luis Calama ha valorado las 103 piezas de joyería halladas en la caja fuerte de Zapatero en 1,3 millones de euros. Arroyo asegura que Zapatero dará explicaciones ante el juez y sostiene que siempre trata de informar con honestidad y veracidad. El expresidente Zapatero está citado a declarar como investigado la próxima semana en el marco del caso Plus Ultra.

El portavoz de Zapatero, Luis Arroyo, ha pedido este viernes "perdón" por haber "inducido a error", al sostener que las joyas incautadas en la caja fuerte del expresidente del Gobierno sólo valen "entre 30.000 y 50.000 euros".

El informe pericial encargado por el juez José Luis Calama ha determinado ahora que las 103 piezas de joyería halladas por la UDEF en el despacho de Zapatero tienen un valor de 1,3 millones de euros.

Arroyo ha publicado este miércoles un mensaje en X en el que pide "perdón en mi propio nombre por haber inducido a error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero".

Pido perdón en mi propio nombre por haber inducido a error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero.



Él dará explicaciones ante el juez, también sobre eso. Yo siempre trato de informar con honestidad y veracidad. No concibo la comunicación de otro modo.



Gracias. — Luis Arroyo (@LuisArroyoM) June 12, 2026

El también presidente del Ateneo de Madrid asegura que Zapatero dará "explicaciones ante el juez, también sobre eso. Yo siempre trato de informar con honestidad y veracidad. No concibo la comunicación de otro modo".

El expresidente Zapatero está citado a declarar como investigado la próxima semana, los días 17 y 18 de junio, ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el caso Plus Ultra.

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