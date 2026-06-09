Zapatero, asediado por la Justicia donde más le duele: las joyas árabes que le regalaron a su mujer y el dinero de sus hijas

El caso está vinculado al rescate de la aerolínea Plus Ultra y busca determinar la posible existencia de una trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

La investigación abarca también los registros de visitas de Zapatero a Moncloa, así como sus viajes internacionales y los de sus hijas, con especial atención a desplazamientos a Venezuela.

El PP ha solicitado la imputación de las hijas de Zapatero, Laura y Alba, por presunto blanqueo, falsedad y participación en organización criminal a través de la empresa Whathefav.

La Audiencia Nacional investiga a Zapatero por joyas de origen árabe halladas en la caja fuerte de su despacho, cuyo valor podría superar el millón de euros.

Paradójicamente, el mismo José Luis Rodríguez Zapatero que durante años se empeñó en mantener a su esposa y a sus hijas en un discreto segundo plano es hoy quien más las expone, a su pesar.

Porque la causa que instruye en la Audiencia Nacional el juez José Luis Calama ha irrumpido en el terreno que el expresidente socialista siempre consideró más sensible: su familia.

Zapatero las lleva al foco en dos frentes distintos: las joyas de Sonsoles Espinosa halladas en la caja fuerte de su despacho de Ferraz y el dinero que sus hijas, Laura y Alba, ingresaron en sus cuentas personales a través de su empresa de marketing digital, Whathefav.

En cuanto a las joyas, se trata de piezas de alta joyería de origen árabe, según confirman fuentes del entorno de Zapatero.

Es decir, regalos que Sonsoles no habría recibido si no fuera la mujer de un presidente del Gobierno.

El pasado 19 de mayo, los agentes de la UDEF abrieron la caja fuerte del despacho de Zapatero y se toparon con un pequeño tesoro: 103 piezas de joyería y relojería, entre collares, pendientes, pulseras, anillos y relojes.

Entre ellas, una bolsa con la inscripción "Presidencia del Gobierno" que contenía varios pendientes, un brazalete, una sortija y dos relojes. Ese detalle, una simple bolsa oficial, es hoy uno de los indicios más incómodos para Zapatero.

La primera versión del entorno del expresidente buscó rebajar ese hallazgo al asegurar que una parte procedía de una "herencia familiar" y otra de regalos procedentes en distintos viajes.

Según esa explicación, se guardaban en su oficina en la calle Ferraz porque actualmente "vive de alquiler" y en su casa no tiene caja fuerte.

Según un experto joyero y tasador consultado por EL ESPAÑOL, las joyas incautadas tendrían un valor de mercado de entre 600.000 euros y un millón, aunque esa cuantía podría duplicarse y hasta cuadriplicarse, en función de la calidad de las piedras.

Se necesitaría un análisis más profundo para determinar si son zafiros y la propia calidad de los diamantes.

Un portavoz autorizado de Zapatero rebajó en un primero momento a "entre 30.000 y 50.000 euros" el valor de las joyas. "No son las joyas de Sissi Emperatriz, como están diciendo", dijo Luis Arroyo en una entrevista en la SER el pasado 26 de mayo.

Desde 2013, la ley obliga a que los regalos institucionales pasen al patrimonio público. Antes de 2011, existía la costumbre de incorporar a Patrimonio Nacional los de mayor valor, pero no era obligatorio.

El juez ha encargado ya una tasación formal para determinar con precisión el valor y la naturaleza de cada pieza.

¿Imputación de las hijas?

Este lunes, el PP, como coordinador de las acusaciones populares, dio un paso más al pedir al magistrado que impute a las dos hijas de Zapatero por blanqueo, falsedad y participación en organización criminal. Todo ello mientras Zapatero se prepara para declarar como investigado los días 17 y 18 de este mes.

Laura y Alba Rodríguez Espinosa son las administradoras solidarias y socias de Whathefav, S.L., que el juez describe en su auto como "una estructura artificiosa" que no desarrolla una actividad empresarial al uso.

Porque actúa, según el magistrado, como "vehículo instrumental para la generación de facturación ad hoc, la redistribución de fondos y la dotación de cobertura formal" a operaciones económicas vinculadas al entramado del caso Plus Ultra.

Sus principales pagadores eran Análisis Relevante —consultora del empresario Julio Martínez, amigo íntimo de Zapatero— e Inteligencia Prospectiva, ambas vinculadas a la presunta trama.

La primera de las hijas llegó a ingresar 247.191,06 euros entre 2021 y 2025, y la segunda, 199.904,25 euros entre 2023 y 2025.

El PP recuerda que el propio Zapatero "reconoció expresamente" en su comparecencia el pasado 2 de marzo en el Senado que la incorporación de sus hijas al circuito de Análisis Relevante a través de Whathefav "fue parte del acuerdo" con Julio Martínez, también investigado.

Con estos indicios, sostiene que los hechos son presuntamente constitutivos de blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y participación en organización criminal, al encajar la operativa en los artículos 301, 392 y 570 bis del Código Penal.

Visitas de ZP a Moncloa

El abogado del PP ha pedido también al juez que requiera a Moncloa y al Ministerio de Transportes los registros de todas las visitas de Zapatero entre octubre de 2020 y mayo de 2026.

También reclama los posibles accesos de directivos de Plus Ultra y de personas vinculadas al régimen de Venezuela en ese periodo.

La acusación popular unificada solicita, además, un oficio urgente a la Policía Nacional para obtener "la relación completa de todos los viajes internacionales" de Zapatero desde el 1 de enero de 2017. Y reclama la misma información sobre sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, con especial desglose de los desplazamientos a Venezuela y el "propósito declarado" de cada viaje.

El escrito destaca que los registros de visitas a Moncloa y Transportes "constituyen prueba documental directa de los contactos previos entre los decisores políticos y los beneficiarios del rescate".

Asegura que son "instrumento probatorio esencial" para acreditar el núcleo objetivo del delito de tráfico de influencias en torno al rescate de Plus Ultra, y que todo el expediente estaría viciado de origen como ilícito.

Paralelamente, el PP pide un oficio al Ministerio de Asuntos Exteriores para que la Embajada en Caracas remita sus informes, cables y notas internas sobre Plus Ultra y sus accionistas venezolanos.

Quiere saber también si Exteriores informó al Gobierno de las actividades de Zapatero en Venezuela y de los interlocutores gubernamentales con los que se reunió.

La acusación reclama, incluso, una comisión rogatoria internacional a Venezuela para aclarar la estructura y el origen del capital de Snip Aviation y de cualesquiera otras sociedades con participación en Plus Ultra.

Tal como sospecha la diáspora venezolana de la oposición democrática en EEUU, la clave estaría en precisar el origen de los fondos aportados, "que podrían estar vinculados de inicio ya al blanqueo de fondos oscuros".

Las acusaciones reclaman, asimismo, las entidades financieras intervinientes en la operación de Plus Ultra y si existen vínculos con el régimen o el entorno del chavismo.

Estas diligencias se enmarcan en una estrategia más amplia, basada en el sumario del juez Calama, que sitúa a Zapatero "en la cúspide de una estructura organizada de tráfico de influencias" relacionada con el rescate de 53 millones a la aerolínea.

El PP intenta reforzar esa tesis con trazabilidad documental de visitas, viajes, informes diplomáticos y flujos de capital, y con ello justificar tanto nuevas imputaciones como la imposición de fianzas y embargos para asegurar la responsabilidad civil.