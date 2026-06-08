Leire Díez informaba a Cerdán de la estrategia para blindar al hermano de Sánchez: "Paso 1: destruir procedimiento"

Leire Díez y Cerdán mantuvieron numerosas reuniones en la sede del PSOE, coincidiendo con anotaciones sobre el caso en las agendas intervenidas.

Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, fue informado de los pasos de la estrategia, según pruebas halladas por la Guardia Civil.

La estrategia incluía la denuncia y recusación de la jueza, además de intentar paralizar el procedimiento judicial, pero fracasó en todos sus intentos.

Leire Díez diseñó una estrategia para desacreditar a la jueza Beatriz Biedma, instructora del caso contra el hermano de Pedro Sánchez.

Leire Díez, bautizada como la fontanera del PSOE por su papel subterráneo para desactivar procedimientos judiciales que afectaban al partido y a su secretario general, diseñó en septiembre de 2024 una estrategia para tratar de desacreditar a la juez de Badajoz Beatriz Biedma, instructora de las diligencias que han acabado con el hermano de Pedro Sánchez en el banquillo.

De esa estrategia era informado el entonces secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, según los mensajes y anotaciones encontrados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El plan articulado por Díez fue un completo fracaso. De hecho, el juicio contra David Sánchez se reanuda este lunes ante la Audiencia Provincial de Badajoz y entra ya en su recta final.

Y eso que la fontanera aseguraba a los miembros de la trama el 27 de agosto de 2024 que "está todo perfectamente coordinado" y que "para afinar más la estrategia necesito ver qué pruebas tengo. Eso es fundamental. Porque las acciones, denuncias y demás van a ir en función de eso".

La primera referencia concreta a la operación para paralizar las diligencias abiertas al hermano músico del presidente del Gobierno aparece en una agenda de Díez, presumiblemente fechada el 2 de septiembre de 2024. "Paso 1: destruir el procedimiento", anotó la fontanera.

"Le ha caído a la del [Juzgado] número 3, pero tiene", señalaba antes de anotar su nombre: Beatriz Biedma.

Imagen de una de las libretas intervenidas por la UCO a Leire Díez.

En esa misma agenda, el 11 de septiembre de 2024 Leire Díez ya anotó un encargo al abogado y exjuez Luis Sáenz de Tejada para que "denuncie a la jueza del caso de David Sánchez".

La idea era que Sáenz de Tejada _expulsado de la carrera judicial tras ser condenado por violencia psicológica habitual contra su mujer_ se personara como acusación y luego recusara a Biedma por enemistad manifiesta, paralizando el procedimiento.

La 'fontanera' barajó otras posibilidades, como asumir la defensa letrada de David Sánchez o introducir una acusación popular en el procedimiento, para interponer paralelamente una querella en la "Fiscalía (Madrid)".

Agenda de Leire Díez.

El plan fue materializándose. Sáenz de Tejada envía a Díez la denuncia contra la juez Biedma elaborada por él a las 20:41 del 17 de septiembre de 2024. Acto seguido, la 'fontanera' la habría reenviado a Cerdán.

Dispositivo de Leire Díez.

El 25 de septiembre siguiente, Sáenz de Tejada escribe en un chat que tenía con Leire Díez y los empresarios Javier Pérez Dolset y Joaquín Parra: "Buenos días, ante la falta absoluta de comunicación entiendo que finalmente no se va a hacer nada".

Leire Díez contesta al día siguiente que "seguimos, no nos paramos" y añade: "Lo de Bad. lo están mirando hoy y supongo que me dirán algo a la tarde".

El 15 de octubre siguiente, Díez envía el texto reelaborado de la denuncia a Sáenz de Tejada y le explica que "he quitado lo que dijeron que producía excesiva dureza", volviendo a aludir a la intervención de terceros, de momento no identificados.

Un día más tarde, Leire da instrucciones a Luis Sáenz de Tejada sobre la presentación de la denuncia: "Adelante mañana".

No obstante, el abogado informó a la 'fontanera' de que iba a presentarla en persona. La denuncia fue finalmente interpuesta el 21 de octubre de 2024 y el exjuez envió ese mismo día un justificante a Díez.

Esa denuncia fue rechazada de plano. La entonces jefa de la secretaría técnica del fiscal general, Ana Isabel García León, comunicó el 31 de octubre al denunciante que la Fiscalía no era competente para una denuncia referida a jueces.

El 27 de noviembre de 2024, cuando la juez Biedma acordó citar a declarar como investigado a David Sánchez, Sáenz de Tejada informó a Díez de que ese mismo día iba a remitir "un burofax al fiscal general del Estado contándole el caso y reiterando la denuncia".

Esta vez el escrito no fue rechazado. García León informó al denunciante el 29 de noviembre de que iba a remitir la denuncia a la Fiscalía Superior de Extremadura para su estudio y práctica, en su caso, de las diligencias procedentes.

La estrategia de la 'fontanera' continuó sus pasos. El 19 de febrero de 2025, Sáenz de Tejada solicitó personarse en las diligencias sobre el hermano del presidente del Gobierno como acusación popular. No obstante, Biedma rechazó la petición.

Entonces el abogado recusó a la instructora por enemistad, aunque tampoco esta acción prosperó. La Audiencia Provincial de Badajoz inadmitió la recusación por extemporánea y por carecer el recusante de un interés legítimo.

"Santi: Badajoz"

En esas fechas de inicio de 2025, Leire Díez siguió abordando con Santos Cerdán el procedimiento contra el hermano de Pedro Sánchez.

En la agenda de la 'fontanera' aparece una anotación de los asuntos a tratar o ya tratados en una reunión o conversación con el dirigente socialista, entre los que Díez escribió "Badajoz".

Agenda de Leire Díez.

Atendiendo a otras referencias temporales de la agenda, esa anotación fue escrita a finales de enero de 2023. La UCO ha detectado al menos 35 reuniones entre Leire Díez y Santos Cerdán, muchas de ellas en la propia sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.

Precisamente en ese lugar se reunieron los días 22 y 23 de enero de 2025, en coincidencia con la anotación hallada en la agenda de la 'fontanera'.

La UCO sitúa las reuniones con Cerdán en esas fechas gracias a los dispositivos electrónicos intervenidos a Leire.

El 22 de enero de 2025, Díez escribió por Signal a Vicente Fernández, el expresidente de la SEPI también investigado, que "tengo ahora reunión con Jacobo y Gonzalo Boye. Me van a dar la causa de Aldama. Luego tengo libre hasta que vea a Santi a primera hora de la tarde".

Más tarde, a las 19:16 horas, Leire informó a Vicente: "Ya he terminado con Santi", indicando que la reunión había salido "muy bien".

La reunión del 23 de enero de 2025 se acredita por otra conversación a través de Signal con el mismo interlocutor. Vicente pidió a Leire que "cuando sepas la hora en la que vas a quedar con Santi, me dices". Leire Díez responde "voy a quedar con Santi en Ferraz cuando acabe a las 12:00 con Aníbal".

A las 13:07 horas, la 'fontanera' informó a Vicente: "Salgo de Ferraz".