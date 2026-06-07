Sánchez planta al Papa y vuela con Begoña al Primavera Sound para escuchar a Gorillaz y al activista palestino Barghouti

Pedro Sánchez anoche en el Primavera Sound, en una imagen del vídeo que ha colgado en sus redes sociales. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez no asistió a la Misa del Papa en Cibeles y viajó con Begoña Gómez a Barcelona para el Primavera Sound. En el festival, Sánchez saludó a asistentes y artistas como Damon Albarn (Gorillaz) y al activista palestino Arab Barghouti, quien intervino en el escenario. Durante la visita del Papa a España, el Gobierno estuvo representado en la misa por la ministra Milagros Tolón, y Sánchez asistirá al discurso papal en el Congreso. Más de 287.000 personas acudieron al Primavera Sound, que cerró el sábado con actuaciones de Gorillaz, My Bloody Valentine, The XX y Olivia Rodrigo.

El presidente Pedro Sánchez no ha asistido a la multitudinaria Misa oficiada por el Papa en Cibeles, que ha reunido a más de un millón de personas, porque ayer voló a Barcelona junto a Begoña Gómez, para asistir al Primavera Sound.

Sánchez ha publicado en las redes sociales un vídeo en el que saluda a algunos de los asistentes e intérpretes del festival. Aparece acompañado, además, por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

También ha dedicado palabras de admiración a Damon Albarn, creador de la banda virtual de hip-hop Gorillaz, y al activista palestino Arab Barghouti, que pronunció unas palabras desde el escenario, bajo un enorme cartel de No War (No a la guerra).

Arab Barghouti es hijo del terrorista Marwan Barghouti (miembro y fundador de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa), que en 2004 fue condenado en Israel a cadena perpetua, como responsable de organizar cinco asesinatos.

Entre ellos, el asesinato del monje greco-ortodoxo Georgios Tsibouktzakis, un atentado en el restaurante Seafood Market en Tel Aviv (en el que murieron tres civiles), un tiroteo en el que falleció otro civil y un atentado con coche bomba.

Por la mañana el Papa, por la noche Primavera Sound 🔥 pic.twitter.com/CS5WDbJtp2 — Mr. Handsome (@pdrsnche) June 7, 2026

Más de 287.000 personas han pasado esta semana por el Primavera Sound. La jornada del sábado se cerró con las actuaciones de Gorillaz, My Bloody Valentine, The XX y el concierto sorpresa de Olivia Rodrigo.

Pedro Sánchez voló el sábado con el falcon a Barcelona junto a Begoña Gómez, tras participar en la recepción al Papa León XIV, primero en el aeropuerto de Barajas y luego en el Palacio Real.

La recepción oficial organizada por los Reyes contó con la presencia de todos los expresidentes del Gobierno, salvo José Luis Rodríguez Zapatero, y todos los presidentes autonómicos, salvo el lehendakari Imanol Pradales.

El presidente no ha asistido este domingo a la multitudinaria Misa del Papa en la Plaza de Cibeles de Madrid, en la que el Gobierno ha estado representado por la ministra de Educación, Milagros Tolón.

Pedro Sánchez y Salvador Illa, en una de las imágenes que el presidente ha colgado en sus redes sociales.

Por su parte, los vicepresidentes Carlos Cuerpo, Yolanda Díaz y el ministro Ernest Urtasun asistirán esta tarde al encuentro Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte, que el Papa celebrará esta tarde en el Movistar Arena.

Sánchez sí asistirá el lunes al histórico discurso que León XIV dirigirá el lunes a los diputados en el Congreso (es el primer Papa que lo hace) y el miércoles regresará a Barcelona para asistir a la inauguración de la torre de Jesucristo en la Sagrada Familia.

A preguntas de los periodistas, el Papa se declaró fan del Real Madrid en el vuelo que lo trasladaba el sábado a España y, durante su visita a un centro de Cáritas, aseguró sentirse como "un madrileño más".

Unas palabras que sólo pueden enfurecer aún más a Carles Puigdemont, quien desde Waterloo ha exigido a los independentistas que reciban al Papa en Barcelona con un escrache de esteladas y silbidos, para exigirle que hable catalán en la Sagrada Familia.