Feijóo denuncia la corrupción como "enemigo letal" del talento y promete que cuando gobierne elegirá a los gestores por mérito

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la clausura del foro Taleñto España, este jueves en Madrid. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Feijóo califica la corrupción como "enemigo letal" del talento y promete elegir gestores públicos por méritos y experiencia, no por afinidad política. El líder del PP presenta su Estrategia Nacional del Talento, basada en formación, trabajo, emprendimiento, inversión y gestión pública. Feijóo propone medidas como la deflactación del IRPF, bonificaciones para el primer empleo juvenil y rebajas fiscales para empresas estratégicas. Advierte que la inacción, el falso igualitarismo y la corrupción amenazan el desarrollo del talento y la competitividad de España.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cargó este jueves contra la corrupción, a la que definió como "enemigo letal" del talento porque "daña la credibilidad de las instituciones" y "la marca del país".

Desde la Casa del Lector, en Matadero Madrid, el líder de la oposición prometió que, cuando llegue a La Moncloa, los gestores públicos se elegirán por "talento, capacidad de gestión, mérito y experiencia", y no "por carnet de partido".

Feijóo recordó que lleva tres décadas en la "cosa pública" y reivindicó la gestión con rigor de las cuentas, la creación de oportunidades y la "España constitucional" como marco para que el talento florezca.

"El dinero público es sagrado, es fruto del esfuerzo de los trabajadores", subrayó, ligando eficacia, eficiencia y decencia a la posibilidad de atraer y retener a los mejores.

En su intervención en la VII edición del Foro Taleñto España, sostuvo que el talento no es una fuerza que "sale adelante sí o sí", sino un recurso que "hay que cuidar para que dé su fruto"

El político gallego quiso ejemplificar en Rosalía y en Rafa Nadal para ilustrar que el éxito requiere "una plataforma, un micrófono, una guía y un entrenamiento" y advirtió de que el talento "no florece en soledad" y necesita un "hábitat" institucional y económico adecuado.

Tres amenazas

Feijóo identificó tres grandes amenazas para ese hábitat: la inacción, el "falso igualitarismo" y, en especial, la corrupción.

A su juicio, esta última "afecta a la seguridad jurídica, a la captación de inversiones y a los proyectos estratégicos" y "empeora la gestión y los servicios públicos", lo que repercute directamente en la competitividad y el bienestar de los ciudadanos.

De hecho, presentó su propuesta de Estrategia Nacional del Talento apoyada en cinco pilares. El primero, la formación; el segundo, el trabajo; después, el emprendimiento; también, la inversión y finalmente, la gestión pública.

Bajo el epígrafe de la formación, alertó de que "España lidera el paro juvenil en la UE" y de que el 34% de los trabajadores con estudios superiores están empleados en puestos que no requieren esa cualificación, frente al 25% de media europea. "Algo falla: España forma buenos profesionales, pero se están perdiendo", lamentó.

En el capítulo del trabajo, se comprometió a recuperar la idea de que "merece la pena trabajar" y a que quien se esfuerza tenga derecho a "disfrutar del fruto de su esfuerzo".

Anunció que, si gobierna, deflactará el IRPF, mejorará la compatibilidad entre trabajo autónomo y por cuenta ajena y bonificará durante cuatro años las cotizaciones del primer empleo de los jóvenes, con exención total el primer año y rebajas progresivas en los siguientes.

Sobre emprendimiento e inversión, denunció que España es "uno de los peores países para emprender en la UE" y reclamó “ambición” para rebajar cuotas y trámites, ofrecer flexibilidad en el pago de impuestos —"incluso uno al año"— y eliminar la "maldición" de los 50 trabajadores en las pymes.

Criticó además los "déficits de inversión" actuales, recordó que el país invierte por debajo de la media europea y defendió rebajas fiscales para empresas estratégicas y una amplia colaboración público-privada para convertir España en un polo de atracción de talento.

Finalmente, en el bloque de gestión pública, Feijóo enlazó su Estrategia del Talento con la sucesión de casos de corrupción que rodean al PSOE de Pedro Sánchez.

Aseguró que "la corrupción quiebra la confianza de los ciudadanos" y prometió que, si los españoles le dan su confianza, el "mayor mérito" para entrar en el Gobierno será el talento y la capacidad de gestión, y no pertenecer a un partido político.

"Queremos un Gobierno de personas que sirvan a los españoles y que no lleguen al Gobierno a servirse", remachó, reivindicando que el éxito no sea "motivo de sospecha", sino "de alegría", y que la honestidad vuelva al centro de la vida pública.