Alfonso Fernández Mañueco afrontará este martes su tercera investidura como presidente de la Junta de Castilla y León tras el acuerdo de gobernabilidad suscrito con Vox, que dará paso al tercer gobierno en coalición del dirigente 'popular', el segundo con los de Santiago Abascal.

Con su investidura, Fernández Mañueco encarará además el que puede ser su último mandato como presidente de la Junta de Castilla y León ya que, salvo modificación o derogación de la norma o convocatoria muy anticipada de nuevas elecciones, la Ley del Estatuto de los Altos Cargos en vigor y aprobada en 2016 por el último gobierno de Juan Vicente Herrera limita a ocho años la permanencia en un cargo —Mañueco fue investido por primera vez el 9 de julio de 2019 y tomó posesión tres días después—.

Fernández Mañueco será elegido presidente de la Junta — en un pleno de investidura que comenzará a las 12.00 horas— con los votos a favor del Grupo Popular, con 33 escaños, y del Grupo Vox, con 14, ya que previsiblemente el resto de los partidos en la oposición votarán en contra, como han confirmado ya el portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, y la del Grupo Mixto y procuradora por UPL, Alicia Gallego, mientras que el procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, situó su voto en el mismo sentido de rechazo. "Mucho tendría que cambiar el pacto —PP y Vox—", manifestó tras la Junta de Portavoces del pasado viernes.