El CIS de Tezanos da a Sánchez 4,2 puntos más que a Feijóo en pleno tsunami de corrupción y dice que Sumar crece y Vox baja

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, durante una comparecencia en el Senado. E.P.

Las claves

Las claves Generado con IA El CIS otorga al PSOE un 31,3% de votos, 4,2 puntos por encima del PP, que se queda en un 27,1%. Vox recibiría el 15,8% de los votos y Sumar subiría hasta el 6,4% según el barómetro de junio. El PSOE pierde 4,9 puntos respecto al barómetro anterior, mientras que el PP crece 2,2 puntos. La encuesta se realizó tras varios escándalos políticos, pero el CIS no preguntó sobre los casos de corrupción.

El CIS de José Félix Tezanos sostiene que el PSOE ganaría hoy las elecciones con el 31,3% del voto, 4,2 puntos más que el PP (que se quedaría en el 27,1%).

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha elaborado este sondeo tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, por presunto tráfico de influencias en negocios con Venezuela y China, y tras estallar el escándalo de la fontanera Leire Díez.

Según este barómetro del mes de junio, Vox quedaría tercero con el 15,8% del voto, mientras que Sumar subiría hasta el 6,4%

El anterior barómetro de CIS del mes de mayo, elaborado durante la campaña de las elecciones andaluzas, otorgaba al PSOE de Pedro Sánchez una ventaja de 11,3 puntos sobre el PP, que ahora ha reducido a 4,2 puntos.

Tras los últimos escándalos, Tezanos rebaja las expectativas del PSOE en 4,9 puntos, aunque sigue dándole como ganador de unas hipotéticas elecciones generales.

En cuanto al PP de Feijóo, crecería en 2,2 puntos respecto al anterior barómetro de mayo.

En cambio, según el método Tezanos aplicado a las encuestas del CIS, Vox retrocedería 4 décimas y Sumar subiría 0,7 puntos, hasta alcanzar el 6,4% de intención de voto.

El sondeo ha sido elaborado con 4.024 entrevistas, entre el 1 y el 4 de junio.

Tezanos ha preguntado a los encuestados si han cambiado sus planes de vacaciones para contemplar el eclipse de sol del próximo 12 de agosto (el 95% dice que no), pero sigue sin preguntar sobre los escándalos de corrupción que cercan al Gobierno.