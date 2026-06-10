¿Óscar Puente en el Gobierno de Francia? El Congreso da luz verde al 'Erasmus' de ministros

PP y Vox han votado en contra, argumentando dudas sobre la constitucionalidad de la presencia de ministros extranjeros en órganos ejecutivos españoles.

La medida fue rechazada en 2025 por su carácter controvertido, pero ahora ha salido adelante gracias a la abstención de Junts y Podemos.

Este acuerdo, recogido en el Tratado de Amistad hispano-francés firmado por Sánchez y Macron en 2023, prevé que un ministro de cada país asista a los Consejos de Ministros del otro cada tres meses.

El Congreso ha dado luz verde al intercambio de ministros entre España y Francia, una iniciativa similar a un 'Erasmus' político.

¿Óscar Puente en un Consejo de Ministros en El Elíseo y el ministro de Transportes de Francia en la Moncloa?

La iniciativa, similar a un Erasmus de políticos, está cada vez más cerca de aprobarse.

La Comisión de Exteriores del Congreso dio luz verde este miércoles al intercambio de ministros entre España y Francia, que se produciría cada tres meses.

Se trata de un acuerdo recogido en el Tratado de Amistad hispano-francés que firmaron Pedro Sánchez y Emmanuel Macron durante una cumbre celebrada en 2023 en Barcelona.

El Ejecutivo intentó aprobar este tratado, pero debido a lo controvertido precisamente de esta medida del intercambio de ministros, el texto fue desestimado en 2025. De hecho, fue el primer tratado de amistad en ser rechazado por la Cámara Baja.

Ahora todo ha cambiado, ya que Junts y Podemos, que hasta ahora estaban en contra, se abstienen.

Solo PP y Vox han votado este miércoles en contra. Por lo tanto, todo está listo para que la próxima semana se apruebe de manera definitiva en el Pleno del Congreso.

Según consta en el tratado, "un miembro del Gobierno de una de las partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación".

El diputado socialista Pepe Mercadal quiso matizar que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, acordaron en abril que esa invitación, cuando tenga lugar, "se producirá para participar en los márgenes" del Consejo de Ministros y que habrá "una reunión por separado".

Mientras tanto, desde el PP, Ricardo Tarno expresaba sus dudas sobre su constitucionalidad, al considerar que el tratado "es el mismo" y que "no hay ni una coma cambiada".

"El canje de notas entre los ministros se podría haber incorporado al convenio", dijo, al tiempo que criticaba que el Gobierno "vuelva a traer algo que la Cámara ya ha rechazado".

Desde el PP argumentan que la Constitución limita la participación de extranjeros en los asuntos públicos de la gobernanza del país. Incluso consideran que esta disposición vulnera el artículo 98 de la Constitución, al permitir la entrada de representantes extranjeros en el máximo órgano Ejecutivo nacional.

Por ese motivo, el Senado —con mayoría del PP— aprobó en febrero de 2025 un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Aunque tras el rechazo del Congreso, unos meses más tarde, dio carpetazo al tema.

Ahora es diferente y todo apunta a que, en unos meses, comenzarán los Erasmus de ministros.