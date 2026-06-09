El PP lleva al Congreso el 'caso Zapatero': Albares deberá explicar si condicionó la acción exterior a "intereses privados"

Se cuestiona si la política exterior española, especialmente hacia Venezuela y China, responde al interés general o está afectada por intereses privados y relaciones personales del expresidente.

El PP exige explicaciones sobre la posible influencia de estas actividades en la credibilidad internacional de España y su relación con socios europeos y de la OTAN.

La solicitud se basa en la investigación judicial que vincula a Zapatero con una red de tráfico de influencias relacionada con Venezuela y China, presuntamente aprovechando contactos en Moncloa.

El PP pide que el ministro Albares comparezca en el Congreso para explicar si la política exterior española fue condicionada por intereses privados ligados al expresidente Zapatero.

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una solicitud para que José Manuel Albares comparezca en el Pleno del Congreso.

El objetivo es que el ministro de Asuntos Exteriores "dé cuenta de las graves implicaciones para la política exterior española de las informaciones judiciales relativas a las actividades internacionales del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero". El PP quiere que lo haga a la vista de todos, con el foco de las cámaras, y no sólo en comisión.

La iniciativa, firmada por la portavoz Ester Muñoz y a la que ha tenido acceso este periódico, se centra en la presunta "participación" de Zapatero "en una red de tráfico de influencias vinculada a Venezuela y China".

Una red que, según el sumario del juez José Luis Calama, lideraba el expresidente gracias a sus contactos en Moncloa y con los regímenes de Caracas y Pekín.

El documento enlaza directamente esa red con la imagen internacional de España y su fiabilidad ante los aliados de la OTAN y los socios de la UE. Y exige explicaciones sobre la posible conexión entre esos negocios y las decisiones de la diplomacia española

Los populares subrayan que las revelaciones del sumario del caso Plus Ultra no afectan sólo al expresidente. Reclaman que Albares explique "sus consecuencias para la credibilidad internacional de España, para la confianza con nuestros socios europeos y aliados atlánticos".

Y quieren saber "las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar que la acción exterior española responda exclusivamente al interés general" y "no a redes de influencia, intereses privados o vínculos con regímenes autoritarios".

Maduro, Delcy y Xi

El primer eje que se abre en esta comparecencia tiene que ver con Venezuela.

Como avanzó este periódico, el giro de 2020 —abandono de Juan Guaidó y apuesta por una supuesta "salida dialogada" con el régimen de Nicolás Maduro— coincidió con la entrada de Zapatero en la órbita de Pedro Sánchez y, poco después, con la llegada de Albares al Ministerio.

Desde entonces, la política española hacia Caracas se ha distanciado de la línea dura de la UE, con propuesta de levantamiento de sanciones a la actual gobernante, Delcy Rodríguez. Mientras, el sumario sitúa al expresidente como "intermediario obligatorio" del petróleo venezolano y de proyectos mineros de oro y níquel.

El segundo eje es la China del dictador comunista Xi Jinping.

La Estrategia de Acción Exterior 2025-2028 y los cuatro viajes oficiales de Sánchez a Pekín desde 2022 son la traducción de la teoría, reconocida por fuentes de Exteriores, que apuesta por "diversificar alianzas" y por un "multilateralismo inclusivo" con el gigante asiático.

Pero esa apertura se solapa con la trama que investiga la Audiencia Nacional: cartas de intención de empresas vinculadas al Partido Comunista Chino dirigidas directamente a la oficina de Zapatero, contratos con Huawei a nombre de las hijas del expresidente y pagos de un empresario chino investigado por el CNI.

El tercer eje es la propia "diplomacia con voz propia" de Albares. La Estrategia presenta como seña de identidad una política exterior "alejada de seguidismos".

El PP quiere que el ministro explique si esa voz propia se ha usado para defender "la defensa de los derechos humanos y los compromisos internacionales de España", como proclama el documento oficial, o si ha terminado justificando enfoques diferenciados con Venezuela y China que ahora aparecen contaminados por "intereses privados".

Los socios

Y es que el llamado caso Zapatero ha erosionado el relato del Ministerio de Albares.

La investigación judicial describe una red que abarca petróleo, oro, níquel y 'offshores' en Dubái, conectada con la protagonista del Delcygate, el Banco de Venezuela, la compañía pública Minerven y compradores chinos dispuestos a firmar contratos de hasta 20 años.

Esa misma Delcy Rodríguez, hoy heredera de Maduro tras su extracción por los EEUU de Donald Trump el pasado 3 de enero, ha sido invitada por el Gobierno a representar a Venezuela en la próxima Cumbre Iberoamericana de Madrid, pese a las sanciones de la UE, que ya ha tenido que abrir una investigación al respecto.

El Parlamento Europeo acaba de desautorizar el plan de Sánchez de normalizar relaciones con Venezuela, al exigir que "no se levante ninguna sanción" mientras no haya avances democráticos claros.

Y líderes liberales como el danés Henrik Dahl han acusado a España de seguir políticas que "hacen a Europa menos segura", citando en la misma lista la regularización masiva de inmigrantes, la falta de cumplimiento en defensa, la "hostilidad" hacia Israel y la negativa a tratar a China como rival sistémico.

La solicitud registrada por el PP recoge ese clima. En la práctica, lo que se dirimirá en el hemiciclo es si la línea de Albares —acercamiento a los BRICS, defensa de un orden multipolar, enfrentamiento a las políticas de EEUU e Israel— ha sido una apuesta estratégica legítima o una cobertura política de unos negocios privados hoy bajo sospecha judicial.