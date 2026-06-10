Feijóo llama "señor P. S." a Sánchez: "Si lo sabía todo tendrá que dimitir por corrupción, y si no lo sabía por incompetente"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escucha la intervención del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo durante la sesión de control de este miércoles. Chema Moya Efe

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Las claves Generado con IA Feijóo llamó "señor P.S." a Pedro Sánchez durante la sesión de control, vinculándolo al caso Leire Díez. El líder de la oposición acusó a Sánchez de ser responsable del "caso más grave de nuestra democracia", ya sea por corrupción o por incompetencia. Feijóo recordó que hay doce sumarios abiertos contra cargos del PSOE relacionados con 17 delitos y criticó la presunta falta de conocimiento de Sánchez sobre estos casos. Utilizó la ironía al mencionar la visita del Papa, sugiriendo que Sánchez debería recordar que se puede pecar tanto por acción como por omisión.

La primera sesión de control tras abrirse el sumario del caso Leire Díez ha condicionado el choque entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez.

El líder de la oposición ha augurado que "al final" el presidente del Gobierno "pasará a la historia" pero no como desea sino como "inductor, financiador y financiador del caso más grave de nuestra democracia".

En referencia al caso de 'fontanera'. Es en ese momento cuando Feijóo recogía las iniciales que salen en la agenda de Leire Díez y se dirigía al jefe del Ejecutivo: "señor P.S" . "Si lo sabía todo tendrá que dimitir por corrupción y si no lo sabía tendrá que dimitir por incompetente", sentenciaba.

Feijóo se apoyaba en otros casos como el que afecta a José Luis Rodríguez que "parece que era la joya de una trama internacional corrupta y usted no sabía nada" y recordaba que ya hay doce sumarios abiertos contra cargos del PSOE y que suman 17 delitos.

El líder de la oposición tiraba de ironía para sentenciar que Sánchez "ha participado con tanto fervor de la visita del Papa" debería recordar que "se puede pecar delinquir por obra u omisión".