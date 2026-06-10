Pedro J. en 'AR': "Los collares de Zapatero van a terminar estrangulándole si no es capaz de explicar su origen al juez"

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro J. Ramírez advierte que José Luis Rodríguez Zapatero afronta dificultades judiciales por el origen de unas joyas incautadas y el caso Plus Ultra. El periodista señala que Zapatero debe dar una explicación convincente al juez sobre las joyas, pues la versión actual no sería creíble. Pedro J. también alerta sobre las ventajas que Pedro Sánchez tiene para revalidar la presidencia y critica el uso de recursos públicos para beneficio electoral. Se destaca la posibilidad de que el PSOE sea imputado como persona jurídica en el caso Leire Díez y menciona investigaciones en curso sobre Sánchez y su entorno.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha vaticinado un futuro judicial complicado para José Luis Rodríguez Zapatero no solo por supuesta implicación en la trama del caso Plus Ultra, sino por las joyas incautadas por los agentes de la UCO durante el registro de su oficina en la calle Ferraz.

"O Zapatero le da una explicación convincente al juez sobre el origen y motivación por la que tiene esas joyas o esos collares van a terminar estrangulándole política y moralmente, y ya veremos las consecuencias penales", ha analizado durante su intervención este miércoles en El programa de AR de Telecinco. "Van a terminar siendo su corona de Medea".

A juicio de Pedro J., "no va a colar" el relato oficioso de que "en un lugar de Oriente Próximo de cuyo nombre no consigo acordarme alguien cuya identidad tampoco recuerdo le regaló a mi mujer estas joyas".

"Podrá conseguir la nulidad del procedimiento en otros aspectos, pero el asunto de las joyas pesa sobre Zapatero ya como una maldición", ha añadido. "Es lo último que podíamos imaginar el común de los mortales y quienes más le hemos tratado y mejor le conocemos".

Pedro J. Ramírez también ha alertado sobre tomarse a broma las intenciones de Pedro Sánchez de revalidar la Presidencia del Gobierno en 2027 y más allá. En este sentido, ha apuntado que el inquilino de Moncloa tiene la "ventaja de competir desde el poder con instrumentos como los medios de comunicación pública, el CIS de Tezanos, el BOE o la ley de nietos que silenciosamente va añadiendo al censo decenas de miles de nuevos votantes todos los meses".

"La cantidad de marrullerías a las que puede recurrir hasta las elecciones hacen que la oposición tenga que tomarse esto muy en serio y que la ciudadanía no tenga otra obsesión que conseguir la máxima utilidad del voto", ha continuado el periodista.

Según Pedro J., "la regeneración de España solo podrá conseguirse si otro Gobierno que no tenga responsabilidad en actos delictivos sustituye al actual, si el PSOE se regenera y se constituye una mayoría en el Parlamento que obligue a los separatistas a seguir la senda constitucional si quieren pintar algo".

"Sánchez no tiene escapatoria desde el punto de vista de los procedimientos que se están acumulando contra él", ha insistido, citando el caso del hermano o el todavía embrionario en torno al rescate de Air Europa.

El director de EL ESPAÑOL ha apuntado que "hay cada vez más posibilidades de que el PSOE sea imputado como persona jurídica" en el caso Leire Díez y ha concluido señalando que Sánchez "está en manos de la fontanera, Santos Cerdán, Julito Martínez... y un sinfín de actores que pueden dar el salto".

"Cómo no va a saber el presidente todo lo que estaba pasando para beneficiarlo", ha zanjado.