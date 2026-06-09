El Gobierno dio la nacionalidad al exviceministro venezolano Nervis Villalobos, tras la mediación de la trama de Leire Díez

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno concedió la nacionalidad española a Nervis Villalobos, exviceministro venezolano con Hugo Chávez, en abril de 2025. El juez Santiago Pedraz investiga si la trama de Leire Díez y Santos Cerdán intercedió para que Villalobos obtuviera la nacionalidad a cambio de información sobre el fiscal anticorrupción José Grinda. Villalobos es una figura central en investigaciones por corrupción y blanqueo de capitales en España, EE.UU. y Andorra, y está implicado en el caso Duro Felguera en la Audiencia Nacional. Justicia justifica la concesión de la nacionalidad bajo la Ley de Memoria Democrática y asegura que el proceso siguió los requisitos legales y procedimientos habituales del ministerio.

El Gobierno ha reconocido este martes que concedió en abril de 2025 la nacionalidad española a Nervis Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela con Hugo Chávez.

El juez Santiago Pedraz envió este martes a la UCO de la Guardia Civil al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a recabar toda la documentación sobre el proceso en favor del chavista que aparece en el sumario del 'caso Leire' como uno de los beneficiarios de las gestiones de la presunta cloaca del PSOE.

El magistrado indaga si, como apunta la UCO, la trama dirigida por Santos Cerdán y la fontanera Leire Díez realizó gestiones para Villalobos, entre ellas la nacionalidad española, a cambio de obtener información sobre el fiscal anticorrupción José Grinda.

Los investigadores de la Guardia Civil sostienen que fue Villalobos quien intentó lograr que la denunciante del fiscal por un supuesto delito de pederastia, a la que la cloaca se refería como la "chica de Jaén", viajara a Madrid para tener una reunión con Leire Díez.

Grinda investigó varias causas en las que Nervis Villalobos apareció como investigado vinculado a delitos de corrupción y blanqueo de capitales a través de la venta de petróleo venezolano.

El juez cree que Leire Díez intentó conseguir una entrevista con el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, "o alguien de su confianza", a petición del abogado Ismael Oliver, que le pidió tramitar la solicitud de nacionalidad del exviceministro venezolano.



En las libretas de la exmilitante, que obran en el sumario de la causa, figuran diversas referencias al nombre de Villalobos y apuntes relativos a la "nacionalidad".

Según el expediente entregado este martes por la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, dependiente del departamento que dirige Félix Bolaños, la solicitud para obtener la nacionalidad española, presentada el 25 de abril de 2024, fue denegada el 10 de octubre de 2025.

Adicionalmente, aunque no habían sido requeridos por el juez ni conocía su existencia, la Subdirección General ha entregado voluntariamente dos expedientes adicionales sobre la misma persona al entender que pueden resultar de interés para la instrucción.

Se trata de una primera solicitud de nacionalidad por residencia, de 20 de febrero de 2017, que fue denegada el 17 de julio de 2020. Y una solicitud de nacionalidad acogiéndose a la Ley de Memoria Democrática ante el Registro Civil, que fue concedida el 21 de abril de 2025 e inscrita el 23 de octubre.

La justificación de Justicia

Justicia señala que los procesos de solicitud de nacionalidad se tramitan en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública siguiendo estrictamente la ley y se basan únicamente en la comprobación de los requisitos legalmente establecidos. Si los interesados los cumplen, se debe otorgar siempre; mientras que, si incumplen alguno de los requisitos, solo cabe la denegación.



En este caso, detalla, se denegaron las dos solicitudes de nacionalidad por residencia, al no concurrir los requisitos legales. Por su parte, se concedió la opción de nacionalidad prevista en la Ley de Memoria Democrática tras un recurso interpuesto por el interesado, con base en la instrucción de 25 de octubre de 2022.



Fue examinada y estimada con criterios jurídicos por cuatro funcionarios: hay un dictamen de una consejera; un visto bueno del jefe de servicio; la propuesta del subdirector general y la resolución de la directora general.



Justicia defiende que la estimación de un recurso de estas características es algo habitual y que ese mismo año 2025 se tramitaron 189 recursos contra resoluciones del Registro Civil Central sobre la opción de nacionalidad prevista en la Ley de Memoria Democrática: 164 fueron estimados, 20 desestimados, 3 archivados y en 2 se ordenó retrotraer las actuaciones.



"Ninguna solicitud de nacionalidad pasa por otras unidades del Ministerio diferentes de la mencionada Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública", subrayan las mismas fuentes.



Pedraz solicitó asimismo "documentación adicional referida a este expediente que haya sido utilizada durante el proceso de tramitación y que haya sido recabada" de la Policía, Guardia Civil, Ministerio del Interior u otros organismos (incluido CNI) "a los efectos oportunos".



El juez reclamó también la "relación del total de accesos través de la plataforma digital habilitada para consulta y tramitación del citado expediente", con identificación de quienes hubieran accedido al expediente.



Pedraz ordenó que esta "diligencia de descarga y acopio" de información se practicara "en presencia de los agentes designados por la unidad actuante (UCO) a fin de que puedan estar presentes durante su práctica y examinar in situ el sistema de registro y acceso a dicha plataforma y solicitar cuantas aclaraciones estimen oportunas".

Nervis Villalobos Cárdenas fue viceministro de Energía Eléctrica con Hugo Chávez entre 2002 y 2007 y es una figura central en varias investigaciones por corrupción en España, Estados Unidos y Andorra.

En la Audiencia Nacional afronta el caso Duro Felguera, en el que se investigan comisiones ilícitas de esa empresa de ingeniería española, con peticiones de hasta nueve años de prisión.