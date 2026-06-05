ReActivaPSOE, un centenar de militantes socialistas pide elecciones generales con un candidato que no sea Sánchez

Las claves

Las claves Generado con IA Un centenar de militantes y ex altos cargos del PSOE pide elecciones generales este año con un candidato distinto a Pedro Sánchez. La corriente interna ReActivaPSOE solicita un congreso extraordinario, regeneración ética y revisión de las primarias para fortalecer el proyecto colectivo. El documento denuncia la crisis de credibilidad del PSOE y reclama medidas para recuperar la confianza ciudadana y responder a los problemas sociales. ReActivaPSOE defiende que su propuesta busca evitar el debilitamiento del partido y frenar el avance de la derecha con un discurso renovado y participativo.

Un escándalo detrás de otro día tras día, durante varias semanas, que se van sumando a los ya acumulados desde hace meses, desde hace años. El requerimiento del juez Pedraz del pasado 27 de mayo cuando ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el despliegue de un operativo en la sede del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, fue la gota que colmó el vaso.

Desde ReActiva Socialdemocracia (o ReActivaPSOE), una nueva corriente interna del PSOE, han hecho pública una carta abierta dirigida a militantes, simpatizantes y votantes socialistas en la que alertan de la crisis de credibilidad que, a su juicio, atraviesa el partido y llaman a una reacción política y ética ante el actual momento de desconfianza ciudadana.

Entre otras medidas, proponen la convocatoria de elecciones generales este mismo año como un ejercicio de "higiene democrática" ante el deterioro de la confianza pública. A su juicio, devolver la palabra a la ciudadanía no supone una cesión a la derecha, sino el uso del mecanismo constitucional para desbloquear una crisis política.

El documento considera que Pedro Sánchez no debería presentarse como candidato a la Presidencia del Gobierno ni optar de nuevo a la Secretaría General.

Alrededor de un centenar de militantes y ex altos cargos del PSOE se reunieron este miércoles en Madrid para analizar "la situación crítica" del partido y la "agonía" del Gobierno ante la acumulación de causas judiciales que afectan al círculo próximo al presidente.

En ese encuentro, según indican algunos de los asistentes, se decidió la "necesidad" de convocar un congreso extraordinario para elaborar un nuevo programa electoral porque consideran que el anterior "no se ha cumplido".

Sus promotores advierten de que "no vale pasar de todo, no vale ponerse de perfil ni refugiarse en el silencio" cuando la democracia, la política y el socialismo democrático atraviesan una etapa crítica. Consideran que el PSOE debe abandonar la pasividad y recuperar su papel como herramienta útil para mejorar España, reconectando con una sociedad "más fragmentada, exigente y desconfiada".

Exigen regeneración

Otra de las cuestiones que se subraya en el documento es que el auge de la extrema derecha no se explica únicamente por sus propios méritos, sino por los vacíos que deja la política democrática cuando no responde a los problemas reales. En ese sentido, en la carta abierta se destaca el malestar de jóvenes sin acceso a la vivienda, trabajadores con dificultades para llegar a fin de mes, clases medias temerosas de perder posiciones y ciudadanos que perciben las instituciones como lejanas.

Según ReActiva Socialdemocracia (ReActivaPSOE), muchos ciudadanos "no se han vuelto reaccionarios", sino que se sienten desorientados y poco escuchados, por lo que el PSOE debe volver a situarse en la vida cotidiana de la gente. La corriente defiende que sólo un partido fuerte, limpio, democrático y conectado con la sociedad puede frenar a una derecha "disruptiva, reaccionaria y antipolítica".

Uno de los ejes centrales del documento es la regeneración interna. Los firmantes recalcan que la presunción de inocencia debe respetarse siempre, pero puntualizan que no puede convertirse en una excusa para paralizar la responsabilidad política. "Los tribunales determinan delitos; los partidos deben determinar estándares éticos", sostienen.

En este contexto, alertan de que el PSOE atraviesa una etapa de convulsión interna, con episodios que han afectado a su imagen pública y que obligan a revisar los mecanismos de control, la cultura organizativa y la ejemplaridad de sus dirigentes. Afrontar esta situación, añaden, requiere una reflexión estructural y no una respuesta meramente defensiva.

Diez medidas

La carta desgrana un paquete de diez medidas. En primer lugar, plantea la necesidad de recuperar un Proyecto País que ofrezca un horizonte claro en ámbitos como vivienda, sanidad, educación, empleo digno, inmigración, cuidados, transición ecológica, I+D, inteligencia artificial, juventud, control del gasto público, catástrofes climáticas y el papel de España en la Unión Europea. No basta, sostienen, con decir qué se hace, sino explicar "por qué y para quién".

Entre otras medidas, proponen la convocatoria de elecciones generales este mismo año. Creen que devolver la palabra a la ciudadanía no supone una cesión a la derecha, sino el uso del mecanismo constitucional para desbloquear una crisis política.

El documento considera que Pedro Sánchez no debería presentarse como candidato a la Presidencia del Gobierno ni optar de nuevo a la Secretaría General. No se trata, explican, de negar sus aciertos, sino de reconocer que su ciclo político está agotado y facilitar una transición ordenada que abra una nueva etapa.

En esta línea, reclaman la convocatoria de un Congreso Federal extraordinario, el refuerzo de los órganos colectivos del partido y una revisión del sistema de primarias para evitar hiperliderazgos y fortalecer el proyecto colectivo. Asimismo, el documento plantea estudiar fórmulas de participación ciudadana en la selección de candidaturas y aprobar de forma urgente un Código de Responsabilidad Política con consecuencias claras ante conductas graves.

Desde ReActiva Socialdemocracia y ReActivaPSOE insisten en que su propuesta no nace "contra el PSOE" sino para evitar que el partido se debilite más y para impedir que la derecha convierta los errores en una "enmienda total al socialismo democrático". Frente a los marcos simples de la derecha radical, apuestan por construir un discurso propio basado en seguridad con derechos, inmigración con humanidad, Estado como protección eficaz y política como servicio público.

Una de las portavoces de la iniciativa, Laura López Mendizábal, aseguraba estos días a Canal Extremadura que ya existen grupos de trabajo en distintos territorios, como Castilla y León, Galicia, Cataluña, Extremadura y Madrid, donde nació esta corriente, con el objetivo de activar el debate interno y fomentar la participación de militantes y simpatizantes.