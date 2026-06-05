El PP cita a la directora de la Guardia Civil en el Senado la próxima semana: "No debe seguir ni un segundo más"

directora general de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado en marzo de 2025. Europa Press

La UCO desvela una relación previa entre Mercedes González y la fontanera "previa" al nombramiento de la primera y que se reunieron tres veces. Más información: "Mi siguiente charla es con ella. Es de mi confianza": los audios muestran la cercanía de Leire y la directora de la Guardia Civil

Las claves

Las claves Generado con IA El PP ha citado a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, a comparecer en el Senado la próxima semana. La comparecencia se produce tras conocerse que González mantuvo al menos tres reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez. La UCO sospecha que Leire Díez habría intentado influir en la Guardia Civil y transmitir información obtenida de forma supuestamente delictiva. El ministro del Interior, Marlaska, respalda a González y niega que hubiera conversaciones sobre tramas de corrupción en las reuniones.

El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para forzar la semana que viene comparecencia de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

Este movimiento de los populares se produce tras revelar la UCO hasta tres reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez.

"Una convocatoria a la que esperamos que Mercedes González no venga como directora de la Guardia Civil porque no debe seguir en su puesto ni un segundo más", señalan fuentes del partido de Feijóo.

Para ello, los populares han convocado de manera urgente para este mismo viernes una reunión de la Mesa de la Comisión de Interior con el objetivo de fijar la fecha de esta comparecencia.

El PP justifica esta comparecencia en que la directora de la Guardia Civil debe "rendir cuentas" sobre las "diferentes versiones" que ha dado el Gobierno y la propia Mercedes González.

"Ferraz y Moncloa organizaron una delincuencia de Estado para intentar extorsionar a los que investigan la corrupción del sanchismo y su brazo ejecutor, Leire Díez, mantuvo reuniones con la directora de la Guardia Civil. Su situación es insostenible", sentencia el PP.

Sobre Mercedes González, la UCO afirma que las pesquisas constatan la existencia de una relación entre la directora de la Guardia Civil y la fontanera "previa" al nombramiento de la primera, que continúa después de acceder al cargo, ya que "se ha podido constatar la existencia de al menos tres reuniones entre ambas", celebradas el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025.

Para la UCO, existen indicios de que la exmilitante "estaría haciendo llegar" a González "información obtenida en el marco de la actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando".

Además, Leire Díez habría pretendido el inicio de una "investigación interna" en el seno de la Guardia Civil y "dirigida contra la UCO, previsiblemente, valiéndose de la propia directora", según se lee en el sumario de la causa.

La propia Mercedes González explicó el jueves en un comunicado que en sus dos primeras reuniones no habló con Díez de nada relacionado con la Guardia Civil, y en la tercera la exdirectiva de Correos le propuso la readmisión del comandante Rubén Villalba, implicado en un caso judicial, y ella se negó.

Marlaska respalda a González

Este mismo viernes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido su respaldo a Mercedes González, y ha asegurado que no mintieron sobre las reuniones con Leire Díez porque ambas no hablaron en sus encuentros de nada relativo a una presunta trama de corrupción que, ha dicho, "a todos nos repugna".

Marlaska ha destacado que Mercedes González no accedió a la pretensión de Leire Díez de restituir en su puesto al comandante Rubén Villalba, que fue detenido al estallar el 'caso Koldo', y con el que la 'fontanera' del PSOE se reunió para tratar de desestabilizar causas judiciales.

Además, el ministro ha negado presiones a la UCO y ha pedido dejar trabajar al juez, que es "quien tiene que hacer las inferencias", y los demás "no hacer ninguna valoración".