Sánchez recibe al Papa en Gran Canaria para aprovechar su respaldo a su política de fomento de la inmigración

Las claves

Las claves Generado con IA El Papa León XIV ha llegado a Gran Canaria, siendo la primera vez que un pontífice visita las Islas Canarias. Pedro Sánchez recibió al Papa en la Base Aérea de Gando y ambos visitaron el Muelle de Arguineguín para encontrarse con migrantes y voluntarios. La visita se centra en el drama migratorio y la dignidad de los migrantes, con mensajes de integración y acogida lanzados por el Papa. La agenda incluye misas multitudinarias y encuentros con supervivientes y trabajadores humanitarios, resaltando el papel solidario de la sociedad canaria.

León XIV ya se encuentra en las Islas Canarias, la última parada de su intenso viaje a España. El Papa ha sido recibido a pie de pista por Pedro Sánchez en la Base Aérea de Gando, en Gran Canaria, desde donde han puesto rumbo al Muelle de Arguineguín para mantener un encuentro con migrantes y los trabajadores y voluntarios que les asisten.

La agenda de León XIV en el archipiélago canario estará marcada por el fenómeno migratorio. En el puerto donde comienza el sexto día de su gira española, al lema de su visita pastoral, "Alza la mirada", le han añadido: "y acoge"; un buen adelanto del discurso que se espera de un pontífice que no ha parado de lanzar mensajes sobre la dignidad de los migrantes.

Robert Prevost cumplirá la promesa que su antecesor, Francisco, hizo a Canarias, conmovido por las miles de vidas que se estaban cobrando las travesías en cayuco y por la respuesta de las islas a un desafío humanitario enorme, con multitud de rescates.

El papa León XIV tras aterrizar en la Base Aérea de Gando. Yara Nardi Reuters

La visita por sí sola es histórica, pues nunca antes un papa había estado en Canarias, pero tanto la Conferencia Episcopal como el Vaticano han resaltado que el acto de Arguineguín es uno de los momentos centrales del viaje de León XIV a España.

Sánchez, que ya se reunió con el Papa en la Nunciatura durante su estancia en Madrid, también se ha desplazado a Gran Canaria para aprovechar la sintonía compartida entre la política migratoria impulsada por el Gobierno y los postulados defendidos por el Santo Padre.

La presencia en Arguineguín del presidente del Gobierno ha suscitado críticas desde los dos partidos principales que sustentan al Gobierno canario (Coalición Canaria y PP), que no han tardado en recordar que es la primera vez que pisa ese muelle en casi siete años de crisis migratoria.

Drama migratorio

En otro gesto cargado de intención, la Iglesia de Canarias ha colgado en el puerto de Arguineguín un letrero con el nombre con el que quiere que se le recuerde a partir de ahora, "Puerto Esperanza", que alude a los anhelos que impulsan a todos los que llegan vivos a tierra y al trabajo que los servicios de emergencia hacen allí.

"¡Ay de nosotros si convertimos los mares en cementerios donde muere también la esperanza!", dijo en abril León XIV en Argelia, en su viaje a África. Tanto en Madrid como en Barcelona, León XIV ha seguido lanzando mensajes sobre la dignidad de los inmigrantes, que resumió en esta otra advertencia en la plaza de Cibeles: "Nadie puede arrodillarse ante Dios y despreciar al hermano".

En su discurso en el Congreso de los Diputados del pasado lunes, el pontífice reclamó una respuesta al "trágico drama migratorio" que se enfoque en las personas y que sea "coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración".

"Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos", advirtió.

Si en Arguineguín el Papa va a escuchar a supervivientes de la ruta canaria y a un capitán de Salvamento Marítimo, el viernes en Tenerife conocerá el testimonio de migrantes que residen en el centro de primera acogida de Las Raíces y de un representante de El Hierro.

La Iglesia ha querido que a León XIV le hable del ejemplo que está dando la sociedad herreña el párroco de La Restinga, el venezolano Darwin Rivas, que además de sacerdote es voluntario de Cruz Roja y Protección Civil, como los otros dos curas de la isla.

Este viaje a Canarias del pontífice incluye además dos misas multitudinarias, una esta tarde en el estadio de Gran Canaria y otra mañana viernes en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.