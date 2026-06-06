Última hora política, en directo | ERC activa su maquinaria para las generales en pleno debate sobre la continuidad de Rufián y la legislatura

ERC aprueba este sábado el reglamento que regula la confección de las listas para las próximas elecciones generales, un trámite ordinario que ahora cobra más interés dada la inestabilidad de la legislatura y el pulso que mantiene el líder republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, con la dirección.

Esquerra celebra hoy en Banyoles (Girona) un Consell Nacional, el máximo órgano del partido entre congresos, en el que aprobará el reglamento, dando el pistoletazo de salida al proceso para elaborar la candidatura, aunque todavía sin concretar nombres de candidatos ni fijar fechas para elegir al cabeza de lista.