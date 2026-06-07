Última hora política, en directo | El PP lleva al Senado la reforma de la elección de los vocales del Poder Judicial

El Pleno del Senado tiene previsto debatir este miércoles la toma en consideración de una proposición de Ley del PP que busca reformar la ley de Poder Judicial para cambiar el modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que estos sean elegidos por los propios jueces.



El texto recoge la recomendación que la Comisión de Venecia realizó en octubre del año pasado a España, tras la petición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que apuesta por que los vocales judiciales sean elegidos únicamente por los jueces.



Desde hace meses, el modelo de elección de los vocales del CGPJ enfrenta a los jueces, que se muestran divididos en dos propuestas dispares.



Los vocales conservadores plantean que los 12 vocales de extracción judicial sean designados en elección directa por los jueces. El Parlamento, por tanto, se limitaría a elegir a los otros ocho vocales entre juristas de reconocida competencia.

Por su parte, la propuesta de los progresistas pasa por que los jueces participen en la elección de los 12 vocales judiciales, que después deberán ser avalados por las Cortes, es decir, el Parlamento seguiría participando en el proceso de elección.